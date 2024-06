Sujet bac Arts 2024 : quelle épreuve et quels sujets probables ?

EPREUVES BAC ARTS 2024. Pour les terminales les épreuves de la spécialité art, crucial pour le bac, se dérouleront mercredi 19 juin. Quels sont les sujets ?

À moins de trois semaines du début des épreuves du bac 2024. Tous les élèves de terminale vont devoir se préparer à passer les épreuves de spécialité. Certains ont choisi les enseignements de spécialité sur l'art et plus précisément l'une des sept disciplines au choix qui compose la matière. Qu'ils aient opté pour les arts plastiques, le cinéma, le cirque, la danse, la musique, le théâtre ou l'histoire des arts, ils devront passer deux épreuves : une épreuve écrite de 3h30 et un oral qui tourne autour d'une demi-heure. Et contrairement aux autres enseignements de spécialité, leurs épreuves ne se dérouleront que sur une seule journée, le mercredi 19 juin.

Les sujets 2024 en Arts des centres étrangers

Certains lycées français à l'étranger ont déjà planché sur certaines épreuves de spécialité, dont les spécialités arts pouvant s'effectuer à l'écrit. Grâce à Studyrama, voici les épreuves du bac 2024 sur lesquels les lycéens français à l'étranger ont dû réfléchir. Bien évidemment les épreuves du 19 juin ne seront pas identiques à celles des autres régions du monde mais constituent un bon moyen d'entraînement. Cinéma Audiovisuel 2024 : l'épreuve est divisée en deux temps, une première partie sur 10 points qui consistait en une analyse d'un extrait de l'œuvre High School, de Frederick Wiseman, 1968. La seconde partie aussi sur 10 points permettait de choisir entre deux sujets : un essai ou une réécriture.

Pour le moment, seuls les lycées français de l'Amérique du Nord ont passé les épreuves du bac, dans les autres pays concernés, les épreuves auront lieu début juin.

Afin de visualiser au mieux les épreuves Arts qui attendent les futurs bacheliers, voici les sujets sur lesquels ils ont été évalués l'an dernier pour chaque spécialité artistique.

Arts plastiques : les lycéens ayant choisi cette discipline spécifique ont travaillé sur deux exercices. Le premier, évalué sur 12 points, ils ont dû faire une analyse méthodique d'un corpus d'œuvres en développant une réflexion autour du thème : "la représentation et son rapport au réel". Pour le second exercice évalué sur 8 points, ils avaient le choix entre un commentaire critique qui consistait en l'analyse de la "posture de l'artiste dans la guerre" et une note d'intention pour un projet d'exposition, en s'appuyant sur l'une des œuvres disponibles dans le corpus de la première partie. Le sujet complet se trouve ci-dessous :

Cinéma-audiovisuel : là aussi, deux épreuves ont été proposées, valant 10 points chacune. La première est une analyse d'un extrait du film Secret Beyond the Door (Le Secret derrière la porte) de Fritz Lang, 1947. Pour la seconde partie, les candidats ont dû traiter un sujet au choix : soit une réécriture cinématographique de l'extrait de la partie une, soit un essai à partir de la question : "Comment Fritz Lang, cinéaste travaillant à Hollywood, joue-t-il, dans Le Secret derrière la porte, avec des références culturelles européennes ?"

Cirque : pour cette épreuve, il y avait un sujet composé d'une analyse et étude de texte et de la création d'un court numéro ou spectacle à partir d'un dossier documentaire. L'analyse portait sur "Les Clowns", il était demandé aux élèves de réfléchir à la définition de l'art clownesque en tant qu'art du ratage. Pour la seconde partie de l'épreuve, les élèves devaient "proposer un court spectacle de cirque dans lequel une figure clownesque s'illustre par son art du ratage". Pour cela il était mis à sa disposition un corpus d'extraits vidéos et d'images sur le thème de l'examen.

