"Procès d'Eric Zemmour : propos incriminants, ce qu'il risque... Suivez l'audience en direct"

PROCES ZEMMOUR. Le procès d'Eric Zemmour pour incitation à la haine raciale s'est ouvert ce mercredi 17 novembre 2021. Pourquoi le polémiste est-il au tribunal ? Que risque-t-il ? Les dernières infos.

Sommaire Procès Zemmour

Condamnations d'Eric Zemmour

Sondages sur Eric Zemmour L'essentiel Eric Zemmour devant la justice. Si le polémiste ne s'est pas présenté au tribunal de Paris mercredi 17 novembre 2021, il est jugé pour des propos tenus sur les mineurs isolés. "Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont", avait-il lancé sur CNews le 29 septembre 2020.

Mis en cause pour "complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale", il risque jusqu'à 1 an de prison et 45 000 euros d'amende.

Le presque-candidat connaît toutefois une première régression dans les sondages. La dernière enquête réalisée par Odoxa et dévoilée par L'Obs vendredi 12 novembre 2021, le place en troisième position (14%), derrière Marine Le Pen (18%).

Dernières actualités

Recevoir nos alertes live !

11:48 - La chaîne CNews déjà condamnée à 200 000 euros d'amende Avant même le procès, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'était saisi de l'affaire. Jeudi 18 mars 2021, la chaîne CNews avait été condamné à 200 000 euros d'amende à la suite des propos d'Eric Zemmour. Pour le CSA, ces derniers ont été "de nature à inciter à la haine envers les mineurs étrangers isolés et ont véhiculé de nombreux stéréotypes particulièrement infamants à leur égard, de nature à encourager des comportements discriminatoires". Le CSA avait par ailleurs déploré que l'émission ait été diffusée "en différé et sans modification". Il s'agissait de la première fois qu'une chaîne d'info en continu était sanctionnée financièrement. 11:36 - Eric Zemmour fustige une "tentative d'intimidation" Absent à l'audience, Eric Zemmour a publié un communiqué, mercredi à 11h30, dans lequel il juge que "cette procédure ouverte par le Parquet de Paris, de sa propre initiative, n'est rien d'autre qu'une tentative d'intimidation de plus", alors que le polémiste est très fortement pressenti pour être candidat à l'élection présidentielle. L'ancien journaliste maintient ses propos : "je suis donc aujourd'hui poursuivi sur le fondement de lois liberticides pour avoir critiqué des personnes qui, selon leurs propres mots, 'sont là pour piller la France'. Des clandestins qui, la plupart du temps, ne sont ni mineurs, ni isolés... mais souvent délinquants !" 11:25 - Eric Zemmour absent à l'audience Alors que l'audience s'est ouverte à 9h30, Eric Zemmour n'est pas présent. C'est sur les conseils de son avocat, Me Olivier Pardo, que le polémiste n'est pas venu à l'audience. Son représentant s'en est expliqué au micro de BFM TV : "Je relève qu'il y a 25 conseils départementaux qui sont présents. Ils essayent de se payer Eric Zemmour. C'est pour cela que j'ai recommandé à Eric Zemmour de ne pas être présent pour qu'il ne participe à cette instrumentalisation insupportable de la justice". 11:04 - Pourquoi Eric Zemmour est-il jugé pour "complicité" ? S'il est l'auteur des propos, Eric Zemmour n'est pas le principal mis en cause car comme le veut le droit quand il s'agit de la presse, c'est le diffuseur, en l'occurrence Canal+ via son PDG Maxime Saada, qui est responsable dans cette affaire. 11:00 - Ouverture du procès d'Eric Zemmour Une nouvelle affaire Zemmour devant le tribunal. S'il ne sera présent à l'audience, Eric Zemmour est jugé mercredi 17 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris. Le polémiste est cité à comparaître pour "complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale", à la suite de propos tenus sur CNews au sujet des mineurs isolés. Le 29 septembre 2020, dans l'émission "Face à l'info", l'éditorialiste avait lancé au sujet des mineurs isolés : "Il faut que ces jeunes, tous, n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Il ne faut même pas qu'ils viennent".

