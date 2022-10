Bolsonaro : soutenu à droite, peut-il séduire les classes populaires ? Résultats des sondages

BOLSONARO. Jair Bolsonaro a contré la victoire annoncée de Lula au premier tour de la présidentielle au Brésil et espère remporter le scrutin le 30 octobre 2022. Le président sortant cherche à voler le vote populaire à Lula mais est en retard dans les sondages.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 13h14] Jair Bolsonaro a remobilisé et gonflé les espoirs de son électorat en se hissant au second tour. Le président entend bien entretenir la tendance et élargir sa base électorale car s'il veut être réélu à l'issue de l'élection présidentielle au Brésil, il doit convaincre encore quelques millions d'électeurs. Les résultats des sondages du deuxième tour estiment entre 4 et 8 points le retard de Bolsonaro sur Lula en ce qui concerne les intentions de vote. Mais après les mauvais pronostics des études précédant le premier tour, le candidat d'extrême droite ne s'encombre plus des sondages et assure à qui veut l'entendre qu'il peut gagner l'élection.

Pour atteindre son objectif, Bolsonaro ne change pas la recette de sa campagne durant l'entre-deux-tours : il continue d'asséner des coups à son rival Lula quitte à égratigner l'électorat qu'il souhaite pourtant récupérer, du moins en partie. Arrivé en tête dans les Etats du sud-est du Brésil, le président sortant doit surtout s'adresser aux populations du nord-est mais la méthode est à revoir. Le 5 octobre Jair Bolsonaro a déclaré que les électeurs de Lula dans ces régions étaient pour la plupart des analphabètes. "S'il y a des analphabètes, ce n'est pas leur faute, c'est parce que des gouvernements ne se sont pas occupés de l'éducation", a ajouté le politique en essayant d'apporter un argument en faveur de sa réélection et de limiter l'offense mais le discours n'a pas eu l'effet escompté. Bolsonaro continue tout de même de s'adresser à un électorat plus modeste et populaire et s'empare de la question des aides et de leur financement. Il promet le maintien de l'Auxilio Brasil et défend un programme permettant de faciliter le remboursement voire de supprime des dettes pour les ménages les plus précaires. Reste que les mesures dont il parle existent déjà.

La campagne présidentielle de Bolsonaro n'a pas encore montré ses fruits sur l'électorat plus modéré mais à droite et à l'extrême droite, le président sortant bénéficie de nouveaux soutiens dont ceux de gouverneurs d'Etat du sud-est qui pèsent lourds lors des élections comme Sao Paulo, Minas Gerais et Rio de Janeiro.

Que prévoient les sondages du deuxième tour pour Bolsonaro ?

Les sondages de l'entre-deux-tours ont commencé à tomber et ils donnent l'avantage à Lula. Mais Bolsonaro réduit son retard par rapport au premier tour et surtout il espère de nouveau faire mentir les pronostics. Selon les enquêtes d'opinion publiées le 6 octobre, le candidat d'extrême droite obtiendrait entre 43 et 48% des intentions de vote.

Sondage de l'IPEC du 6 octobre : Lula 51% ; Bolsonaro : 43%

Sondage de PoderData du 6 octobre : Lula 52% ; Bolsonaro : 48%

Bolsonaro peut-il contester les résultats de la présidentielle 2022 ?

Jair Bolsonaro n'a pas contesté les résultats du premier tour de l'élection présidentielle au Brésil bien qu'il a indiqué vouloir consulter les vérifications de l'armée. La réaction du président sortant n'est pas étonnant puisque même s'il n'est pas arrivé en tête, il a largement rattrapé son rival par rapport aux prévisions des sondages. Deuxième chose, les résultats n'ont pas sacrés Lula vainqueur il n'y avait donc rien à contester et au contraire le candidat d'extrême droite en a profité pour rappeler qu'il avait fait mentir les sondages. L'issue du scrutin a d'ailleurs galvanisé le camp Bolsonaro qui jugeait déjà la victoire possible avant même le premier tour. Cette confiance est donc reboostée pour le deuxième mais pourrait aussi menée à des contestations plus violentes en cas de défaite de Bolsonaro au second tour, le 30 octobre.

