Il gagne un million à un jeu de grattage, mais continue de travailler dans sa société de bâtiment, il impressionne tous ses voisins

Un Seine-et-Marnais a gagné le gros lot avec un jeu à gratter. Sa vie a basculé en très peu de temps, faisant rêver les habitants. Le buraliste, lui, se souviendra de cette soirée toute sa vie.

Un soir de juillet 2025, un client d'un bar tabac de Seine-et-Marne a vécu une expérience hors norme qu'il n'est pas près d'oublier. José, un habitué, a pris un Coca et un coupon de Millionnaire qu'il a gratté mécaniquement avant d'y jeter un rapide coup d'œil. Alors qu'il envisageait d'en acheter un second, le buraliste a remarqué quelque chose : "Il avait oublié de gratter toutes les cases. Alors, j'ai pris une pièce de deux euros et j'ai fini de gratter pour lui", s'est-il remémoré comme le rapporte Actu.fr. C'est alors qu'est apparue sous les yeux de Bruno Rua Da Silva une somme astronomique, un million d'euros !

Le client, par manque d'attention, n'avait pas vu qu'il avait gagné, et une somme des plus rares : "Je lui ai parlé en portugais et lui ai dit discrètement : 'ne crie pas, tu n'as pas besoin de reprendre un carton'", a raconté le buraliste. José a partagé la stupéfaction de Bruno Rua Da Silva. Gagner une telle somme est tout sauf quelque chose de courant, selon le cogérant du bar tabac.

Depuis cet événement bouleversant, le buraliste a rapporté une attitude presque inchangée de la part du gagnant : "Il vient moins souvent, c'est vrai", a souligné Bruno Rua Da Silva. "Mais il n'a pas changé ses habitudes. Il est resté l'homme simple qu'il était". Le client habitué continuerait de travailler dans sa société de bâtiment. Avec cette somme faramineuse, José s'est marié, est devenu propriétaire de sa maison et en a offert une à sa fille située aux Açores.

Dès le lendemain de la nouvelle, un effet de domino s'est produit : "j'ai vendu 5 carnets de Millionnaire. Alors qu'avant, un carnet, ça restait quoi ? Dix jours". L'engouement est tel que les ventes ont explosé, devenant presque aussi populaires que les paquets de cigarettes.

Malgré l'emballement général des habitants , la prudence s'impose selon le buraliste : "Attention, cette histoire est belle, elle se finit bien, mais il y a des gens qui ont tout perdu pour le jeu… Il faut vraiment alerter et dire qu'il ne faut pas tomber dans l'addiction du jeu, vraiment". Il faut donc rêver en jouant avec modération !