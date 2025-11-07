Fini la prison pour Nicolas Sarkozy ? Une date fixée pour l'ancien président de la République

Condamné à cinq ans de prison dans l'affaire des soupçons de financement libyen, Nicolas Sarkozy pourrait sortir de prison très rapidement. Une date est même déjà fixée pour l'ex-chef de l'Etat.

La cour d'appel de Paris examinera lundi 10 novembre 2025 à 9h30 la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy, selon Le Figaro. L'ancien président de la République devrait comparaître en visioconférence et la décision devrait être rendue dans la journée. Si la justice donne son feu vert, il sera libre dans la foulée.

Pour rappel, Nicolas Sarkozy a fait appel après sa condamnation à cinq ans de prison avec exécution provisoire dans l'affaire des soupçons de financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Son nouveau procès devrait se tenir avant le 25 mars 2026.

Une assignation à résidence avec bracelet ?

Désormais "présumé innocent" en raison de son appel, le critère de la gravité des faits de nature à "troubler l'ordre public" ayant justifié son incarcération ne pourra pas être retenu dans l'examen de sa mise en liberté. De facto, son maintien dans la prison de la Santé n'est désormais possible que s'il est l'"unique moyen" de protéger des preuves, d'empêcher pressions ou concertations, de prévenir fuite ou récidive, ou de le protéger.

Sinon, il sera remis en liberté sous contrôle judiciaire et potentiellement assigné à résidence avec un bracelet électronique. Un contrôle judiciaire resserré ou une caution peuvent également être réclamés par les juges.

Lors de l'audience du 10 novembre prochain, les avocats de l'ex-maire de Neuilly-sur-Seine devraient donc plaider l'article 144 du Code de procédure pénale, pour expliquer que Nicolas Sarkozy ne remplit aucun des critères justifiant un maintien en détention provisoire et que le régime d'une condamnation, même de première instance, n'est pas le même que celui de la détention provisoire.

Parmi les trois condamnés avec mandat de dépôt par le jugement du 25 septembre dernier, la cour d'appel a déjà mis en liberté sous contrôle judiciaire l'ex-banquier Wahib Nacer mais maintenu en prison l'intermédiaire Alexandre Djouhri. Nicolas Sarkozy, lui, est incarcéré depuis le 21 octobre dernier.