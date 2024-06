Rattrapage du bac 2024 : quelles dates ? Comment maximiser ses notes ?

Les épreuves du bac 2024 se terminent. En attendant les résultats certaine pensent déjà aux vacances mais pour d'autres, le casse tête des rattrapages reste en tête. Comment s'y préparer ?

Après une semaine pendant laquelle plusieurs centaines de milliers d'élèves de terminales ont planché sur les épreuves écrites de philosophie et de spécialité, les jours suivants sont consacrés aux oraux, dont le Grand oral fait partie. Certains élèves l'ont déjà passé et n'attendent maintenant plus que les résultats pour savoir s'ils pourront poursuivre leurs études dans le supérieur, et pour d'autres, les révisions se poursuivent car la période des oraux se termine le 3 juillet. Il faudra ensuite patienter moins d'une dizaine de jours.

Au moment des résultats les élèves, pas tous, seront officiellement en vacances, car pour une partie d'entre eux, il faudra se préparer aux rattrapages, l'ultime moyen d'obtenir ce diplôme, une seconde chance attribuée à ceux qui se sont approchés de la note de 10/20 mais qui n'ont pas réussi à l'avoir. Pour passer aux rattrapages, il faut en effet avoir eu, au minimum, une moyenne de 8/20, l'an dernier 8,5% des candidats avaient du passer par là. Pour savoir si ce chiffre augmente ou diminue cette année, il faudra attendre la publication des résultats prévue entre le 8 et le 11 juillet. En attendant ce jour, voici quelques conseils pour appréhender au mieux cette épreuve, et décrocher le plus de points le jour J.

L'info clé sur le fonctionnement du rattrapage est la suivante : c'est la meilleure note entre celle de l'épreuve écrite et celle de l'oral de rattrapage qui est in fine conservée. Si vous êtes candidat au rattrapage, il est donc généralement conseillé d'opter pour une épreuve où vous avez obtenu une mauvaise note, afin d'optimiser vos chances de faire mieux. Autre conseil : au lieu de relire tous ses cours, il est recommandé de privilégier la consultation des sujets d'annale du bac, et notamment les sujets zéro du ministère de l'Education nationale. Si vous séchez sur une partie d'une annale, vous pouvez à ce moment-là relire en diagonale votre fiche de cours concernée. Pour ce qui est du passage de l'oral en tant que tel, il est souvent conseillé de se montrer actif. Interrogé par CNews, Bertrand Galliot, professeur de mathématiques et directeur pédagogique du site de soutien scolaire Les Bons Profs, explique ainsi qu'il ne faut pas avoir peur "d'interagir avec l'examinateur, de répondre aux questions, de rebondir". Bien gérer son temps de préparation est également primordial. Bertrand Galliot recommande sur ce point de "faire un brouillon sans trop rédiger". Cela consiste à écrire son plan dans les grandes lignes, de façon à pouvoir le parcourir en un coup d'oeil au moment de l'exposé : vous savez alors ce que vous racontez, mais sans avoir besoin de lire votre feuille.

Les résultats de l'oral de rattrapage sont fournis aux candidats dans la foulée de l'épreuve, ce qui permet à chacun de savoir s'il a récupéré suffisamment de points pour être bachelier. Ils sont ensuite communiqués au rectorat au cours de la journée ou au plus tard le lendemain. Les résultats sont alors réintégrés aux résultats initiaux du bac et consultables gratuitement sur Linternaute.com. Pour cela, rendez-vous sur notre page des résultats du bac.

Pour cette phase de la dernière chance, seules deux épreuves ont été passées par les candidats en repêchage dont l'objectif était d'atteindre la note de 10/20. Les épreuves de rattrapage portent chaque année sur les matières choisies par les candidats : ainsi, pour récupérer le maximum de points, la clé est de tenir compte de ses facilités dans les différents domaines d'étude, mais aussi du coefficient de chacune des épreuves.

L'épreuve orale de rattrapage en bac pro comporte deux oraux, d'une durée moyenne de 30 minutes chacun.

Au cours du premier oral , l'élève est questionné sur ses connaissances et compétences dans les matières de l'épreuve E1 . Selon les spécialités suivies par le candidat, il peut s'agir d'une épreuve scientifique, une épreuve scientifique et technique, une épreuve de mathématiques ou d'économie-droit.

Le second oral porte sur l'épreuve E5 de la spécialité du candidat, autrement dit l'épreuve de français et d'histoire-géographie.

En bac pro, l'épreuve orale est notée sur 20, à partir de la note sur 10 obtenue à l'issue de chacun des deux oraux cités ci-dessus.