Danse : les candidats pouvaient choisir entre deux sujets, un dit d'ordre général sur l'évolution de l'art chorégraphique et un second portant sur une analyse de documents sur les relations entre le spectateur et le chorégraphe depuis le début du 20e siècle.

Musique : l'épreuve était composée de trois parties. Le candidat devait d'abord décrire une œuvre musicale, puis rédiger un commentaire comparé sur deux extraits d'œuvres toujours musicales et enfin réaliser un commentaire sur un document "témoignant de la vie musicale contemporaine".

Théâtre : le candidat devait pour la première partie, comparer deux extraits de l'acte V de Richard III, mis en scène par Thomas Ostermeier et Thomas Jolly, et traiter la scène des spectres. Pour la seconde partie de l'épreuve écrite, il devait se questionner sur "l'importance des bateaux et de la mer" dans un passage du Soulier de satin de Paul Claudel. Pour cela il pouvait s'appuyer sur un texte intitulé "La mer, terreur et fascination" et présenté lors d'une exposition, organisée par la BNF et la ville de Brest, au centre culturel de Brest, le Quartz.

Histoire des arts : le candidat avait le choix entre trois études de documents, l'une portait sur l'interrogation suivante : "comment l'autoportrait contribue-t-il à l'émancipation des artistes femmes". L'autre sur la place qu'accorde l'artiste Charlotte Perriand à l'art dans la vie quotidienne et enfin une dissertation sur les "voyages d'artistes en Italie du 17ème au 19ème siècle".

Seules les corrections pour les spécialités Arts plastiques et Arts cinéma-audiovisuel sont tombées, elles sont rédigées par de professeurs agrégés en partenariat avec notre partenaire Studyrama.

Corrigé de l'épreuve Arts plastiques ci-dessous :

Corrigé de l'épreuve cinéma-audiovisuel ci-dessous :

Pour les disciplines cirque, danse, théâtre, musique et Histoire des arts, nous ne disposons pas de corrigés. Vous pouvez cependant consulter le contenu des sujets ci-dessus.

Vous l'aurez compris, le principal pour vous est d'anticiper les épreuves qui tomberont dans votre discipline de la spécialité Arts. Le choix est en effet possible dans les nouvelles maquettes de sujet du baccalauréat. En outre, les adaptations opérées avec la nouvelle réforme garantissent aux élèves d'être tous sollicités sur des éléments de programmes priorisés. Comme le précise le Ministère de l'éducation nationale dans un guide explicatif, n'y a pas lieu de doubler tous les sujets ou certaines de leurs composantes, sauf à prendre le risque de produire des dossiers de documents très complexes à organiser et trop longs à appréhender dans le temps imparti à l'épreuve. Quelles sont ces sept disciplines au choix de la spécialité Arts ?

Arts/arts plastiques

Arts/ Arts du cirque

Arts/danse

Arts/cinéma-audiovisuel

Arts/histoire des arts

Arts/théâtre

Arts/musique

L'épreuve de spécialité de l'épreuve d'Arts se déroule en deux parties, quelle que soit la discipline. La première est écrite, et la seconde orale. L'ensemble des indications, peu importe la spécialité choisie, est développée par cette note de l'Education nationale qui détaille avec précision les modalités le jour J. Le déroulé des épreuves est plus ou moins complexe selon la discipline, la plus ardue à saisir étant les Arts plastiques, avec de nombreux choix à faire et des étapes d'épreuve à respecter. Mais pas de panique, on vous explique tout, point par point.

Arts plastique

L'épreuve écrite

L'écrit se déroule en deux temps. D'abord l'élève doit mobiliser ses connaissances et compétences pour construire "une réflexion argumentée portant sur un aspect de la création artistique, induit par un corpus de trois à cinq œuvres" afin d'analyser un corpus d'œuvres sur certains aspects de la création artistique. La seconde partie de l'épreuve propose aux candidats de choisir entre un sujet A : commentaire critique d'un document sur l'art, et un sujet B : note d'intention pour un projet d'exposition. Cette disposition permet de faire droit aux choix du candidat entre deux voies de réflexion différentes, deux types d'écrits, dans d'autres champs de questionnement des programmes que pour la partie.

