"Éric Zemmour : un parti en projet, candidat d'ici un mois ?"

SONDAGE ZEMMOUR. Eric Zemmour en passe d'accélérer son projet présidentiel ? Un travail serait mené pour créer un parti selon plusieurs médias, alors que le polémiste, qui recueillerait entre 13 et 17% des suffrages, pourrait se déclarer candidat d'ici un mois.

Zemmour et Sarah Knafo L'essentiel Bientôt un parti pour Eric Zemmour ? A en croire L'Opinion, Europe 1 et un journaliste du Figaro, l'entourage du polémiste travaillerait activement à la création d'une formation politique pour appuyer sa candidature à l'élection présidentielle.

et un journaliste du Figaro, l'entourage du polémiste travaillerait activement à la création d'une formation politique pour appuyer sa candidature à l'élection présidentielle. Objectif Elysée et palais Bourbon ? Alors qu'il n'est toujours pas officiellement dans la course pour devenir chef de l'Etat, Eric Zemmour aurait trouvé de nombreux candidats pour se présenter aux élections législatives de juin 2022, dévoile Europe 1.

La candidature d'Éric Zemmour pourrait être annoncée dans quatre à cinq semaines, selon les informations de RTL. Mi-novembre avait déjà été évoquée pour le lancement de campagne de l'éditorialiste, comme le rapportent nos confrères, alors que l'ex-journaliste du Figaro est crédité d'entre 13% (sondage Elabe) et 17% (sondage Harris Interactive) des intentions de vote.

