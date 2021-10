"Eric Zemmour armé : une vidéo qui indigne, le polémiste en rajoute"

ZEMMOUR. Polémique autour d'Eric Zemmour après que le candidat putatif à la présidentielle a pointé un arme sur des journalistes, en marge d'un déplacement. Plusieurs politiques le sermonnent, lui se défend.

Zemmour et Sarah Knafo L'essentiel "Ca rigole plus là hein..." Sniper en main, braqué vers des journalistes, Eric Zemmour s'est laissé aller à une "blague" qui a suscité de vives réactions mercredi 20 octobre 2021. Il était en train de prendre en main une arme présentée par le Raid au salon Milipol Paris de Villepinte (Seine-Saint-Denis), où il était en déplacement.

Marlène Schiappa, Rachida Dati, Robert Ménard... les réactions ont été nombreuses à la suite de cette séquence virale diffusée sur les réseaux sociaux.

Eric Zemmour poursuit toutefois sa campagne, porté par un nouveau sondage Harris Interactive du 20 octobre l'envoyant au second tour.

11:48 - Zemmour et un tweet référence à la reine Elisabeth II Au regard de l'ampleur qu'a pris la diffusion de la séquence où il pointe une arme vers des journalistes, Eric Zemmour a réagi, assurant que "je ne braque personne. Il n'y a aucun message politique ou menace" estimant "grotesque et ridicule" la réaction de Marlène Schiappa. Le polémiste s'est fendu d'un très simple tweet mercredi après-midi, publiant une photo de la reine Elisabeth II essayant le maniement d'une arme de guerre lors d'une visite à l'association de tir de l'armée à Bisley, en 1993. En commentaire : un coeur rouge. ❤️ pic.twitter.com/FPmsinmnos — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 20, 2021 Voir le dossier Réseau, amis, projets... Zemmour en 30 indiscrétions 11:35 - Pour Robert Ménard, "c'est une connerie" Proche d'Eric Zemmour, comme de Marine Le Pen, Robert Ménard a été invité à réagir à la polémique après qu'Eric Zemmour a mis en joue des journalistes avec un sniper. Pour le maire (DVD) de Béziers, "c'est une connerie d'avoir fait ça. Il joue à quoi ? Au petit soldat ?", a-t-il lancé sur le plateau de CNews jeudi 21 octobre 2021. "D'un côté, il évoque en permanence la stature que doit avoir le chef de l'Etat et en même temps il s'affiche avec une arme. Tu ne prends pas une arme, tu ne la pointes sur personne, même en souriant, c'est le b.a-ba". 11:27 - Rachida Dati se dit "choquée" par l'attitude d'Eric Zemmour "Ce n'est pas le salon du jouet !" Rachida Dati a fustigé, jeudi 21 octobre 2021, l'attitude d'Eric Zemmour au salon Milipol. "J'ai été choquée par cette image, surtout quand on veut prétendre à devenir président de la République", a précisé la maire du 7e arrondissement sur Europe 1. ""C'est un salon qui concerne la sécurité des Etats et notamment la lutte contre le terrorisme. C'est très sérieux, ce n'est pas le salon du jouet", a commenté l'ancienne garde des Sceaux, prenant la défense de Marlène Schiappa : "j'ai aussi été choquée par les propos qu'Eric Zemmour a tenu à l'encontre de Marlène Schiappa. J'y vois de la misogynie et du sexisme. Et je n'accepte pas qu'elle soit insultée". 20/10/21 - 15:01 - Eric Zemmour encore au 2nd tour selon un nouveau sondage Eric Zemmour n'est toujours pas un candidat officiel à la prochaine élection présidentielle mais selon un nouveau sondage, publié ce mercredi 20 octobre 2021 par Harris Interactive, le polémiste serait, encore une fois, au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron quel que soit le candidat à droite, avec 17% à 18% d'intentions de vote au premier tour. Ce n'est pas la première fois que le non-candidat (officiellement) s'afficherait comme le deuxième homme de l'élection. Selon les configurations, Eric Zemmour devancerait de un ou deux points Marine Le Pen qui est créditée de 16% des intentions de vote. Le polémiste affronterait donc au second tour Emmanuel Macron, probable candidat à sa réélection. L'actuel chef de l'Etat est dans cette enquête crédité de 23 à 25% d'intentions de vote, selon les hypothèses. Eric Zemmour serait battu (57 à 43%). 20/10/21 - 14:55 - Qu'est-ce que le Milipol ? Eric Zemmour était en visite, mercredi 20 octobre 2021, au salon Milipol Paris, à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Un évènement au cours duquel il a pointé un sniper vers des journalistes "pour rire". Mais quel est ce grand rassemblement ? Il s'agit, selon l'organisation, de "l'évènement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des Etats". Depuis le 19, et jusqu'au 22 octobre, se déroule la 22e édition au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Ce salon, organisé sous l'égide du ministère de l'Intérieur, voit se regrouper de nombreux acteurs de la sécurité étatique, de la sécurité civile à la sécurité aéroportuaire, en passant par la protection des données, la lutte anti-terroriste ou encore la sécurité bancaire et pétrolière. Environ 1 00 exposants sont réunis et plus de 30 000 visiteurs y défilent. LIRE PLUS

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laissé entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est monté à 17 % dans une enquête Harris Interactive dévoilée le 6 octobre, se qualifiant ainsi pour le second tour devant Marine Le Pen. Car depuis la mi-septembre, il stagne en moyenne dans les autres sondages autour de 14%, au coude-à-coude avec Xavier Bertrand, dépassant tout autre candidat LR et talonnant Marine Le Pen. Vendredi 15 octobre, un nouveau sondage réalisé par Odoxa pour L'Obs, crédite Eric Zemmour de 16% des voix au premier tour du scrutin. Le polémiste se placerait derrière Marine Le Pen (18%).

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.