Résultat de Jean Rottner aux régionales : réélu dans le Grand Est !

Président sortant de la région, Jean Rottner entendait conserver les rênes du Grand Est, surtout après les résultats enregistrés lors du premier tour... C'est gagné selon les premières estimations publiées dimanche soir à l'issue du 2e tour.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 20h20] Les premières estimations des résultats des élections régionales dans le Grand Est donnent le ton : le président LR Union de la droite de la région Grand Est Jean Rottner semble bien parti pour effectuer un nouveau mandat. Selon les chiffres de l'estimation IPSOS / SOPRA-STERIA, Jean Rottner serait crédité de 38% des voix, contre 27,2% pour Laurent Jacobelli (RN) et 21% pour Eliane Romani (Union de la gauche). La ministre de l'Industrie Brigitte Klinkert réaliserait 12,8% avec sa liste Divers Centre.

Arrivé en tête après le premier tour, Jean Rottner s'était surtout concentré sur sa campagne contre le Rassemblement National, arrivé en 2e position avec Laurent Jacobelli à sa tête. Pour le président sortant, le RN fait "peser une menace vitale sur l'avenir de notre région." Jean Rottner espère toutefois un hémicycle complet. "Il y aura aussi d'autres groupes politiques. Celui des Verts, du PS et d'autres mouvements de gauche se maintient. Une assemblée plurielle permet le débat démocratique. Une forme de confiance s'est établie, beaucoup de gens reconnaissent qu'on a fait le job. Si j'ai la chance d'être réélu, je relancerai dès lundi tous les travaux engagés. Nous sommes en période électorale depuis septembre, nous n'avons plus de temps à perdre ! "

Après un premier tour où la participation a été très faible dans le Grand Est, ce 2e tour ne semble toutefois pas marquer un rebond et devrait afficher à nouveau un fort taux d'abstention. Les premiers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur ce dimanche étaient en effet éloquents avec seulement 17% de participation enregistrés à 17 heures dans le département de la Moselle, 21% en Meurthe et Moselle. En Alsace, la participation est en légère hausse : 21,97% dans le Bas-Rhin et 22,59% dans le Haut-Rhin. Au global, la participation était de 22,32% en région Grand Est. En tête du scrutin lors du 1er tour des élections régionales avec 31,15% des voix, Jean Rottner avait devancé assez largement le candidat du Rassemblement national Laurent Jacobelli crédité de 21,12% et Eliane Romani, arrivée 3e avec 14,6%. La confirmation est venue ce dimanche lors du 2e tour;

Pas d'alliances entre les deux tours

Pour ce second tour des régionales, l'actuel président de la région Jean Rottner faisait cavalier seul, sans aucune alliance. C'était également le cas pour le reste des candidats puisque Aurélie Filippetti, éliminée du second tour, n'était pas parvenue à s'entendre avec l'écologiste Eliane Romani, qui maintiendra sa candidature seule. De même, que Florian Philippot (Les Patriotes) ne s'est pas entendu avec le représentant du RN, Laurent Jacobelli alors que de son côté Brigitte Klinkert, la candidate de la majorité, faisait aussi cavalier seul dans cette quadrangulaire.

Qui est Jean Rottner ?

Jean Rottner est né le 28 janvier 1967 à Mulhouse. Il devient médecin urgentiste à partir de 1995 avant de débuter en politique sous la bannière UDF puis UMP en 2002. La même année, il est désigné suppléant d'Arlette Grosskost, députée de la 5e circonscription du Haut-Rhin. De 2008 à mai 2010, il est nommé premier adjoint au maire de Mulhouse. À partir de janvier 2010, il devient vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération et est ensuite élu maire de sa ville en mai 2010 après la démission de son prédécesseur, sans passer par le suffrage universel, ce qui crée une polémique. Depuis 2017, il est président du conseil régional du Grand Est et se présentait à nouveau pour les élections régionales 2021 avec la liste " Plus forts ensemble " et représente le parti Union de la droite et du centre.