En savoir plus

Une nouvelle affaire Zemmour devant le tribunal. S'il ne sera présent à l'audience, Eric Zemmour est jugé mercredi 17 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris. Le polémiste est cité à comparaître pour "complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale", à la suite de propos tenus sur CNews au sujet des mineurs isolés. Complicité car, comme le veut le droit quand il s'agit de la presse, c'est le diffuseur, en l'occurrence Canal+ via son PDG Maxime Saada, qui est le principal mis en cause. Le 29 septembre 2020, dans l'émission "Face à l'info", l'éditorialiste avait lancé au sujet des mineurs isolés : "Il faut que ces jeunes, tous, n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Il ne faut même pas qu'ils viennent". Des propos qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure à l'encontre du sexagénaire à la suite d'une plainte de la Licra. Une trentaine de parties civiles se sont constituées, parmi lesquelles SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme ainsi que plusieurs conseils départementaux, dont la Seine-Saint-Denis, la Haute-Garonne, l'Aude, la Dordogne ou encore les Landes. "Nous ne pouvons tolérer les amalgames et le racisme dont ce fossoyeur de la République est coutumier", avait lancé Stéphane Troussel, président PS de la Seine-Saint-Denis.

Ce n'est pas la première fois qu'Eric Zemmour est l'objet d'une plainte. De nombreuses poursuites judiciaires ont été intentées contre le polémiste depuis une dizaine d'années, aboutissant à deux condamnations. D'abord en 2011, pour "provocation à la discrimination raciale". Le 6 mars 2010, il avait lancé sur France Ô que les employeurs "ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs". Quelques heures plus tard, invité dans "Salut les Terriens" sur Canal+, il avait affirmé : "mais pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait". La Licra avait alors déposé plainte et Eric Zemmour est condamné en 2011. En 2018, c'est pour "provocation à la haine religieuse envers les musulmans" qu'il est condamné. Dans "C à vous" sur France 5 le 6 septembre 2016, il avait affirmé qu’il fallait donner aux musulmans "le choix entre l’islam et la France" et que la France vivrait "depuis trente ans une invasion", ajoutant que "dans d’innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées" se jouerait une "lutte pour islamiser un territoire", "un djihad".

S'il est donc déjà doublement condamné, Eric Zemmour a été relaxé à plusieurs reprises. En 2008, son livre Petit frère est attaqué par la famille de Sébastien Selam, un juif tué par un jeune maghrébin, faits-divers dont s'est inspiré l'écrivain pour la rédaction de son ouvrage. Si l'entourage de la victime porte plainte notamment pour diffamation, le polémiste gagne son procès. Il est relaxé en 2016 à l'issue d'une procédure qui visait des propos tenus sur RTL en 2014 : "Notre territoire, privé de la protection de ses anciennes frontières, renoue dans les villes, mais aussi dans les campagnes, avec les grandes razzias, les pillages d'autrefois. Les Normands, les Huns, les Arabes, les grandes invasions d'après la chute de Rome sont désormais remplacées par des bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d'Africains, qui dévalisent, violentent ou dépouillent". En 2014 également, il déclare dans le Corriere della Sera, journal italien : "Les musulmans ont leur code civil, c’est le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont été obligés de s’en aller". Condamné en première instance puis en appel, Eric Zemmour est relaxé en cassation puis par la cour d'appel de Paris.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? Alors qu’il ne s’est pas déclaré candidat au scrutin, le polémiste est identifié comme un acteur de la vie politique, d’autant plus depuis qu’il multiplie les déplacements et prises de parole. Conséquence directe : les instituts de sondages l’incluent dans leurs enquêtes d’opinion. Et sa présence montre un réel attrait d’une partie des électeurs pour celui qui vient marcher sur le terrain identitaire dont le (quasi) monopole revenait jusqu’alors à Marine Le Pen. Mais les idées de l’ancien journaliste infusent dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 17 % dans les intentions de vote, parfois donné devant Marine Le Pen.

Forcément, à la droite de la droite, et plus spécifiquement au RN, l'idée qu'Eric Zemmour puisse affaiblir la campagne de Marine Le Pen agace. D'autant que selon un sondage YouGov pour Linternaute, daté d'octobre, le polémiste est perçu comme un meilleur candidat pour la droite souverainiste par les sympathisants de droite.