"Démission de Castex : un départ imminent, vers un retrait de la vie publique ?"

CASTEX. Le Premier ministre Jean Castex va prochainement démissionner, ainsi que l'ensemble de son gouvernement. Et n'entend pas briguer une nouvelle fonction de premier plan.

Le temps des adieux est arrivé à Matignon. A compter de ce mercredi 11 mai 2022, les pots de départ et dîners d'au-revoir vont s'enchaîner autour de Jean Castex. Le Premier ministre vit en effet sa dernière semaine dans sa fonction de chef de gouvernement, après deux semaines de rab effectuées à la demande d'Emmanuel Macron. Une chose est certaine : ce mercredi marque le dernier conseil des ministres auquel il assiste. Vraisemblablement, il devrait remettre au chef de l'État sa démission ainsi que celle de l'ensemble de son gouvernement en fin de semaine, comme il l'avait promis. Surtout, Jean Castex va faire ses bagages, remplir ses cartons et ne les faire livrer ailleurs qu'à son domicile. Car alors qu'il était pressenti pour décrocher un nouveau ministère (la Justice ou l'Education nationale), le Premier ministre va bel et bien quitter le gouvernement et ne sera pas présent dans le futur organigramme, comme l'annonce Franceinfo. Direction les vacances pour l'ancien "M. Déconfinement", éprouvé par la fonction. Jean Castex ne devrait d'ailleurs pas occuper une nouvelle fonction politique de premier plan, ayant refusé de se présenter aux législatives ainsi qu'aux sénatoriales de 2023 avance Franceinfo. Un clap de fin pour l'"hyper discret" chef du gouvernement, selon un ministre auprès du Figaro, qui dit n'avoir "jamais vu quelqu'un d'autant habité par l'intérêt général et aussi peu par son intérêt personnel."

C'est un cas de figure quasi-inédit qui se présente là, symbole du bousculement de la politique provoqué par Emmanuel Macron depuis 2017. Pour la première fois depuis la réélection du Général de Gaulle en 1965, un président sortant a été réélu avec une majorité gouvernementale et parlementaire. Autrement, soit le chef de l'Etat élu était d'un bord politique différent du précédent, soit sa réélection avait été obtenue à la suite d'une période de cohabitation. Jean Castex se retrouve donc là dans une situation particulière.

S'il a annoncé qu'il remettrait sa démission ainsi que celle de son gouvernement, aucun texte de loi de l'y oblige. Rien ne peut le contraindre à quitter Matignon. D'autant que le président de la République n'a pas explicitement le droit de révoquer son Premier ministre. Un départ se fait sur demande du chef de l'Etat ou par démission. Jean Castex, lui, invoque une "tradition républicaine" pour "donner un nouvel élan", comme il l'avait précisé au Figaro début avril. Il s'agit plutôt d'une "démission de courtoisie" et d'une tradition républicaine pratiquée depuis 1879. Jean Castex cherche ainsi à s'inscrire dans l'héritage de la Ve République. Mais au regard de la situation particulière, Jean Castex renverserait donc la situation presque hégémonique de ce gouvernement en quittant sa fonction.

Pour l'heure, c'est le flou total autour de l'annonce du remaniement. D'abord parce que Jean Castex et le gouvernement actuel n'ont pas encore démissionné. Puis parce qu'Emmanuel Macron n'a pas dévoilé aucun calendrier. Mais une nouvelle fois, au regard de l'histoire, le chef de l'Etat joue la montre et veut rester le "maître des horloges". Lors de la réélection de François Mitterrand le 8 mai 1988, ce dernier avait nommé Michel Rocard Premier ministre le 10, et l'officialisation du gouvernement avait suivie les 12 et 13 mai. De la même manière, lorsque Jacques Chirac avait gagné haut la main face à Jean-Marie le Pen le 5 mai 2002, il avait nommé Jean-Pierre Raffarin à Matignon dès le lendemain, lequel avait officialisé le nom de ses ministres le 8.

Par ailleurs, il faut bien avoir en tête que ce nouveau gouvernement ne sera qu'en sursis, puisqu'un autre usage prévoit qu'un gouvernement démissionne après l'élection des députés. Ce premier gouvernement qui sera annoncé est en réalité davantage orienté par des considérations politiques en vue d'envoyer un signal aux électeurs pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Le véritable gouvernement qui mettra en oeuvre la politique d'Emmanuel Macron sera, pour sa part, nommé à l'issue des élections législatives, dont le 2e tour est prévu le 19 juin.

Démissionnaire, Jean Castex va devoir être remplacé au poste de Premier ministre. Depuis plusieurs jours, c'est la grande réflexion dans laquelle s'est véritablement engagé Emmanuel Macron. Si le chef de l'Etat avait, à n'en pas douter, plusieurs noms déjà en tête avant même l'issue de l'élection présidentielle, les scores affichés au 1er et 2e tour par ses adversaires ont pu rebattre les cartes, le président de la République cherchant à nommer une personnalité au profil capable de mener les grandes réformes qu'il souhaite engager pour le quinquennat à venir, tout en étant "attaché à la question sociale, environnementale et productive" et "directement chargé de la planification écologique."

La liste des prétendants à Matignon s'allonge de jours en jours mais une tendance semble tout de même se dégager : ce sont davantage des femmes qui sont régulièrement citées pour prendre la succession de Jean Castex. 31 ans après Edith Cresson, Emmanuel Macron franchira-t-il le pas ?