Jair Bolsonaro a tout préparé pour protester s'il perd la présidentielle confiait le professeur en science politique et spécialiste du Brésil Frédéric Louault interrogé par Linternaute. Et cela s'est confirmé lors de la dernière semaine de campagne avec la publication d'un document remettant en cause la légitimé et sincérité du système électoral brésilien qui a pourtant fait ses preuves. Plus qu'une contestation c'est aussi une réponse violente aux résultats de l'élection présidentielle qui est crainte. Les militants bolsonaristes réputés agressifs et ayant déjà fait preuve de violence durant la campagne n'ont pas caché leurs intentions de descendre dans les rues en cas de défaite de leur candidat. Lors de la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, le 7 septembre, un grand rassemblement s'est organisé autour de Jair Bolsonaro et ses militants se disaient prêts à se mobiliser et battre le pavé si nécessaire pour voir leur candidat réélu. Les éventuelles contestations annoncées font craindre une version tropical de la prise du Capitole observée aux Etats-Unis en 2020 après la défaire de Donald Trump. Le Brésil redoute donc une invasion des institutions notamment du Tribunal suprême fédéral, d'autant que Jair Bolsonaro a souvent été comparé au Trump de l'Amérique latine.

Quel est le programme de Jair Bolsonaro ?

Président sortant et candidat d'extrême droite, Jaïr Bolsonaro fait campagne sur un programme qui reprend les grandes lignes des politiques qu'il a menées ses quatre dernières années. Mais le chef de l'Etat a arrondi les angles et s'est montré de moins en moins radical durant la campagne présidentielle, particulièrement lors des dernières semaines avant le premier tour. Un assagissement visible aussi dans le discours de Jaïr Bolsonaro qui a renoncé aux critiques sur le système électoral mais pas aux invectives à l'encontre de ses adversaires dont Lula.

Côté programme aussi le président sortant a fait quelques pas de côté pour tenter de séduire un électorat plus vaste. D'abord sur le volet économique et social qui rassemble les principales inquiétudes des Brésiliens qui souffrent d'une inflation avoisinant les 10%, Jaïr Bolsonaro insiste sur l'augmentation du pouvoir d'achat avec la revalorisation et la distribution de l'"Auxilio Brasil", revisite de la "Bolsa Familia" mise en place pendant les mandats de Lula. Le président sortant explique également vouloir étendre l'exonération d'impôts à de nouvelles catégories de personnes mais aussi développer plus d'infrastructures des les zones très populaires et œuvrer pour plus de privatisations.

La politique environnementale est un autre thème central de la campagne et sur lequel Jaïr Bolsonaro a promis de poursuivre les efforts et les opérations militaires pour lutter contre la déforestation et les feux de forêt en Amazonie. L'homme dit aussi vouloir prendre des "mesures de réduction de gaz à effet de serre" sans trop de précisions. Ces engagements ont été pris sous la pression de la communauté internationale mais ne sont pas crédibles compte tenu de la politique menée par le président sortant durant son premier mandat et ayant conduit à une déforestation massive et la mise en danger des peuples indigènes d'Amazonie. D'ailleurs sur la question des minorités Jaïr Bolsonaro se contente du minimum mais fait un pas vers la protection des peuples indigènes en promettant un "usage responsable" des ressources naturelles, en "conciliant préservation de l'environnement et croissance durable" notamment dans les réserves indigènes. En revanche jamais il ne mentionne les communautés ethniques ou LGBTQI+ dans son programme.

Enfin, en matière de sécurité Jaïr Bolsonaro entend en premier lieu augmenter le budget de l'armée de la police et assouplir davantage l'accès aux armes à feu dans la continuité de son premier mandat.

Pour connaître les projets politiques de Jair Bolsonaro, inutile de compter sur les débats présidentiels. Le président sortant était présent aux trois confrontations organisées avant le premier tour de l'élection et à chaque fois il a été plus prolixe lorsqu'il s'agissait d'attaquer ses adversaires que lorsqu'il fallait défendre ses propres idées. Sans surprise, c'est Lula, le favori des sondages, qui a été la cible privilégiée du discours vindicatif de Bolsonaro. "Menteur", "voleur" ou encore "traitre" ont été les expressions utilisés lors du débat du 29 septembre pour qualifier le principal rival du président sortant. Un lexique qui est venu compléter l'arsenal de critiques déjà prononcées à l'encontre de Lula comme en fin août quand lors du premier débat de la campagne Bolsonaro a accusé son adversaire d'avoir été "à la tête du gouvernement le plus corrompu" du Brésil.

