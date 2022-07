Laurent Nuñez : officiellement préfet de police de Paris, avis et biographie

NUÑEZ. Laurent Nuñez a officiellement été nommé préfet de police de Paris, ce mercredi 20 juillet 2022. Qui est-il ? Que dit-on à son sujet ? Ce que l'on sait du remplaçant de Didier Lallement.

C'est donc officiellement le nouveau visage de l'autorité à Paris. Laurent Nuñez a été officiellement nommé préfet de police de Paris ce mercredi 20 juillet 2022 en marge du Conseil des ministres. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a autorité sur le successeur de Didier Lallement. "Le Président de la République, sur ma proposition, a nommé Laurent Nuñez Préfet de Police. C'est le choix d'un homme d'expérience qui connaît parfaitement la préfecture de police et qui a exercé de nombreuses responsabilités nationales", a commenté le "premier flic de France".

A 58 ans, Laurent Nuñez accède donc à l'un des plus importants postes de la République, celui de l'autorité étatique en matière de sécurité à Paris, mais aussi dans les trois départements de la petite couronne que sont les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Ce spécialiste des questions de terrorisme aura donc désormais en charge le maintien de l'ordre public dans la capitale et ses alentours, dirigeant une équipe de plus de 40 000 agents. Visage pas totalement inconnu en raison de ses multiples apparitions aux côtés de Christophe Castaner lorsque ce dernier était ministre de l'Intérieur, l'ancien secrétaire d'Etat rattaché à la place Beauvau va à présent de faire connaître du grand public et voit de nombreux défis apparaître devant lui.

L'image dégradée qui colle à la peau de la préfecture de police, entre usage constant de la force via les gaz lacrymogènes, tirs de LBD et dérapages des forces de l'ordre allant parfois jusqu'à des violences policières, était clairement incarnée par le visage du préfet Didier Lallement. Son remplacement signifie-t-il nouvelle méthode ? Pour Rémi Feraud, sénateur PS de Paris et patron des conseillers municipaux de la majorité de la capitale, "Laurent Nuñez est un grand fonctionnaire, qui connaît la maison. Il saura revenir à une conception républicaine de la fonction", comme il l'a confié auprès de Public Sénat. Un homme "plus arrondi, plus humain, plus facile dans le rapport de force", selon le commentaire d'un policier ayant collaboré avec, rapporté par Europe 1. Des traits de caractères que confirme une source ministérielle à Libération, laquelle parle d'un " bon technicien, bosseur, intello, et il a déjà une connaissance fine de la maison."

Cependant, si Philippe Domknati, sénateur LR, parle d'un "homme convivial, agréable et à l'écoute des gens" auprès de Public Sénat, il note toutefois la volatilité constante d'un futur préfet de police "qui change de poste tous les deux ans. Dans ces conditions, nous n'avons jamais pu contrôler son action, ni vérifier son retour d'expérience." En 2018, dans un portrait dressé par Libération, un ex de la "PP" émettait également quelques réserves à son sujet : "Laurent Nuñez est assurément agréable et intello, mais il est aussi docile et déférent envers son autorité de tutelle. Il a trop le sens de l'Etat pour oser chier dans la colle. Or, dans ce milieu impitoyable, il faut savoir dire merde à son ministre."

Laurent Nuñez futur préfet de police de Paris

Dix ans après, Laurent Nuñez s'installe donc à nouveau dans un bureau de la préfecture de police de Paris. Mais cette fois, ce n'est plus dans celui du directeur de cabinet mais bien dans celui du préfet de la capitale. Le quinquagénaire a en effet été nommé ce mercredi 20 juillet à la place de Didier Lallement. La décision a été officiellement entérinée ce mercredi, lors du Conseil des ministres. C'est en effet par un décret signé par le président de la République, sur proposition de la Première ministre, qu'est actée une telle nomination.

Laurent Nuñez reprend les rênes d'un maintien de l'ordre particulièrement décrié dans la capitale ces trois dernières années où l'usage de la force n'a pas été faite avec parcimonie, les gaz lacrymogènes et tirs de LBD ayant été légion au cours des manifestations, notamment lors de celles des Gilets jaunes et de diverses descentes dans la rue. Une liste non exhaustive à laquelle s'ajoutent des évacuations de camps de migrants souvent musclées, ainsi que des petites phrases qui n'avaient pas manqué d'écorcher l'image de la "PP".

Surtout, Laurent Nuñez enfile le costume de préfet de police à deux ans d'une échéance particulièrement importante pour Paris et la France : celle des Jeux olympiques de 2024. Un sacré défi logistique et dont l'encadrement sécuritaire sera un très gros morceau. D'autant plus après le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions au stade de France. Parmi les autres dossiers chauds, la contestation sociale qui devrait se faire entendre dans la rue à la rentrée contre la réforme des retraites ou encore la gestion des migrants et des crackés à Paris.

Biographie de Laurent Nuñez

Né en 1964, Laurent Nuñez est un serviteur de l'Etat, haut-fonctionnaire tout au long de sa carrière. Diplômé dans la gestion des collectivités locales, il travaille au service économique du conseil général du Cher à l'âge de 23 ans, avant de devenir inspecteur des impôts. Ce n'est que dix ans plus tard qu'il entre à l'ENA (promotion 97-99), se retrouvant aux côtés d'Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, mais aussi Chantal Jouanno, ex-ministre de Nicolas Sarkzoy, ou encore Claude Raynal, figure politique de la Haute-Garonne.

Nommé secrétaire général de préfecture de Haute-Saône, Laurent Nuñez reste en poste jusqu'en 2005 où il intègre le ministère de l'Intérieur, chargé de la gestion du corps préfectoral en tant que chef de bureau. Une fonctionne qu'il quitte trois ans plus tard pour devenir directeur de cabinet de Nacer Meddah, préfet de Seine-Saint-Denis. Lorsque le représentant de l'Etat dans le 93 plie bagage, Laurent Nuñez se retrouve propulsé à Bayonne, comme sous-préfet. Là encore, la mission est brève : en 2012, le voilà reparti pour Paris, direction la préfecture de police, nommé directeur de cabinet de Bernard Boucault. En 2015, il traverse à nouveau la France et prend du galon en devenant le préfet des Bouches-du-Rhône.

Emmanuel Macron le rappelle à la capitale après sa victoire à la présidentielle et le place à la tête de la DGSI. Il ne reste en poste qu'un an, devenant à l'automne 2018 secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avant de prendre en charge la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme après le départ de l'ex-locataire de la place Beauvau. Une nouvelle fois, au bout de deux ans, il change donc de poste pour devenir le nouveau préfet de police de Paris.