La Chine dit avoir réalisé ce qui semblait impossible jusque-là dans la production d'énergie

La Chine a assuré avoir franchi une étape technologique majeure dans son objectif de produire une énergie propre et presque inépuisable à grande échelle.

Une avancée technologique majeure. Le réacteur à fusion nucléaire chinois, surnommé le "soleil artificiel", a franchi une étape impressionnante : les chercheurs sont parvenus à maintenir la stabilité du plasma au-delà de sa plage de fonctionnement habituelle, le rapprochant ainsi de la réalisation d'une énergie propre et pratiquement illimitée.

En effet, le tokamak supraconducteur expérimental avancé (EAST) serait parvenu à maintenir de manière stable le quatrième état de la matière à très haute énergie, à savoir le plasma, à des densités extrêmement élevées, ce qui était jusqu'alors considéré comme un obstacle majeur à la recherche sur la fusion.

"Ces résultats suggèrent une voie pratique et adaptable pour repousser les limites de la densité dans les tokamaks et les dispositifs de fusion par plasma en combustion de nouvelle génération", se félicite Ping Zhu, co-auteur principal de l'étude publiée au mois de janvier dans "Science Advances", et professeur à l'Ecole de génie électrique et électronique de l'Université des sciences et technologies de Chine, dans un communiqué.

La fusion nucléaire promet une source d'énergie propre et quasi inépuisable : elle pourrait fonctionner avec un minimum de déchets nucléaires et sans émissions de gaz à effet de serre. Les réacteurs à fusion fusionnent deux noyaux atomiques légers en un seul atome plus lourd à des températures et des pressions élevées, un processus similaire à celui qui permet au soleil de produire son énergie. La Terre ne pouvant reproduire l'immense pression qui règne au cœur du soleil, les scientifiques compensent en chauffant le plasma à des températures bien supérieures à celles du noyau solaire.

EAST est un réacteur à fusion et à confinement magnétique. Le plasma est confiné dans une chambre à vide grâce à des champs magnétiques extrêmement puissants. Et si les tokamaks ne sont pas encore tout à fait au point, EAST parvient progressivement à maintenir un plasma stable et confiné pendant des périodes de plus en plus longues, ce qui donne énormément d'espoirs aux chercheurs. Rappelons qu'en cas d'instabilité, la réaction de fusion s'interrompt.

La Chine - accompagnée des Etats-Unis - participe aussi au programme "ITER" (Réacteur thermonucléaire expérimental international), qui réunit des dizaines de pays pour construire en France le plus grand tokamak du monde. ITER, dont les premières expériences de fusion à grande échelle sont prévues pour 2039, sera également un réacteur expérimental dédié à la recherche, mais il pourrait ouvrir la voie à de futures centrales de fusion commerciales.