Bolsonaro : une victoire ou une contestation du résultat ? Ce que disent les sondages

BOLSONARO. A la fin de la campagne présidentielle, Jair Bolsonaro est encore en retard sur Lula dans les résultats des sondages mais le candidat est certain de pouvoir remporter l'élection au Brésil ce dimanche 30 octobre.

[Mis à jour le 28 octobre 2022 à 18h38] Deux possibilités se présentent à Bolsonaro à l'approche de l'élection présidentielle au Brésil. Ce dimanche 30 octobre soit une réélection pour un second mandat soit une contestation du résultat et de la victoire de Lula. Après avoir encore élargi sa base électorale lors de l'entre-deux-tours en séduisant une partie de la classe populaire, le président sortant juge sa victoire comme un scénario possible, d'autant que l'homme politique entend poursuivre sa campagne jusqu'à la veille du scrutin pour encore tenter de gagner quelques voix supplémentaires, notamment celles des abstentionnistes et des derniers indécis. Pourtant ses efforts ne semblent pas encore suffisants pour rattraper et devancer Lula selon les résultats des derniers sondages. A quelques heures du scrutin Bolsonaro accuse encore entre 4 à 6 points de retard sur son adversaire.

Jair Bolsonaro ne préfère pas tenir compte des enquêtes d'opinion. Pire, le candidat d'extrême droite jette une ombre au-dessus des instituts de sondage et les accuse de fraudes ou de fausser les résultats pour favoriser son adversaire. "Aujourd'hui, tout le monde dit que mon acceptation [par le du peuple] est beaucoup plus grande que celle de mon adversaire. Mais laissons les urnes… Laissons cette question à la commission de transparence électorale", a-t-il déclaré lors d'une interview donnée le vendredi 21 octobre. Le président a toutefois des raisons d'espérer puisque lors du premier tour les résultats finaux n'étaient pas tout à fait ceux prédis par les sondages. L'hypothèse d'une défaite de Bolsonaro est donc d'une contestation reste la plus probable d'après les estimations. Alors malgré le pas de côté et le discours assagi du président sortant, il semble évident qu'il ne reconnaîtra pas les résultats ou trouvera à redire sur le décompte des suffrages pour dénoncer l'illégitimité du scrutin. Le discours du président sortant serait donc plus une stratégie pour adoucir son profil et obtenir le soutien d'autres électeurs avec l'élection ? Fort probable.

Que prévoient les résultats des sondages pour Bolsonaro ?

Depuis le début de l'entre-deux-tours les résultats des sondages sont plutôt serrés entre Lula et Bolsonaro et la tendance se confirme dans les derniers sondages publiés par Datafolha et Atlas ce 26 octobre. Les deux enquêtes misent sur un score de 47% pour le président sortant contre 53% pour son rival Lula. La marge d'erreur est évaluée entre 1,5 et 2 et si elle permet de laisser l'avantage à Lula, une surprise peut encore survenir lors des résultats de la présidentielle.

Quel résultat peut-on attendre pour Bolsonaro face à Lula ?

Le duel entre Lula et Bolsonaro rythme l'élection présidentielle depuis le début de la campagne au Brésil. Ce sont deux mastodontes de la politique mais aussi deux opposés qui s'affrontent lors de ce scrutin. Le président sortant espère être réélu pour un second mandat malgré un bilan très difficile à défendre durant lequel la pauvreté et l'inflation ont explosé en raison d'une mauvaise conjoncture et de certaines politiques de l'homme d'extrême droite. Le mandat présidentiel de Bolsonaro est aussi marqué par la dévastation d'une grande partie de l'Amazonie ou la propagation sans précédent des armes dans les pays. Reste que malgré ses difficultés, le candidat du Parti Libéral peut compter sur une solide base électorale qui l'a mené jusqu'au second tour. Face à Lula qui bénéficie de la bonne image laissée après ses mandats présidentiels (2003-2010) mais doit aussi faire avec son passé et les scandales de corruption qui l'ont emmené en prison, le match est serré.

Conscient que l'élection présidentielle peut se jouer à peu de choses, Bolsonaro comme Lula se sont montrés incisifs durant toute la campagne pour essayer de descendre l'adversaire et de s'élever comme la meilleure option. Difficile de dire avec certitude lequel a su le mieux jouer ses cartes mais à quelques jours du scrutin, Bolosnaro apparait encore en retard de quelques points dans les sondages et doit essuyer des attaques et de lourdes accusations proférées par Lula sur des comportements cannibales et des tendances pédophiles.

Biographie

Qui est Jair Bolsonaro ?

