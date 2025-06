C'est Majorelle sans la foule, ce jardin secret de Marrakech vous en met plein les yeux

Ce riad marocain se présente comme une alternative intéressante à l'incontournable Jardin Majorelle.

Difficile d'imaginer une escapade à Marrakech sans la visite de son iconique Jardin Majorelle, l'un des sites les plus convoités de la "ville ocre" pour la couleur de ses murs peints d'un bleu intense qui contraste complètement avec le vert luxuriant de la végétation. Seulement, ce havre de paix mondialement connu se transforme vite en chaos avec sa horde de touristes. A tous ceux qui sont à la recherche d'une alternative toute aussi captivante dans l'art des jardins marocains, ce lieu est l'endroit secret idéal, et il porte bien son nom.

Après avoir baigné dans l'effervescence des souks de Marrakech et de la place Jemaa el-Fna, on part se réfugier, toujours à pieds, dans cet oasis qui offre un moment de calme et de contemplation dans le quartier de Mouassine de la vieille ville historique. Un avantage de plus par rapport à Majorelle, car il est donc situé au cœur de la Médina de Marrakech tandis que Majorelle se trouve dans le quartier de Guéliz moderne.

On pénètre non pas dans un jardin d'artiste comme à Majorelle qui fût créé par le peintre français du même nom dans les années 20, mais bel et bien dans un véritable Riad restauré qui trouve son origine au XVIe siècle, propriété d'une succession de puissants dignitaires.

Si l'ambiance y est moins colorée que Majorelle, ce Jardin Secret (c'est bien ainsi qu'on le nomme) structuré en deux parties (le jardin islamique et le jardin exotique), est une véritable plongée dans l'architecture marocaine traditionnelle et locale avec ses parterres géométriques, fontaines et vasques en marbre, mosaïques de zellige et carreaux de bejmat venus de Fès, bois de cèdre sculpté et tucs réalisés à la main.

Dans sa partie exotique, conçue par le paysagiste britannique Tom Stuart-Smith et surnommée l'"oasis dans le désert", vous serez charmés par la collection impressionnante de plantes venues des quatre coins du monde : aloe vera des climats arides, herbes ornementales, dattiers et yucca, plantes d'Afrique du Sud comme le Melianthus major et bien d'autres, évoquant la diversité botanique de Marrakech.

Vous profiterez également de la vue exceptionnelle sur la Médina depuis la tour panoramique du Jardin Secret, l'une des plus hautes de la vieille ville. Et pour finir, sachez que le Jardin Secret ne se contente pas seulement de vous éblouir les yeux. Ouvert de 9h30 à 19h30, il propose une pause gourmande exquise à base de thé marocain, smoothie frais, pâtisseries maison et même pizzas pour les affamés.