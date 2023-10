Sophia Chikirou bientôt mise en examen ? La polémique autour de la députée insoumise expliquée

La députée LFI Sophia Chikirou devrait être entendue par la justice dans le cadre d'une possible mise en examen pour "escroquerie aggravée". Au sein du parti, l'affaire crée quelques turbulences.

La France insoumise est en plein tumulte depuis le publication de diverses enquêtes dans les médias ciblant la députée Sophia Chikirou. D'après Le Monde, la députée de Paris sera sûrement entendue par la justice en vue d'une mise en examen pour "escroquerie aggravée". Sophia Chikirou est l'une des collaboratrices les plus présentes de Jean-Luc Mélenchon depuis sa campagne pour la présidentielle de 2017 et c'est justement le rôle de cette dernière durant la campagne qui interroge.

L'élue et son agence de communication Mediascop sont suspectés d'avoir surfacturé des prestations lors de la campagne présidentielle de Mélenchon en 2017. L'ancienne directrice de communication aurait délibérément gonflé les factures de campagne afin de se les faire rembourser ensuite par l'État. Entre septembre 2016 et avril 2017, Sophia Chikirou a demandé 1 161 000 euros pour ses prestations allant de l'événementiel à la stratégie médias et, selon Le Monde qui a eu accès a une expertise judiciaire, la députée aurait récupérée "la quasi-totalité des bénéfices de la campagne de 2017 en primes et dividendes". Le journaliste Sylvain Tronchet, de la cellule investigation de Radio France, a relevé un certain nombre de dérives.

"Un mélange de brutalité et de gestion financière à la légalité parfois discutable"

Au sein du parti, l'enquête et l'éventuelle mise en examen de l'élue ravive les tensions. Si Sophia Chikirou nie toute dérive depuis le début de l'affaire, certains gros bonnets de LFI ont vivement critiqué les méthodes de la députée, mais toujours de manière anonyme. Le Monde écrit avoir eu accès à certains documents qui décrivent les stratégies de Sophia Chikirou comme "un mélange de brutalité et de gestion financière à la légalité parfois discutable, perdurant, selon ses contempteurs, grâce à son statut de "femme du chef", une expression utilisée par des cadres insoumis".

La relation sentimentale qu'entretient la députée avec le chef de LFI a été révélée au public en 2018. Elle est depuis restée une personnalité de la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon et est montée en grade : devenue présidente du groupe à l'Assemblée nationale en 2021, avant de passer coordinatrice de la mobilisation militante en 2022. Les faits qui lui sont reprochés datent de 2017, alors qu'elle joue un grand rôle au sein des quartiers populaires où elle devient une personnalité indispensable représentant le parti de Jean-Luc Mélenchon lors de sa campagne.

La femme de confiance de Jean-Luc Mélenchon est l'objet de diverses critiques en dehors du cadre de l'enquête judiciaire pour escroquerie. Après les élections présidentielles de 2017, Sophia Chikirou se lance dans la création d'une web-télé, Le Média, qui naît en janvier 2018. Très vite, les méthodes de management et la conception éditoriale militante de l'élue deviennent le sujet de vives critiques. Dès les premiers mois après le lancement, de nombreux journalistes expriment des signes de défiance à l'encontre du média et de sa créatrice. Son poste est vite compromis et la direction demande son départ. S'en suit un litige commercial avec Le Média.

Sophia Chikirou fait à nouveau mauvaise presse en 2022, lorsqu'elle apporte son soutien public à Adrien Quatennens qui, pris dans une affaire de violences conjugale, avait reconnu avoir giflé et exercé des pressions sur son épouse. Lors du retour du député du Nord à l'Assemblée nationale, la communicante s'était levé pour applaudir son collègue.