L'épreuve orale

Elle repose sur une ou plusieurs pratiques plastiques, démarches et productions sélectionnées par le candidat dans le cadre du projet qu'il a mené tout au long de l'année. Pendant 10 minutes, l'élève va présenter son projet à un jury qui à son tour pourra lui poser des questions pendant une vingtaine de minutes.

Arts/arts du cirque

L'épreuve écrite

Le candidat fera son choix entre deux sujets, chacun portant sur une de deux questions inscrites au programme limitatif de la classe de Terminale. Pour l'année 2023-2024 le programme limitatif national est le suivant a indiqué le ministère de l'Éducation nationale :

Une œuvre de cirque : Cirque ici - Johann Le Guillerm : Le projet attraction, une œuvre en évolution ;

Un thème : Magique !

L'épreuve orale

Cette partie orale de l'épreuve de spécialité arts du cirque dure 30 minutes. Elle se découpe en deux parties : une proposition artistique de 4 à 6 minutes, présentée seul ou à quatre maximum et notée sur 12 points. Ce numéro découlera ensuite sur un entretien individuel d'une vingtaine de minutes avec le jury, noté sur 8. Le candidat doit se présenter avec une note de présentation du processus de création de deux pages maximum qu'il fournira au jury.

Arts/danse

L'épreuve écrite

Là encore, il faudra faire un choix entre deux sujets. Cette épreuve fait l'objet d'une adaptation : elle consistera en la proposition de deux sujets faisant appel à deux entrées différentes du programme limitatif de terminale. Le premier sujet aura pour thème un lien avec la culture de la chorégraphie et la seconde partie de l'épreuve sera dédiée à une analyse de documents. Depuis la rentrée de 2022, le thème d'étude "la danse : une interrogation portée sur le monde" comprend deux sous-catégories selon le programme limitatif du ministère.

La post-modern dance, courant artistique des années 1960-1970

La démarche artistique de Maguy Marin

L'épreuve orale

L'évaluation portera sur une chorégraphie de 3 à 6 minutes, avec là encore les candidats ont la possibilité de passer individuellement ou en groupe (jusqu'à 4 personnes). Suivi d'une partie entretien avec le jury. La chorégraphie compte pour 12 points et les réponses au jury 8 points.

Arts/cinéma‐audiovisuel

L'épreuve écrite

L'écrit aura pour première partie l'extrait d'une œuvre du programme à savoir :

Ready Player One de Steven Spielberg, fiction, 2018

Secret beyond the door (Le secret derrière la porte) de Fritz Lang, 1947

I Vitelloni (Les Vitelloni) de Federico Fellini, 1953

Après cette analyse, l'élève devra choisir parmi deux sujets : soit un projet de réécriture cinématographique et le ou alors une question de réflexion à l'aide d'un corpus de documents. Lors de l'épreuve, l'extrait est visionné trois fois.

L'épreuve orale

L'oral dure 30 minutes et sera découpé en trois parties : présentation du projet de création du lycéen, ensuite question sur cette création par le jury et enfin, les jurés poseront des questions complémentaires sur la matière. Il faut également préparer en amont une réalisation audiovisuelle et un carnet de création qui doivent être transmis au jury au plus tard 15 jours avant l'épreuve.