11:25 - Eric Zemmour aurait déjà des soutiens pour les législatives "Bien sûr que l'on veut des circonscriptions !", aurait lancé Sarah Knafo, conseillère la plus proche d'Eric Zemmour, selon L'Opinion. Autour de l'homme de 63 ans, tout est en ordre de marche pour préparer l'après-présidentielle. Des travaux sont menés afin d'envisager les élections législatives et entrer au palais Bourbon. Pour l'heure, les modalités, tant sur le calendrier que les critères de désignation, n'ont pas encore été totalement définies. Toutefois, Europe 1 avance que "les trois quarts de ces potentiels candidats aux législatives ont été trouvés. Certaines circonscriptions sont cependant volontairement laissées libre pour le moment dans l’espoir de nouveaux ralliements de personnalités politiques d’envergure". 11:18 - La candidature d'Éric Zemmour bientôt annoncée ? Selon les informations de RTL, le polémiste devrait annoncer sa candidature à la présidentielle dans quatre à cinq semaines. "Ce serait ridicule d’attendre après le 15 novembre. La fenêtre de tir c’est entre maintenant et mi-novembre", confie un proche d'Éric Zemmour à nos confrères. "Je ne vois pas comment ça tient au-delà de quatre à cinq semaines encore", ajoute un autre. 11:03 - Un parti politique en passe d'être créé ? Les amis d'Eric Zemmour, Génération Z et bientôt un vrai parti politique ? Les proches de celui qui ne s'est toujours pas déclaré candidat à la présidentielle travailleraient pour la formation d'une structure autour de leur chef de file. Selon L'Opinion ainsi qu'Europe 1, les élections législatives sont déjà dans le viseur. Obligation donc de structurer le mouvement localement pour trouver de possibles représentants à l'Assemblée nationale. Une organisation avec un responsable par région, puis par département et par circonscription a déjà été mise en place. Quel serait le nom de la formation ? Pour l'heure, les discussions portent davantage sur le calendrier de lancement que sur l'appellation. "Notre force, c’est qu’Eric Zemmour fait une campagne sans parti politique et c’est un de ses moteurs dans les sondages. Il est en train de les tuer. Il ne faut donc pas que l’on crée une formation qui ressemblera au RN ou à LR, sinon on est foutu", rapporte un proche de la campagne à L'Opinion. D'autres veulent, au contraire, accélérer les choses. Selon Paul Sugy, journaliste au Figaro, "ce parti […] épousera complètement la personnalité de celui qui le crée, ce sera uniquement une plate-forme pour propulser Eric Zemmour, mais qui pourra peut-être s’installer durablement dans le paysage politique français", a-t-il précisé sur CNews. Quoi qu'il en soit, Eric Zemmour semble définitivement entrer en campagne. 10/10/21 - 18:10 - Christophe Castaner juge les propos de Zemmour "insupportables" FIN DU DIRECT - Christophe Castaner, invité du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro, a réagi à la montée d'Éric Zemmour. Il a notamment évoqué le "sexisme permanent de ce garçon", comme le rapportent nos confrères. L'ancien ministre de l'Intérieur a ensuite cité Le premier sexe puis cette citation de Zemmour dans son livre Le Suicide Français : "Avant le féminisme, un jeune chauffeur de bus" pouvait "glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin." "Je suis père de famille et lire ça c'est insupportable", a commenté Christophe Castaner. "S'il n'arrivait pas à avoir ses 500 signatures, ce serait une anomalie démocratique, mais je ne donnerais pas d'injonction à des élus de mon parti. Je ne pousserais jamais quelqu'un à laisser faire le dire de cet homme", a rajouté l'ancien ministre. 10/10/21 - 17:00 - L'humoriste Gaëtan Matis déprogrammé d'un théâtre suite à la polémique Suite à la publication de son message, forme d'appel au "massacre" des soutiens d'Éric Zemmour, l'humoriste Gaëtan Matis a été déprogrammé du Point Virgule, où il se produisait. Le théâtre avait reçu des messages de menaces, comme le rapporte franceinfo. L'établissement dit précisément avoir subi des "déferlements de haine" avec des "menaces, insultes, violences verbales (...) toute la journée" de samedi du fait de cette "prise de position", que la direction a "condamnée sans ambiguïté". De son côté, l'humoriste a affirmé : "Je ne souhaite la mort de personne et je ne lancerai aucun appel à la violence contre quiconque." Il s'est excusé auprès des victimes des attentats. 10/10/21 - 15:30 - Pour Marion Maréchal Le Pen, il faudra "savoir qui est le mieux placé" Interrogée sur les chances du Rassemblement national dans l'élection présidentielle française à venir, Marion Maréchal a pointé du doigt la concurrence que se faisaient Marine Le Pen et Éric Zemmour, comme le rapporte BFMTV. "Je pense qu'il y a déjà la question de la division des candidatures, je ne veux pas m'avancer mais il est évident qu'en ayant deux candidatures plutôt qu'une ça ne facilite pas les choses", a-t-elle notamment déclaré. "Ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé, déclare-t-elle. Cela, la campagne, le temps le diront, mais il est évident qu'en ayant deux candidatures les choses m'apparaissent un petit peu plus compliquées", a-t-elle rajouté auprès de nos confrères. 10/10/21 - 14:00 - Marine Le Pen "pas du tout inquiète" par la candidature potentielle d'Éric Zemmour Invitée sur BFMTV ce dimanche 10 octobre, Marine Le Pen a évoqué la candidature potentielle Éric Zemmour et a déclaré : "Je ne suis pas inquiète par conviction et pas inquiète par expérience." Si le polémiste a progressé dans les sondages depuis l'été alors que la candidate d'extrême droite a, elle, baissé, elle martèle n'être "pas du tout" inquiète. "L'élection présidentielle a lieu dans six mois. Six mois, c’est très long. Une campagne présidentielle, c’est un marathon en réalité, cela nécessite du souffle, du courage, une forme de condition", et "à six mois, on sait très bien qu’on ne peut pas mesurer en réalité l'avis des Français", a-t-elle ajouté. "Je pense très sérieusement que je serai au second tour de cette élection présidentielle", a-t-elle affirmé à nos confrères, "et je crois même que je vais gagner." 10/10/21 - 12:15 - Qui est Matthieu Louves, écarté des LR après avoir affiché son soutien à Zemmour ? Ex-responsable des Jeunes Républicains Gironde, Matthieu Louves a payé son soutien affiché à Éric Zemmour, comme le rapporte Sud-Ouest. En effet, ce samedi 9 octobre, le jeune politicien a été écarté du parti LR. Pour les responsables de ce dernier, ces positions ne sont plus "compatibles" avec la ligne politique des LR. Le politicien de 26 ans se mobilise actuellement sur le terrain pour défendre Éric Zemmour, précisent nos confrères. 10/10/21 - 11:00 - Édouard Philippe "ne se retrouve pas dans la droite" de Zemmour Dans les colonnes du Journal du dimanche, ce 10 octobre 2021, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a notamment évoqué Éric Zemmour. Interrogé sur le fait que ce dernier soit le "candidat du RPR", il a répondu : "Je ne me retrouve pas du tout dans la droite qu'il prétend incarner, pas plus que je ne reconnais dans ses propos le RPR de Jacques Chirac et d'Alain Juppé ni l'UMP de Nicolas Sarkozy." 09/10/21 - 20:36 - Eric Zemmour suscite des opinions divergentes chez les Français FIN DU DIRECT - En hausse dans les sondages au fil des semaines, mais dans l'opinion publique, qu'en est-il ? Si Eric Zemmour est crédité d'entre 13% à 17% des voix au premier tour s'il venait à se présenter à l'élection présidentielle, sa côte de popularité n'est pas tout à fait la même. En effet, une étude Ifop réalisée auprès de 1010 personnes entre le 5 et le 6 octobre, dévoilée vendredi 8 octobre 2021, dévoile que le polémiste "inquiète" 53% des sondés. Une part similaire juge qu'il est "dangereux pour la démocratie". Cependant, 42% des personnes interrogées estiment que l'ancien chroniqueur est "honnête" et 39% qu'il est "proche des préoccupations des Français". Toutefois, seul un tiers du public questionné pense qu'il est "capable de rassembler les Français" et "a la stature d'un président de la République". Etude @IfopOpinion pour @SudRadio

