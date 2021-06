Résultat de Thierry Mariani aux régionales : quel score au premier tour ?

La Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région où le Rassemblement national enregistrait les meilleurs scores dans les sondages. Thierry Mariani était donné en tête avec de l'avance sur Renaud Muselier, le président sortant.

En 2015 la candidate du Rassemblement national était arrivait première au premier tour des régionales en PACA, et la situation pourrait se reproduire cette année à en croire les derniers sondages. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur représente un enjeu important et tous les yeux sont rivés sur les résultats du premier scrutin, en particulier ceux de Marine Le Pen et de Christian Jacob qui espèrent remporter une région pour le première fois pour l'une et conserver la présidence du Conseil régional pour l'autre.

Quel résultat pour Thierry Mariani ?

Le tête de liste frontiste enregistrait des scores historiques dans les derniers sondages, il était crédité de 42% des suffrages au premier tour selon l'enquête BVA pour RTL et Orange publiée jeudi 17 juin, soit plus que le score de Marion Maréchal-Le Pen six ans auparavant. Les sondages indiquaient que seuls Renaud Muselier et Jean-Laurent Félizia étaient en mesure de se maintenir au second tour avec respectivement 33% et 18% des intentions de vote. Le sondage imaginait deux hypothèses : une triangulaire opposant les trois candidats cités ou un duel entre les anciens amis et désormais rivaux Thierry Mariani et Renaud Muselier. Dans la première hypothèse, le frontiste était crédité de 46% des voix contre 36% pour le républicain et 18% pour l'écologiste. Le score était moins tranché dans le cas d'un duel mais il donnait tout de même l'avantage au candidat du RN avec 52% contre 48%. A noter que les scores entraient dans le marge d'erreur de l'étude.

Mais s'ils donnent les tendances à l'approche du scrutin, les résultats de sondage ne sont qu'indicatifs et seul comte le score obtenu dans les urnes. Il faut attendre ce soir, 20h, pour être fixé sur l'identité des candidats maintenus pour le second tour. Les premières alliances d'entre-deux-tours seront peut-être dévoilées.

Victoire incertaine dans l'hypothèse d'un duel

La région Paca est la seule où l'hypothèse d'un duel est envisageable au second tour. Jusqu'à vendredi les sondages jonglaient entre Thierry Mariani et Renaud Muselier pour indiquer le nom du candidat en tête. Les scores étaient systématiquement serrés - 51% à 49% ou 52% à 48% - et compris dans la marge d'erreur du sondage. Pour l'heure, impossible de savoir ce qu'il se passera au soir du 27 juin, les résultats du premier scrutin et les potentielles alliances doivent d'abord déterminer le cas de figure du deuxième tour.

"Je me considère comme l'homme à abattre"

La Provence-Alpes-Côte d'Azur entretient des liens particuliers avec le Rassemblement national. Lors des dernières élections régionales, Marion Maréchal-Le Pen avait enregistré des scores records en arrivant en tête avec 40,55% des suffrages au premier tour. Mais la figure montante du parti n'avait pas réitéré l'exploit au deuxième tour, mis en échec par le Républicain Christian Estrosi, grâce au le "front républicain" et au retrait des listes de gauche. La nièce de Marine Le Pen avait toutefois obtenu 45,22% des voix. Six ans plus tard, Thierry Mariani marche dans les pas de la jeune femme mais compte faire mieux, lui comme Marine Le Pen estiment la région "gagnable". Une réalité qui effraie les autres familles politiques et donne lieu à une rude bataille entre candidats. Renaud Muselier et Thierry Mariani, pourtant anciens collègues et réservés au début des élections, ne s'épargnent plus. Le frontiste invité de France Info, le 3 juin a d'ailleurs déclaré : "Je me considère comme l'homme à abattre", pointant du doigt "toutes les boules puantes depuis quelques jours, toutes les attaques un peu bizarres, qu'il s'agisse de monsieur Renaud Muselier ou de son équipe". Le candidat de l'extrême droite s'offusquait alors que son adversaire remette en cause son lieu de résidence pour le décrire comme "un horrible parachuté". Une nouvelle fois en politique tous les coups sont permis.