Arts/histoire des arts

L'épreuve écrite

L'étudiant aura pour la partie écrite le choix entre trois sujets. Soit une dissertation ou une composition écrite en lien avec plusieurs documents. Pour l'année 2022-2023, les trois questions retenues à réviser pour le jour J sont les suivantes a indiqué le ministère :

Une artiste en son temps : Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879)

Arts, ville, politique et société : le voyage des artistes en Italie, XVIIe-XIXe siècles

Objets et enjeux de l'histoire des arts : femmes, féminité, féminisme

L'épreuve orale

L'épreuve orale dure aussi 30 min, le lycéen tire au sort une des trois thématiques proposées, qu'il aura préparé en amont de l'épreuve, et devra réaliser un exposé sur ce sujet. Les 15 dernières minutes seront des interactions avec le jury.

Arts/théâtre

L'épreuve écrite

L'écrit se déroule en deux temps avec d'abord une question sur huit points et ensuite une formulation à rédiger par l'étudiant liée à une œuvre du programme à savoir :

Un parcours de comédienne : Dominique Blanc , en se basant sur les captations de références suivantes : Phèdre, mise en scène de Patrice Chéreau (2003) ; Le mariage de Figaro, mise en scène de Jean-Pierre Vincent (1987) ; Angels of America, mise en scène de Arnaud Desplechin (2020).

, en se basant sur les captations de références suivantes : Phèdre, mise en scène de Patrice Chéreau (2003) ; Le mariage de Figaro, mise en scène de Jean-Pierre Vincent (1987) ; Angels of America, mise en scène de Arnaud Desplechin (2020). Shakespeare, Richard III, en se basant sur les mises en scène de Thomas Ostermeier (2016) et de Thomas Jolly (2017).

L'épreuve orale

L'épreuve se compose en deux temps : une proposition théâtrale inspirée d'une œuvre du programme suite à un tirage au sort. L'étudiant aura 10 minutes pour interpréter un extrait de la pièce, qu'il aura préparé pendant 30 minutes à la suite du tirage au sort. Puis il devra répondre aux questions du jury sur le carnet de bord rempli en cours d'année ainsi que sur la proposition théâtrale réalisée en début d'épreuve.

Arts/musique

L'épreuve écrite

Cette épreuve écrite est composée de trois exercices. A bien noter : les deux premiers exercices reposent sur la diffusion réitérée d'extraits musicaux enregistrés, avec un sujet qui doit être le même pour tous les candidats réunis dans une même salle. Le premier est la description d'un bref extrait d'une œuvre qui n'est pas dans le programme de l'année, le second est le commentaire comparé de deux extraits d'œuvres. Puis, viendra le troisième exercice, qui consiste en un commentaire rédigé d'un ou plusieurs documents témoignant de la vie musicale contemporaine. A partir d'un même corpus de document, le candidat aura le choix de traiter l'une des deux questions posées. Ce troisième exercice, précise le Ministère, n'appelle pas de connaissances particulières mais davantage "l'expression d'une analyse et d'une réflexion personnelles du ou des documents fournis". Parmi le programme de révision prévu par le ministère :

Jean-Philippe Rameau / Clément Cogitore : Les Indes galantes, 4e entrée " Les sauvages " - Production de l'opéra de Paris, octobre 2019 ;

Robert Schumann, Carnaval (extraits) : les extraits sont présents dans ce document du ministère.

Musique électronique : Jazzrausch Bigband, album Dancing Wittgenstein, 2018 ; Jeff Mills, Orchestre national d'Île-de-France, Light From The Outside World, concert enregistré à la Salle Pleyel le 23 septembre 2012.

L'épreuve orale

Pour la partie orale de l'épreuve musicale, le candidat présente oralement et interprète une "création collective élaborée durant l'année de terminale" avec un petit exposé en complément. Puis pendant la seconde partie de cette épreuve de 30 minutes, le lycéen devra répondre aux questions du jury, elles porteront sur la première partie de l'épreuve. En amont de cette épreuve, il devra transmettre un document de synthèse et une représentation graphique portant sur son projet et élaborée tout au long de l'année. Ce document est à rédiger par son professeur.

A priori, les résultats des épreuves de spécialité Arts seront disponibles le 8 juillet à partir de 8h00, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un peu plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.