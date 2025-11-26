Un inconnu l'incite à jouer au Loto pour la première fois de sa vie, elle devient millionnaire

Aux États-Unis, une femme qui n'avait jamais joué au Loto de sa vie s'est retrouvée millionnaire du jour au lendemain après avoir acheté un ticket sur le conseil d'un inconnu.

Quand d'autres mettent des années à gagner un petit lot, certains bénéficient de la chance du débutant. C'est le cas de cette Américaine qui n'avait jamais joué au loto auparavant. À 44 ans, l'habitante de Détroit est devenue millionnaire du jour au lendemain grâce au simple conseil d'un inconnu.

Sharonda Blunt n'est pas une joueuse habituée, pourtant le jour où elle décide sans trop réfléchir de s'y mettre, la chance lui sourit du premier coup. Alors qu'elle patientait dans une file d'attente dans un magasin, un inconnu lui soumets une idée : "Je discutais avec lui et il m'a parlé du Powerball, en me disant qu'il avait acheté un ticket. J'ai donc demandé au caissier de m'en donner un aussi..."

Cette histoire anodine a été rapportée par la loterie du Michigan. L'Américaine a remporté la somme d'1 million de dollars en jouant au Powerball. La novice en jeux d'argent ne s'est pas rendue compte de sa victoire dès le tirage. En effet, elle n'a pas eu le réflexe de regarder les résultats, c'est sa tante qui lui a appris la nouvelle : "Quelques jours plus tard, j'étais avec ma famille quand ma tante a parlé d'un prix d'un million de dollars au Powerball qui avait été gagné ici. Ça m'a donné envie d'y rejouer, alors j'ai sorti mon billet et je lui ai demandé de lire les numéros gagnants."

Tickets de jeux du Powerball © 123rf

À ce moment là, ce fut la surprise pour la gagnante : "Quand elle a lu cinq de mes numéros, j'ai pris son téléphone pour vérifier par moi-même, puis j'ai commencé à crier et à hurler quand j'ai vu que j'avais gagné 1 million de dollars ! Gagner un prix comme celui-ci est vraiment une bénédiction." À présent millionnaire, l'Américaine n'a pas encore révélé ce qu'elle comptait faire de son gain. Une chose est sûre, elle peut remercier le fameux inconnu de son conseil avisé.

Ce n'est pas la première fois que la chance du débutant fait ses preuves. En février 2024, un autre habitant du Michigan a remporté 500 000 dollars en achetant son tout premier ticket à gratter. La chance lui a souri le jour de sa majorité.