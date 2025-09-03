Accident du funiculaire de Lisbonne : des images choc et un lourd bilan, ce que l'on sait du drame
Le funiculaire de Lisbonne "Gloria" a déraillé ce mercredi 3 septembre, faisant plusieurs victimes. Découvrez les images du drame.
- Le célèbre funiculaire "Gloria" de Lisbonne a déraillé ce mercredi 3 septembre.
- Le drame a causé la mort de trois personnes et blessé au moins une vingtaine d'autres, selon un premier bilan transmis par le quotidien local Correio da Manhã.
- Les causes de ce qui semble être un accident ne sont pour l'instant pas connues.
- Découvrez les images de l'accident :
????????‼️ | ÚLTIMA HORA — El icónico funicular Elevador da Glória en Lisboa se descarriló, dejando al menos 20 víctimas según reportes iniciales. pic.twitter.com/UeZAhXzdRo— UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025
20:46 - La réaction du président portugais à l'accident de funiculaire à Lisbonne
Marcelo Rebelo de Sousa, président portugais, "déplore profondément l’accident survenu cet après-midi […] en particulier les morts et les blessés graves, ainsi que plusieurs blessés légers", a-t-il déclaré dans un communiqué, à la suite du déraillement du funiculaire de Gloria à Lisbonne. Il "exprime ses condoléances et sa solidarité aux familles touchées par cette tragédie et espère que l'incident sera rapidement élucidé par les autorités compétentes."
20:41 - Les images du funiculaire de Lisbonne qui a déraillé
Sur les images prises par des passants, on peut voir un wagon du funiculaire de Lisbonne - semblable à un tramway - détruit, sa tôle jaune éparpillée sur le côté. Les causes de l'accident sont pour l'heure encore inconnues.
20:35 - Le funiculaire de Lisbonne déraille, faisant plusieurs victimes
Le célèbre funiculaire "Gloria" de Lisbonne a déraillé ce mercredi 3 septembre. Le drame a causé la mort de trois personnes et blessés au moins une vingtaine d'autres, selon un premier bilan transmis par le quotidien local Correio da Manhã.