Le regard des Français sur Eric Zemmour

Les résultats complets icihttps://t.co/VVPKVJ8ps0 — Ifop Opinion (@IfopOpinion) October 8, 2021 09/10/21 - 19:00 - Emmanuel Macron et Éric Zemmour, des affrontements cachés À six mois de la présidentielle, le chef de État a décidé de ne plus ignorer le polémiste, comme le rapporte BFMTV. Il s'oppose désormais frontalement à Éric Zemmour, même s'il prend soin de ne pas le nommer, précisent nos confrères. Lors du Conseil des ministres, jeudi 7 octobre, Emmanuel Macron a d'abord tenu à faire une mise au point concernant la probable candidature de l'ancien journaliste du Figaro : "Les débats en cours vont finir par lasser les Français. Il ne faut pas se laisser emporter dans le commentaire permanent." Le Président a également affirmé son opposition au polémiste sur des sujets de fond comme l'immigration ou la peine de mort. 09/10/21 - 17:45 - Éric Zemmour réagit aux affrontements survenus en Corse Interrogé à la suite de son discours au Vieux-Port d'Ajaccio (Corse), Éric Zemmour a répondu aux questions des journalistes. Il a notamment commenté les scènes de tensions survenues en amont et qui ont entraîné l'intervention des forces de l'ordre, rapporte BFMTV. "Les antifascistes de salon ne m'empêcheront pas de parler", a déclaré le polémiste, "quand on veut me faire taire, je parle encore plus". 09/10/21 - 16:41 - Les tensions en vidéo Plusieurs médias ont relayé des vidéos des tensions en marge du déplacement de Zemmour, ce samedi 9 octobre. En voici une de World News, où l'on peut voir les différents partis s'affronter avec la police. France

Le journaliste ne s'en cache pas, il jouera un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Pour l'heure, c'est en tant qu'essayiste qu'il veut aller à "la rencontre des Français". C'est d'ailleurs pour promouvoir son livre, multiplier les séances de dédicaces voire les réunions publiques qu'il avait décidé début septembre de mettre entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro. Le journal lui avait fixé une ligne rouge il y a quelques semaines : si ses velléités politiques étaient trop affirmées, il devrait stopper de commenter l'actualité dans le média. Invité de France 2 samedi 11 septembre, dans l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct", Eric Zemmour s'est semble-t-il fait violence pour ne pas annoncer sa candidature. Il a toutefois laissé entendre que cette annonce n'était qu'une question de temps. "Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Quand je voudrai être candidat, je dirai que je suis candidat. Quand je le déciderai, je le dirai. Pour l'instant, je réfléchis. Il y a des gens, depuis des mois, depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France", a-t-il indiqué. Il a réitéré cette position mi-septembre sur RTL, sur BFMTV et sur CNews. Le 28 septembre, Le Parisien a révélé qu'Eric Zemmour a déjà à sa disposition un grand local de campagne, dans le VIIIe arrondissement de Paris, loué par l'association des amis d'Eric Zemmour.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est monté à 17 % dans une enquête Harris Interactive dévoilée le 6 octobre, se qualifiant ainsi pour le second tour devant Marine Le Pen. Unr résultat pour l'heure isolé. Car depuis la mi-septembre, il stagne en moyenne autour de 13 %, au coude-à-coude avec Xavier Bertrand, dépassant tout autre candidat LR et talonnant Marine Le Pen.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté de février, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.

