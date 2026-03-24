Le gouvernement s'oppose à la vente de ce dessin fait par un artiste allemand

Le ministère de la Culture français a bloqué la vente d'un dessin du maître allemand de la Renaissance, Hans Baldung Grien. Estimée jusqu'à 3 millions d'euros, l'œuvre a été classée trésor national.

Classé trésor national juste avant sa vente. Un portrait de 15,7 cm sur 10,4 cm représentant Susanna Pfeffinger - épouse d'un riche bourgeois de Strasbourg - et réalisé en 1517 à la pointe d'argent par Hans Baldung Grien, maître allemand de la Renaissance, s'apprêtait à être vendu aux enchères par l'étude de commissaires-priseurs Beaussant Lefevre & Associés, lundi 23 mars 2026. Seulement, le ministère de la Culture français est passé par là.

En effet, un arrêté du gouvernement est tombé vendredi 20 mars, moins de trois jours avant la potentielle vente du joyau, alors que la demande du certificat d'exportation avait été déposée le 25 novembre 2025. Cet arrêté ministériel stipule que cette œuvre, désormais classée trésor national, ne peut plus quitter le territoire français pendant 30 mois. Un vrai coup dur pour le marché tricolore, tant ce dessin est chargé d'histoire et dont la valeur avait vocation à s'envoler.

Les dessins de Baldung, considéré comme le plus doué protégé de Dürer, sont extrêmement rares : on en compte 252 dont seulement 15 sont des portraits, 12 à la pointe d'argent, indique Le Journal des Arts. Il s'agit du seul dessin de ce type encore disponible dans la sphère privée. Redécouvert lors d'une succession après avoir passé cinq siècles dans la famille Pfeffinger/Prechter à Strasbourg, sa valeur est estimée entre 1,5 et 3 millions d'euros.

Le certificat d'exportation de ce dessin attribué à Hans Baldung Grien (1484-1545) a dont été refusé. L'avis de la Commission consultative conclut à un "intérêt majeur pour le patrimoine national" et recommande le refus. "La ministre a signé l'arrêté en ce sens le 20 mars", apprend-on. Le ministère précise qu'il s'agit d'une "œuvre d'un intérêt historique et artistique majeur pour le patrimoine national" pour justifier sa décision.

Selon Arthur de Moras, commissaire-priseur chez Beaussant Lefèvre, cette nouvelle découverte est bien le seul portrait à la pointe d'argent encore en mains privées. Dessiné sur papier apprêté à la poudre d'os et signé du monogramme de l'artiste, ce dessin "provient probablement du même carnet de croquis qu'une série bien connue conservée au musée de Karlsruhe", explique Christof Metzger, conservateur en chef des arts graphiques à l'Albertina de Vienne, dans les colonnes du journal The Art Newspaper.

"La récente réapparition de ce portrait de femme, d'une grande rareté dans l'œuvre de Baldung et d'une virtuosité remarquable dans l'exécution à la pointe d'argent (...) constitue l'une des dernières occasions pour une telle œuvre d'intégrer une collection publique française", a déclaré le ministère de la Culture. De son côté, la maison de ventes dénonce un "classement tardif" dans un communiqué publié ce lundi 23 mars. Désormais, un acquéreur privé peut tout à fait se manifester mais doit faire face à deux contraintes : conserver le dessin en France et la possibilité d'un rachat par l'Etat "au prix du marché", comme rappelé par Le Journal des Arts.