En revanche, Bolsonaro n'a eu que très peu de mots pour développer ses projets et ses politiques devant permettre au pays de faire face aux crises économique, sociale et environnementale. Tous les commentateurs brésiliens se sont accordés pour pointer la médiocrité des débats présidentiels de cette campagne très polarisée et où à plusieurs égards la forme des discours l'a plus souvent emporté sur le fond.

Plus que de son programme c'est surtout du bilan de Jair Bolsonaro dont on entend parler. Le Brésil sort de quatre années difficiles marquées par les politiques ultraconservatrices et libérales du président d'extrême droite. "En matière d'environnement, d'éducation, de santé, de sécurité publique ou de culture, c'est catastrophique" selon le spécialiste de l'Amérique latine à l'Université internationale de Floride Anthony Pereira, cité par Géo. En 2018, Bolsonaro avait fait campagne sur sa volonté de déconstruire le système politique brésilien et à l'arrivée l'objectif est atteint au grand dam des Brésiliens. La gouvernance de Bolsonaro se résume à "un mandat de destruction de ce qui avait été construit depuis le retour de la démocratie" d'après le spécialiste et professeur à Sciences Po, Gaspard Estrada. Les faits et les chiffres témoignent d'une dégradation de la situation au Brésil : une augmentation des violences avec un taux de livraison de permis de possession d'arme qui a explosé de 474% en quatre ans. Une augmentation de la violence qui n'est pas étrangère à la crise socio-économique que traverse le pays et qui s'est aggravée sous Jair Bolsonaro.

Parmi les autres loupés du président sortant, il y a l'Amazonie. Le poumon de la planète a été en proie à une déforestation massive et inédite et victime de l'orpaillage illégal. Outre la forêt ce sont aussi les terres et peuples indigènes qui ont souffert des politiques de Bolsonaro avec un nombre d'invasions qui a grimpé de 180%, des invasions qui sont souvent synonymes de violences à l'égard de ces populations. Toutes ces politiques expliquent en partie le récent isolement du Brésil sur la scène internationale, l'autre partie étant due aux comportements à la pensée radicale de l'homme d'extrême droite.

Si le bilan de Bolsonaro est peu reluisant, l'on peut quand même noter de rares points positifs. Le premier n'est pas vraiment du fait du président sortant mais s'est développé contre lui : "les institutions brésiliennes ont fonctionné pour protéger la démocratie, globalement" d'après Anthony Pereira. Ensuite, l'Armée brésilienne a été soignée par la militarisation de "l'appareil d'Etat en nommant plus de 6.000 militaires d'active ou en retraite dans l'administration fédérale". Aussi la réforme des retraites qui est passée pendant le mandat de Bolsonaro reste un bon point à accorder au chef d'Etat.

Au vu de ce bilan, pas étonnant qu'un Brésilien sur deux sur deux ne porte par Jair Bolsonaro en haute estime. En septembre 2021, il était même 54% à se dire favorable à une destitution du président. Un an plus tard ceux-là se tournent vers Lula mais l'électorat indéfectible de Bolsonaro continue de soutenir l'homme d'extrême droite.

Biographie

Qui est Jair Bolsonaro ?

Militaire de profession, avec un grade de capitaine d'artillerie de l'armée de Terre au plus haut de sa carrière, Jair Bolsonaro a mis les mains dans la politique brésilienne en 1988, lorsqu'il est renvoyé de l'armée, en devenant conseiller municipal de Rio de Janeiro sous l'étiquette du Parti démocrate chrétien. L'homme politique a gravi les échelons jusqu'à être élu à la plus haute fonction de l'Etat en octobre 2018 et devenir président de la République fédéral du Brésil le 1er janvier 2019 cette fois avec le soutien du Parti social-libéral. En 2022, il est candidat à un second mandat soutenu par le Parti libéral. Le chef d'Etat brésilien est une figure très controversée et classée à l'extrême droite de l'échiquier politique pour ses propos jugés homophobes, racistes et sexistes. Son élection à la présidence du Brésil a eu l'effet d'un séisme et ses quatre années de mandat ont été marquées par des décisions semblables à des coups de tonnerre. La mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 au Brésil est symptomatique de la politique de Jair Bolsonaro qui a parfois été accusé de complotisme. Jair Bolsonaro s'est montré sceptique quand à la gravité du virus et a remis en cause les restrictions sanitaires imposées par les gouverneur dans son pays allant jusqu'à inviter les Brésiliens à braver le confinement assurant que "le Brésil ne peut pas s'arrêter".

