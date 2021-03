Mort d'Olivier Dassault : une enquête ouverte sur le crash d'hélicoptère

DASSAULT. Le député de l'Oise est mort dans un crash d'hélicoptère ce dimanche 7 mars. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame.

Le député LR Olivier Dassault, 69 ans, est décédé dans le crash d'un hélicoptère dimanche 7 mars. Le parlementaire, qui consacra une large partie de sa vie à la politique, était aussi l'un des dirigeants de l'empire Dassault. Il est salué depuis hier soir comme un "grand capitaine d'industrie" par de nombreuses personnalités politiques, notamment par le chef de l'Etat Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex. Olivier Dassault était le fils de Serge Dassault, disparu il y a quelques années, et petit-fils de Marcel Dassaut, fondateur du groupe qui porte le nom familial.

Une enquête a été ouverte par le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BUA), pour établir les circonstances du décès d'Olivier Dassault et de l'homme qui pilotait l'hélicoptère qui s'est écrasé ce dimanche, indique Europe 1. Pour l'heure, il est établi que l'accident de l'appareil s'est produit vers 17h50 hier, tout près de la commune normande de Touques, située à côté de Deauville. Le BUA a indiqué que le crash de l'hélicoptère a eu lieu au moment du décollage, alors qu'Olivier Dassault quittait la propriété familiale. Le parlementaire et son pilote étaient seuls à bord de l'appareil. Hier, la procureure de la République de Lisieux a ouvert une enquête pour homicide involontaire, les investigations ont été confiées à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens.

C'est le coeur lourd que nous avons appris le décès de notre collègue et ami Olivier Dassault, député de l'Oise et éminent chef d'entreprise. Nous avons une pensée toute particulière pour sa famille et ses proches. Son engagement et son humanisme nous manqueront terriblement. pic.twitter.com/Qi3PSWlXXw — Députés Les Républicains (@Republicains_An) March 7, 2021

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Biographie courte de Olivier Dassault - Fils du célèbre chef d'entreprise et homme politique Serge Dassault, Olivier Dassault marche dans les traces de son père. Ingénieur de formation, Olivier Dassault intègre dès 1986 le groupe familial comme directeur-adjoint d'Europe Falcon Service et directeur de la stratégie des avions civils de la Société Dassault Aviation. Mais tout comme son père, Olivier Dassault aime la politique et souhaite s'y investir. C'est d'ailleurs ce qu'il fait en devenant conseiller de Paris en 1977, fonction qu'il occupera jusqu'en 1989. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Olivier Dassault brigue le mandat de député de l'Oise en 1988. Le succès est au rendez-vous et il sera d'ailleurs réélu en 1993. En 1992, Olivier Dassault est tête de liste aux élections régionales. Elu, il quitte pourtant son mandat de 1er vice-président du Conseil régional de Picardie pour porter sa candidature au conseil général de l'Oise, dès 1994, à l'occasion d'une élection cantonale partielle. En 1998, après un échec aux législatives de 1997, il ne se représente pas ce qui atténuera la confiance de sa famille politique à son égard. Ne se laissant pas abattre, il fait une nouvelle tentative lors des élections législatives de 2002. Un retour payant puisqu'il redevient député de la 1ère circonscription de l'Oise et sera réélu en 2007 et en 2012. Il fait partie du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Rapporteur spécial du budget du commerce extérieur de 1993 à 1997, il est aujourd'hui membre de la Commission des finances. Parmi ces prises de positions en tant que parlementaire, Olivier Dassault s'affiche comme partisan du rétablissement de la peine de mort. En avril 2004, le parlementaire signe un projet de loi dont l'objectif est de 'rétablir la peine de mort pour les auteurs d'actes de terrorisme'. En 2011, il se déclare contre la légalisation du mariage homosexuel. Il est décédé le 7 mars 2021 dans un accident d'hélicoptère.