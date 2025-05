Sujet de français du Bac Pro : découvrez l'épreuve du bac professionnel

Quel est le sujet du bac pro de français ce lundi 12 mai 2025 ? Voici les textes et les questions qui ont été donnés aux candidats.

Le sujet de français est l'un des plus redoutés des élèves du bac pro, même si cette épreuve n'est pas vraiment la plus importante pour décrocher le diplôme. Mais ce lundi 12 mai, cet examen de français du bac pro revêt une dimension très particulière : il s'agit de la toute première épreuve de l'année pour accéder au sésame. Tous les élèves de la filière professionnelle passent l'épreuve de 8h30 à 11h30. Quel est le sujet de français aujourd'hui ?

La première partie s'articule sur cette thématique : "Rythmes et cadences de la vie moderne : quel temps pour soi ?" avec un texte de Carl Honoré issu de "Eloge de la lenteur", et un autre de Philippe Delerm, issue de son oeuvre "Les instants suspendus".

La deuxième partie, l'évaluation des compétences d'écriture, propose d'argumenter sur cette question : "Se connecter aux rythmes de la vie moderne, est-ce toujours souhaitable ?"

Au lycée, les enseignants ont une feuille de route pour le bac pro. Les candidats sont jugés sur "la maîtrise de l'expression orale et écrite, le développement des aptitudes à la lecture et à l'interprétation ainsi que l'épanouissement d'une personnalité ouverte à autrui et au monde". Le sujet de français du bac pro appuie donc sur les compétences à acquérir : "lire, analyser, écrire ; adapter son expression écrite selon les situations et les destinataires ; confronter des connaissances et des expériences pour se construire", comme l'indique le ministère.

Le programme de français du bac français demeure exigeant.

Rappelons que le programme de français du bac français demeure exigeant. Il repose sur ces fondamentaux : "Connaître et mémoriser les catégories grammaticales, connaître et mémoriser le fonctionnement de la phrase, maîtriser le verbe, comprendre et écrire des textes, enrichir le lexique et améliorer l'orthographe".

Les élèves du bac pro ont d'ailleurs ces objectifs, que le sujet de français du bac pro doit venir mettre en oeuvre, selon le ministère de l'Education nationale : "Découvrir ce que la littérature et les arts apportent à la connaissance du monde contemporain. Construire un raisonnement personnel en organisant ses connaissances et en confrontant des points de vue. Formuler sa pensée et l'exprimer de manière appropriée pour prendre part à un débat d'idées".