"C'est la Thaïlande de l'Europe" : cette pépite est un joyau caché à découvrir de toute urgence

On a vraiment l'impression d'être en Thaïlande. Pourtant, cet endroit magique se trouve en Europe !

A l'approche de l'hiver, l'appel des destinations lointaines se fait sentir, avec en ligne de mire, souvent la Thaïlande ! Mais en plein mois de novembre, oubliez les escales interminables et le décalage horaire. Pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres avec cette pépite cachée au cœur de l'Europe.

Des eaux d'un bleu éclatant, une végétation luxuriante et des falaises spectaculaires... Ce paysage qui évoque immédiatement les célèbres lagons d'Andaman en Thaïlande se trouve pourtant dans notre continent. On l'appelle la "Thaïlande de l'Europe".

Le canyon de la rivière Shala en Albanie offre un panorama à couper le souffle. © bennymarty - stock.adobe.com

La rivière Shala est ce trésor caché en Albanie qui ressemble à Koh Phi Phi. C'est une merveille naturelle bien préservée qui prend sa source dans les Alpes albanaises, près du pic Radohina à Theth dans le nord du pays, jusqu'à se jeter dans le réservoir de Koman.

Pour l'atteindre, il faut prendre le bateau et traverser le lac de Koman, qui est quant à lui comparé souvent aux fjords norvégiens avec ses falaises vertigineuses. Au bout de cette traversée d'une heure considérée comme l'une des plus belles promenades en bateau d'Europe, vous arriverez sur les eaux sinueuses de la rivière Shala longue de 37 kilomètres. C'est là que le changement de décor opère...

L'excursion en bateau sur la rivière Shala en Albanie dévoile des paysages dignes de la Thaïlande à chaque tournant. © bennymarty - stock.adobe.com

Une fois accosté, le spectacle est saisissant. On oublie la couleur sombre du lac Koman et on fait face à un lagon d'un bleu émeraude éclatant entouré d'une végétation florissante, avec des arbres accrochés sur les côtés. Vous n'aurez jamais vu une eau aussi cristalline, mais aussi réputée pour être très fraîche même l'été, car elle est alimentée directement par la fonte des neiges des sommets environnants.

Pour faciliter l'accès à ce petit paradis, des ponts en bois et quelques plateformes ont été aménagés par les locaux. De par sa position isolée et lointaine des grandes villes, la rivière Shala est comme un sanctuaire préservé, où le temps semble s'être arrêté. Seuls quelques petits bars et restaurants gérés par les locaux brisent le silence, proposant un accueil agréable aux rares visiteurs.

Au-delà de la baignade dans ses eaux revigorantes ou la détente sur ses rives aménagées, la rivière Shala est un véritable terrain de jeu en plein air : on part en excursion en kayak pour explorer les recoins cachés ou on se livre à des randonnées sur ses sentiers qui serpentent à travers la nature sauvage.

Le paysage magnifique de la rivière Shala contraste avec celui de la Riviera albanaise, avec ses nombreuses montagnes arides qui évoquent le Moyen-Orient. Cette perle de l'Albanie encore préservée est plus qu'une simple excursion, elle représente une destination incontournable loin des foules de touristes. Pour s'y rendre depuis Paris, l'itinéraire le plus simple est de prendre un vol pour la capitale Tirana en 2h30, puis de rejoindre la ville de Shkodra en 2 heures de bus avant d'entamer la traversée du lac Koman.