Militaire de profession, avec un grade de capitaine d'artillerie de l'armée de Terre au plus haut de sa carrière, Jair Bolsonaro a mis les mains dans la politique brésilienne en 1988, lorsqu'il est renvoyé de l'armée, en devenant conseiller municipal de Rio de Janeiro sous l'étiquette du Parti démocrate chrétien. L'homme politique a gravi les échelons jusqu'à être élu à la plus haute fonction de l'Etat en octobre 2018 et devenir président de la République fédéral du Brésil le 1er janvier 2019 cette fois avec le soutien du Parti social-libéral. En 2022, il est candidat à un second mandat soutenu par le Parti libéral. Le chef d'Etat brésilien est une figure très controversée et classée à l'extrême droite de l'échiquier politique pour ses propos jugés homophobes, racistes et sexistes. Son élection à la présidence du Brésil a eu l'effet d'un séisme et ses quatre années de mandat ont été marquées par des décisions semblables à des coups de tonnerre. La mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19 au Brésil est symptomatique de la politique de Jair Bolsonaro qui a parfois été accusé de complotisme. Jair Bolsonaro s'est montré sceptique quand à la gravité du virus et a remis en cause les restrictions sanitaires imposées par les gouverneur dans son pays allant jusqu'à inviter les Brésiliens à braver le confinement assurant que "le Brésil ne peut pas s'arrêter".

Longtemps isolé sur la scène politique brésilienne, Jair Bolsonaro a été de 1990 à 2019 un député fédéral de Rio de Janeiro, discret et sans influence sur la politiques parlementaire. Si bien que lors de l'élection présidentielle de 2018, le politique a eu pour lui l'attrait de la nouveauté auprès des Brésiliens. Depuis son élection, l'homme est une figure politique et trois de ses cinq enfants ont suivi la voie. Ses trois fils issus de son premiers mariage avec Rogéria Nantes Nunes Braga sont des hommes d'Etat : Flávio Bolsonaro est sénateur à Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro est conseiller municipal dans la même ville et Eduardo Bolsonaro est député fédéral pour l'État de São Paulo. Jair Bolsonaro s'est remarié deux fois avec deux évangéliques dont sa femme actuelle, Michelle Reinaldo, avec qui il a eu sa seule fille, Laura.

Bolsonaro, victime d'une tentative d'assassinat

La campagne présidentielle de 2018 a été marquée par la tentative d'assassinat ayant visé Jair Bolsonaro. Alors qu'il donnait un meeting le 6 septembre 2018 à Juiz de Fora, le candidat avait été poignardé et immédiatement conduit à l'hôpital dans un état critique. L'attaque avait perforé l'intestin grêle du candidat et trois opération chirurgicales avaient été nécessaires pour soigner Jair Bolsonaro. Le candidat avait pu quitter l'hôpital plus de trois semaines après l'attaque, le 29 septembre, et poursuivre la campagne présidentielle depuis son domicile. L'agresseur, Adélio Bispo de Oliveira, avait été interpellé et décrit comme un ancien militant du Parti socialisme et liberté et avait expliqué avoir agi "sur l'ordre de Dieu" pour "pour " des motifs politiques, religieux, et également en raison des préjugés que montre Bolsonaro à chaque fois qu'il parle de race, de religion et des femmes", indiquait 20Minutes à l'époque. L'homme jugé irresponsable avait été interné dans une prison fédérale avec une prise en charge psychiatrique, moins d'un an plus tard, le 14 juin 2019.

Bolsonaro, mauvais défenseur de l'Amazonie

Jair Bolsonaro a également été très critiqué sur ses actions contre l'environnement comme l'autorisation et la réintroduction de plusieurs pesticides ou le développement de l'orpaillage en partie responsable de la pollution des eaux. Son soutien inconditionnel à l'industrie agroalimentaire malgré l'impact négatif et surdimensionné de ces activités sur la déforestation de l'Amazonie est lui aussi pointé du doigt.

Quel est le parti politique de Jair Bolsonaro ?

Jair Bolsonaro a voyagé de parti politique en parti politique mais est toujours resté fidèle à une pensée très ancrée à droite, conservatrice parfois associée à des valeurs chrétiennes. Le président de la République fédérale du Brésil est considéré comme une figure d'extrême droite comparée à un Donald Trump d'Amérique latine ou aux leaders européens d'extrême droite. Un positionnement personnel qui a influencé les partis auxquels il a adhéré, notamment le Parti social-libéral (PSL), un groupe centriste qu'il a rejoint en janvier 2018, en vue d'être candidat à la présidentielle, et qui a rapidement glissé vers la droite puis l'extrême droite. Mais un an plus tard, des querelles internes avec le fondateur du parti ont poussé le chef de l'Etat a claqué la porte de la formation politique pour fonder son propre parti ouvertement d'extrême droite, Alliance pour le Brésil. Seulement l'initiative n'a pas pris et depuis novembre 2021 Jair Bolsonaro est encarté au Parti libéral (PL) sous lequel il se présente à la présidentielle de 2022. Parti conservateur qui défend le nationalisme, le libéralisme et la démocratie chrétienne, le PL montre déjà des caractères radicaux similaires à ceux de Jair Bolsonaro.