"Eric Zemmour : sondages flatteurs, débat avec Mélenchon... Et bientôt candidat ?"

ZEMMOUR. Des sondages qui lui confèrent entre 10 et 11% des votes, un débat en direct à la télévision avec Jean-Luc Mélenchon et une Une de Paris Match sur sa vie privée, et ce, sans être candidat déclaré à la présidentielle. L'agitation s'accentue autour d'Eric Zemmour. Le polémiste est-il en passe de lancer sa candidature ?

Sondages sur Eric Zemmour L'essentiel Eric Zemmour n'est pas officiellement candidat à l'élection présidentielle 2022 mais pourrait se déclarer très bientôt. Le polémiste laisse planer le doute. Mais selon les informations de France Info et de RTL il serait déjà en train de constituer des équipes de campagne. Jeudi 23 septembre 2021, le débat contre Jean-Luc Mélenchon était, en ce sens une nouvelle étape vers une candidature. Les temps forts sont à découvrir ici.

Quelques heures avant le débat, un nouveau sondage a été publié, créditant Eric Zemmour d'entre 10 et 11% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Une tendance qui confirme les résultats des dernières enquêtes d'opinion. Pour autant, seuls 15% des sondés voient en lui un homme capable de présider la France.

Le polémiste fait l'objet d'une enquête de Paris Match jeudi 23 septembre 2021, qui publie des photos de l'ancien journaliste aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo, décrite comme "très proche" par l'hebdomadaire. Voici dédie également plusieurs de ses pages au vrai-faux candidat à la présidentielle et à sa collaboratrice présentée par le magazine comme sa maitresse. Eric Zemmour a engagé une procédure juridique contre ces deux médias.

Débat Zemmour-Mélenchon : carton d'audience pour BFM TV C'était le match dans le match. Si Eric Zemmour faisait face à Jean-Luc Mélenchon jeudi 23 septembre 2021, BFM TV concurrençait avec son débat un autre débat, programmé au même moment sur France 2 entre Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le résultat est sans appel : le canal n°15 arrive largement en tête. L'opposition entre le polémiste d'extrême-droite et le candidat d'extrême-gauche a réuni 3,8 millions de téléspectateurs, soit 19% de part de marché. En face, la chaine du service public n'a rassemblé que 1,05 millions de personnes, soit 5,1% de part d'audience. Ce qu'a dit Eric Zemmour lors du débat avec Jean-Luc Mélenchon C'est un combat de coqs qui s'est déroulé sur le plateau de BFM TV jeudi 23 septembre 2021. La chaine d'information en continu organisait un débat entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, alors que le premier ne s'est pas déclaré candidat à la présidentielle. Pendant deux heures, le polémiste d'extrême-droite et le candidat d'extrême-gauche ont tour à tour évoqué l'immigration, l'islam, la polémique des prénoms, la retraite, les impôts, allocations et même le nucléaire. L'ancien journaliste du Figaro a estimé que "l'islam n'est pas compatible avec la France". Et d'assurer : "nous sommes en guerre civile". Côté finances, Eric Zemmour souhaite couper "les allocations aux étrangers". Sur l'aspect environnemental, l'ex-chroniqueur de CNews refuse d'abandonner le nucléaire : "c'est abandonner notre souveraineté nationale et 200 000 emplois directs", ajoutant que "les éoliennes sont des catastrophes". Sans en dévoiler davantage sur ses ambitions élyséennes ou non, Eric Zemmour voit la France de 2050 comme "un Liban en grand. Le peuple français aura été remplacé petit à petit par un autre peuple." Le compte-rendu détaillé du débat est à retrouver ici. Eric Zemmour : "Il faut des mesures drastiques" "Nous devons prendre des mesures drastiques pour éviter la guerre civile. Il faut expulser les immigrés qui sont en prison, il faut la déchéance de nationalité. [...] Aujourd'hui vous courez après les indigénistes, vous avez trahi le Mélenchon que vous avez été. Vous étiez un vrai républicain, vous pensiez que le voile était une forme de soumission volontaire". Un nouveau sondage crédite Eric Zemmour de 10 à 10,5% des voix à la présidentielle Un sondage dévoilé ce jeudi 23 septembre en fin de journée crédite Eric Zemmour de 10 à 10,5% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Ce sondage, mené par l'institut Odoxa pour L’Obs du 22 au 23 septembre, auprès d’un échantillon représentatif de 1005 Français âgés de 18 ans et plus dont 886 inscrits sur les listes électorales, donne ainsi 10% d'intentions de vote au polémiste en cas de candidature de Xavier Bertrand à droite et 10,5% en cas de candidature de Valérie Pécresse. Odoxa a également produit un "duel" entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon en cette soirée de débat très médiatique. A la question de savoir duquel ils se sentaient le plus proche, les sondés ont répondu à 18% pour Zemmour (36% chez les sympathisants de droite) et à 19% pour Mélenchon (54% chez les sympathisants de gauche), 63% répondant "Ni l'un ni l'autre". Le sondage révèle aussi que 69% des sondés jugent que ni Zemmour ni Mélenchon ne sont en mesure de gouverner le pays. Les deux débatteurs de ce soir sont à égalité au niveau des réponses positives à 15%. "Pas une fausse paparazzade" assure l'entourage d'Eric Zemmour Alors que la question de l'authenticité des photos dites "volées" était posée depuis leur diffusion dans Paris Match, l'entourage d'Eric Zemmour a assuré auprès de l'agence de presse A2PRL que "il ne s'agit pas d'une fausse paparazzade". Libération et Politico croient pourtant savoir que les clichés du polémiste aux côtés de Sarah Knafo, sa conseillère politique, étaient connus du duo, ce que réfute Bruno Jeudy, le rédacteur en chef du magazine, et donc les proches des principaux intéressés.

C’est la Une choc de la semaine. Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec en couverture une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici dévoile également ce jeudi une enquête et évoque même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 11% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru dans la soirée du mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui, ces derniers temps, pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle se retrouve sous les feux des caméras depuis plusieurs jours en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mis en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laisser entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews.

La présence dans cette campagne du polémiste viendrait rebattre les cartes : les instituts de sondages ont bien identifié le fait que le polémiste prendrait des voix à la droite et à l'extrême droite. Les Républicains, le Rassemblement national et Debout la France perdent tous quelques points en cas de présence d'Eric Zemmour au premier tour de cette élection présidentielle. Le sondage Harris Interactive publié le 21 septembre, crédite le polémiste de 11% des intentions de vote. Ce sont les autres candidats souverainistes qui pâtissent le plus d'une candidature du chroniqueur; notamment Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen (voir tous les sondages sur la présidentielle 2022).

Dans un autre sondage en date du 23 septembre et mené cette fois par l'institut Odoxa pour L'Obs, Eric Zemmour est crédité de 10 à 10,5% des suffrages. Il serait très légèrement favorisé en effet en cas de candidature à droite de Valérie Pécresse, moins par une candidature de Xavier Bertrand.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.