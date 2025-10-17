Vous faites le tri des poubelles à la maison ? Si votre voisin le fait mal dans une benne commune, ça ne sert à rien !

Les déchets que contiennent les poubelles jaunes sont-ils bien recyclés ou sont-ils mélangés avec les autres ? Cette question entête les Français qui se démoralisent sur le tri sélectif.

Les Français sont de moins en moins écologistes ? C'est ce qui semble ressortir d'une enquête du magazine GEO, qui publie une étude réalisée avec l'institut CSA. Le phénomène de "fatigue écologique" toucherait les personnes qui seraient de moins en moins motivées à faire des gestes écologiques. En effet, leur engagement dans des petits gestes du quotidien serait en baisse de deux points par rapport à l'année dernière. Cette fatigue s'explique aussi par des idées reçues comme l'intérêt très relatif de trier ses déchets.

Pourtant, des sociétés privées spécialisée dans le recyclage comme Citeo affirment qu'il est utile voire essentiel de trier les déchets recyclables des ordures ménagères. "Si les collectivités locales s'appliquent à ne rien mélanger, c'est que les emballages et les papiers triés ont de la valeur", comme l'indique l'entreprise sur son site. Les déchets jetés dans la poubelle jaune ne sont pas mélangés avec les autres afin d'être recyclés. Lorsque les poubelles différentes sont renversées dans la même benne cela porte à confusion, seulement cette benne contient deux compartiments séparés.

Il arrive cependant que tous les déchets collectés soient mélangés. "Une poubelle jaune souillée avec trop de déchets non recyclables peut être refusée par les éboueurs et finir avec les ordures ménagères", a expliqué ainsi Ludovic, éboueur à Paris à RMC, mi octobre.

Déchets au premier stade de la transformation. Le processus de séparation des ordures dans un conteneur. Ligne automatisée © 123rf

"Il y aura un scotch dessus avec écrit 'non conforme'. J'en ai vu plein des poubelles souillées et dont le tri n'était pas respecté", appuie-t-il, en donnant un exemple de mauvais tris : "Des cartons de pizzas avec des pizzas dedans qui ne sont pas finies, la poubelle est souillée. Elle ne sera pas prise par les camions qui collectent les poubelles jaunes", a-t-il expliqué. Si votre voisin jette sa pizza ainsi dans une poubelle jaune commune, alors c'est tout votre tri qui devient inutile !

De manière générale, les déchets enfermés dans des sacs sont directement enlevés : "On ne sait pas ce qu'il y a dedans et s'il est fermé les opérateurs ne vont pas s'amuser à déchirer chacun des sacs pour trier et sur-trier le contenu", explique Sofien Elandaloussi, directeur partenariat et mobilisation des publics au Syctom à Franceinfo. Au total, 30% des poubelles jaunes comportent des erreurs de tri.

Attention, il ne faut ni enfermer les déchets recyclables dans des sacs, ni les mélanger avec des déchets ménagers ou autres. En respectant ces règles, les déchets des poubelles jaunes seront bien recyclés.