Longtemps isolé sur la scène politique brésilienne, Jair Bolsonaro a été de 1990 à 2019 un député fédéral de Rio de Janeiro, discret et sans influence sur la politiques parlementaire. Si bien que lors de l'élection présidentielle de 2018, le politique a eu pour lui l'attrait de la nouveauté auprès des Brésiliens. Depuis son élection, l'homme est une figure politique et trois de ses cinq enfants ont suivi la voie. Ses trois fils issus de son premiers mariage avec Rogéria Nantes Nunes Braga sont des hommes d'Etat : Flávio Bolsonaro est sénateur à Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro est conseiller municipal dans la même ville et Eduardo Bolsonaro est député fédéral pour l'État de São Paulo. Jair Bolsonaro s'est remarié deux fois avec deux évangéliques dont sa femme actuelle, Michelle Reinaldo, avec qui il a eu sa seule fille, Laura.

Bolsonaro, victime d'une tentative d'assassinat

La campagne présidentielle de 2018 a été marquée par la tentative d'assassinat ayant visé Jair Bolsonaro. Alors qu'il donnait un meeting le 6 septembre 2018 à Juiz de Fora, le candidat avait été poignardé et immédiatement conduit à l'hôpital dans un état critique. L'attaque avait perforé l'intestin grêle du candidat et trois opération chirurgicales avaient été nécessaires pour soigner Jair Bolsonaro. Le candidat avait pu quitter l'hôpital plus de trois semaines après l'attaque, le 29 septembre, et poursuivre la campagne présidentielle depuis son domicile. L'agresseur, Adélio Bispo de Oliveira, avait été interpellé et décrit comme un ancien militant du Parti socialisme et liberté et avait expliqué avoir agi "sur l'ordre de Dieu" pour "pour " des motifs politiques, religieux, et également en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu'il parle de race, de religion et des femmes", indiquait 20Minutes à l'époque. L'homme jugé irresponsable avait été interné dans une prison fédérale avec une prise en charge psychiatrique, moins d'un an plus tard, le 14 juin 2019.

Bolsonaro, mauvais défenseur de l'Amazonie

Jair Bolsonaro a également été très critiqué sur ses actions contre l'environnement comme l'autorisation et la réintroduction de plusieurs pesticides ou le développement de l'orpaillage en partie responsable de la pollution des eaux. Son soutien inconditionnel à l'industrie agroalimentaire malgré l'impact négatif et surdimensionné de ces activités sur la déforestation de l'Amazonie est lui aussi pointé du doigt.

Quel est le parti politique de Jair Bolsonaro ?

Jair Bolsonaro a voyagé de parti politique en parti politique mais est toujours resté fidèle à une pensée très ancrée à droite, conservatrice parfois associée à des valeurs chrétiennes. Le président de la République fédérale du Brésil est considéré comme une figure d'extrême droite comparée à un Donald Trump d'Amérique latine ou aux leaders européens d'extrême droite. Un positionnement personnel qui a influencé les partis auxquels il a adhéré, notamment le Parti social-libéral (PSL), un groupe centriste qu'il a rejoint en janvier 2018, en vue d'être candidat à la présidentielle, et qui a rapidement glissé vers la droite puis l'extrême droite. Mais un an plus tard, des querelles internes avec le fondateur du parti ont poussé le chef de l'Etat a claqué la porte de la formation politique pour fonder son propre parti ouvertement d'extrême droite, Alliance pour le Brésil. Seulement l'initiative n'a pas pris et depuis novembre 2021 Jair Bolsonaro est encarté au Parti libéral (PL) sous lequel il se présente à la présidentielle de 2022. Parti conservateur qui défend le nationalisme, le libéralisme et la démocratie chrétienne, le PL montre déjà des caractères radicaux similaires à ceux de Jair Bolsonaro.