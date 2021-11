Jean Castex malade du Covid : le non respect des gestes barrière en cause ?

Le Premier ministre est contraint de se placer en isolement pour poursuivre son action à la tête du gouvernement, du fait de la contraction du Covid-19. Jean Castex est l'objet de remarques sur le non respect des gestes barrière.

La contamination de Jean Castex au Covid-19 intervient dans un moment où le gouvernement martèle le même message, jour après jour : pour contenir la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France, il convient de respecter avec rigueur tous les gestes barrière : port du masque en lieu clos, distanciation sociale, lavage des mains, etc. Les autorités sanitaires et les figures du Conseil scientifique insistent sur les plateaux de télévision et dans les matinales des radios : la vaccination ne suffit pas, un relâchement des efforts enduit directement un renforcement de l'épidémie.

Le chef du gouvernement a-t-il pris des risques ou fait preuve de ce "relâchement" dont veulent se prémunir les experts et les responsables des autorités de santé ? Si la mission de Jean Castex, qui l'oblige à de nombreux déplacements, de nombreux échanges et rencontres, l'expose, le Premier ministre est apparu en public, ces derniers temps, manifestant une certaine souplesse à l'égard des consignes relayées par ses services. Il a notamment été vu, lors d'une réception au ministère de l'Intérieur, prompt à serrer des mains, à discuter en lieu clos avec plusieurs personnes, sans respect de la distanciation sociale convenue. Un journaliste de La Voix du Nord a notamment mis en ligne des images du chef du gouvernement qui pourraient donner du grain à moudre à ses détracteurs :

Soirée 100% chti ce mardi soir au ministère de l@Interieur_Gouv où @GDarmanin avait invité les élus des Hauts-de-France, à loccasion du congrès des maires. Gros succès pour linvité surprise @JeanCASTEX! pic.twitter.com/nAvcvmlVcn — Julien Lécuyer (@JLcuyer) November 16, 2021

Le 9 novembre, Emmanuel Macron avait appelé à la vigilance lors de son dernier discours solennel depuis l'Elysée. "Tous les assouplissements un moment envisagés seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L'application des gestes barrière qui protègent autant contre le Covid-19 que contre les maladies contagieuses de l'hiver, doit aussi faire l'objet d'une attention accrue. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Il faut donc les reprendre", avait-il déclaré.