Jeudi 23 septembre 2021, Paris Match a mis en vente son numéro hebdomadaire avec, en couverture, une photo d’Eric Zemmour se baignant dans la mer, aux côtés de sa conseillère Sarah Knafo. Un cliché qui, depuis sa parution, ne cesse d’alimenter les discussions sur le lien entre le possible candidat à l’élection présidentielle 2022 et celle qui est de tous ses déplacements. "Doublure, souriante et collégiale", "femme de l’ombre", "celle qui murmure à l’oreille d’Eric Zemmour"… Au fil des pages, l’hebdomadaire dresse le portrait de cette Enarque de 28 ans, investie en 2016 auprès d’Henri Guaino lorsqu’il envisageait de se lancer dans la course à l’Elysée et qui s’est mise en disponibilité de son poste à la Cour de comptes début septembre pour se consacrer au probable destin présidentiel du polémiste. Voici a également dévoilé ce même jour une enquête, évoquant même un "idylle" entre les deux.

L’enquête menée par Paris Match n’a pas été du gout d’Eric Zemmour. Il a fustigé le magazine, le qualifiant de "caniche du pouvoir, essay[ant] de [lui] nuire", non sans s’émouvoir de "commence[r] à inquiéter suffisamment", alors que le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges le crédite de 13% d’intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Ses avocats ont par ailleurs indiqué engager "sans délai des procédures à l’encontre de ces publications (Paris Match et Voici)."

Exclusif: Eric Zemmour et sa très proche conseillère Sarah Knafo https://t.co/MvQvADjhyR pic.twitter.com/psi1Jlnc9v — Paris Match (@ParisMatch) September 22, 2021

Comment Eric Zemmour s’est-il retrouvé à la Une de Paris Match ? Selon Bruno Jeudy, rédacteur en chef du magazine, les photos ont été prises samedi 18 septembre par un photographe "caché". "Peut-être derrière un arbre ou dans une cabine de plage, je ne sais pas", a-t-il précisé sur RMC. Et d’assurer : "Il s'agit d'une photo volée". De quoi tordre le cou à l’idée d’un coup monté ? Pas si sûr. Car dans un article paru mercredi 22 septembre, Libération assure que "Pascal Rostain (le photographe, ndlr) les a suivis dans les coulisses avec leur accord." De son côté, la journaliste Pauline de Saint-Rémy cite une source dans Politico indiquant : "Ils savaient depuis quelques heures (avant que le journal ne paraisse), ils auraient assigné ‘Match’ avec un référé liberté s’ils voulaient que ça ne sorte pas…" Vrai travail de paparazzi ou coup politique ? Si la question n’est pas élucidée, il n’en demeure pas moins qu’Eric Zemmour fait encore parler de lui.

Sur la Une de Paris Match, Eric Zemmour n'apparaît pas seul. Le cliché le montre en effet en train de se baigner en compagnie d'une femme. Il s'agit de Sarah Knafo. Âgée de 28 ans, c'est elle qui pilote la tournée du polémiste et qui devrait donc, s'il se lance officiellement, prendre la direction de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Très discrète jusqu'alors, elle s'est retrouvée sous les feux des caméras en étant de tous les déplacements du probable candidat. Diplômée de l'ENA en 2017, elle a eu le luxe de choisir le corps d'Etat qu'elle souhaitait intégrer à l'issue de ses études. Son choix s'est orienté vers la Cour des comptes. Mais début septembre, elle s'est mise en disponibilité pour se consacrer pleinement à l'ancien journaliste.

Ce n'est pas la première aventure politique dans laquelle se lance Sarah Knafo. En 2016, elle était aux côtés d'Henri Guaino lorsque ce dernier se prenait à rêver d'une ambition présidentielle. A cette même époque, elle rencontre Eric Zemmour, notamment en organisant des réunions à son domicile qui voyaient défiler Nicolas Dupont-Aignan, Laurent Wauquiez ou encore celui qu'elle accompagne désormais constamment. Leur relation se limite-t-elle à du strict conseil politique ? Selon Voici, les deux vivraient un "idylle" alors qu'Eric Zemmour est marié à Mylène Chichportich depuis près de quarante ans.