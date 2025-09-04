Accident du funiculaire à Lisbonne : un Français parmi les victimes, les causes se précisent

Le déraillement de l'historique funiculaire Glória de Lisbonne plonge le Portugal dans l'effroi. Un bilan provisoire fait état de dix-sept morts, et vingt-et un blessés, dont un Français.

En direct

11:00 - Deux Espagnols parmi les blessés, pas de mort Deux Espagnols ont été blessés dans le déraillement du funiculaire Glória à Lisbonne, mais ont depuis été évacués, a déclaré aujourd'hui le ministre espagnol des Affaires étrangères, exprimant sa solidarité et sa volonté de faire tout ce qui est nécessaire à son homologue portugais. Le ministre José Manuel Albares a ajouté qu'aucun Espagnol n'était signalé parmi les victimes de l'accident de mercredi, qui a fait 17 morts selon les derniers chiffres, assure le média Observador.

10:57 - Un enfant de 3 ans a perdu son père, sa mère est "grièvement blessée" Correio da Manhã rapporte qu'un enfant de trois ans a perdu son père dans le déraillement du funiculaire Glória mercredi après-midi. "Sa mère a été grièvement blessée et reste hospitalisée. Un agent de la PSP a secouru un garçon allemand des décombres", précise-t-on. "La femme, également de nationalité allemande, est hospitalisée en soins intensifs. La famille allemande fait partie des victimes de l'accident", explique le média portugais.

10:28 - Un Français parmi les 21 personnes blessées Margarida Castro Martins, directrice de la Protection civile municipale, fait le point sur l'accident d'ascenseur ce jeudi matin. Elle fait état de 17 morts (7 hommes et 8 femmes, tous adultes) et de 21 blessés, dont sept dans un état grave et 12 légèrement. Parmi les 21 blessés, 12 femmes et 7 hommes, âgés de 24 à 65 ans, dont un enfant de 3 ans. Huit d'entre eux ont été transportés à l'hôpital Santa Maria, cinq à l'hôpital São José, trois à l'hôpital S. Francisco Xavier, un à l'hôpital Cascais et deux à l'hôpital d'Amadora. "À ce jour, les victimes (blessés, ndlr) sont quatre Portugais, deux Allemands, un Espagnol, un Coréen, un Cap-Verdien, un Canadien, un Italien, un Français, un Suisse et un Marocain", précise-t-elle pour Observador.

10:24 - Le "funiculaire transportait 43 personnes" Le journaliste et correspondant de médias francophones au Portugal, Vincent Barros, indique que le "funiculaire transportait 43 personnes", au micro de BFMTV. Il précise que que le funiculaire "était plein, visiblement avec des ressortissants étrangers (...) on est dans une petite artère très touristique, c'est une rue assez courte mais très pentue".

10:15 - 17 morts dans l'accident du funiculaire Selon les informations du directeur du service municipal de protection civile - communiquées auprès d'Observador - un deuxième blessé est décédé pendant la nuit, portant le bilan à 17 morts.

09:57 - Le bilan grimpe à 16 morts Une des personnes blessées dans l'accident du funiculaire Glória à Lisbonne est décédée dans la nuit, indique l'hôpital de São José auprès du média portugais Observador. Le bilan de la catastrophe grimpe à 16 morts.

09:56 - Toutes les responsabilités doivent être établies, juge José Luís Carneiro Ce jeudi matin, le secrétaire général du Parti socialiste, José Luís Carneiro, a exigé que toutes les responsabilités soient établies dans le déraillement du funiculaire, et ce, "à tous les niveaux hiérarchiques". "Plusieurs ressortissants étrangers sont impliqués, et il est essentiel que le ministère des Affaires étrangères travaille avec les représentations internationales accréditées à Lisbonne", a-t-il ajouté.

09:52 - Un conseiller municipal de l'opposition réclame une enquête "au plus vite" João Ferreira, conseiller municipal CDU (coalition de gauche et écologiste) de Lisbonne et candidat à la mairie, rappelle le fait que ce funiculaire avait déjà déraillé. Le candidat à la mairie de Lisbonne souhaite une enquête "au plus vite". "Des travailleurs de Carris ont émis des avertissements concernant l'état des ascenseurs, qui ont été rendus publics", dit-il au micro de Rádio Observador. Lors du déraillement de 2018, "l'impact a été limité, car les conséquences étaient très différentes de celles d'hier". À l'époque, le problème était probablement lié à "l'usure" ​​et à "un entretien insuffisant, qui n'a pas été aussi fréquent qu'il aurait dû l'être (...) En d'autres termes, il y a un historique, et il ne faut pas le négliger", insiste-t-il.

09:33 - Mort ce mercredi, André, le conducteur du funiculaire était "amical, serviable et gentil" Sur les réseaux sociaux, l'acteur portugais Miguel Costa a partagé une vidéo d'un reportage dans lequel il avait rencontré André, le serre-frein du funiculaire, mort dans l'accident de ce mercredi. "André. Il y a environ deux ans, j'ai eu la chance de le rencontrer". Il était un "freineur amical, serviable et gentil", et décrit une rencontre "brève, mais qui reste gravée dans les mémoires à jamais". Dans le même message, il a également présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du serre-frein, ainsi qu'aux familles des 14 autres victimes. "Puissent-ils trouver la force dans cette épreuve. (...) Que les blessés se rétablissent rapidement", ajoute-t-il. Des propos rapportés par Jornal de Noticias.

09:06 - L'Ordre des Ingénieurs travaille au diagnostic de l'accident Jornal de Noticias révèle que l'Ordre des Ingénieurs a apporté un soutien technique pour déterminer les causes de l'accident survenu mercredi à Lisbonne. Dans un communiqué, il indique "regretter l'accident", soulignant qu'il avait "immédiatement fourni tout le soutien technique et institutionnel à la Mairie de Lisbonne pour diagnostiquer les causes de l'accident". "Conscient de sa responsabilité envers la société, l'Ordre des Ingénieurs continuera à suivre la situation, en informant l'opinion publique et en se rendant disponible pour participer aux enquêtes nécessaires pour déterminer les causes de ce regrettable accident et aux mesures préventives ultérieures, avec la contribution appropriée de l'ingénierie", précise le communiqué.

09:02 - Un plan d'urgence et des mesures renforcées dans les hôpitaux À Lisbonne, l'Institut portugais du sang et de la transplantation (IPST) a activé un plan d'urgence et renforcé les réserves de sang des hôpitaux pour les victimes de l'accident. Selon Observador, l'IPST assure "surveiller les réserves de sang des hôpitaux afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins". À ce jour, les réserves semblent bien pouvoir répondre à la demande.

08:50 - Le maire de Lisbonne présent au Conseil des ministres Le Premier ministre Luís Montenegro a invité le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, à participer à la réunion du Conseil des ministres de ce jeudi 4 septembre, après le tragique accident du funiculaire Glória. La réunion exécutive est "l'un des rares points à l'ordre du jour que Luís Montenegro a souhaité maintenir", indique Observador. Pour rappel, un deuil national a été décrété ce jeudi. Le Conseil des ministres portugais, lui, doit démarrer à 10 heures.

08:33 - Les principales blessures sont des "traumatismes et des fractures" Ce jeudi matin, le dernier bilan provisoire fait toujours état de 15 morts et 23 blessés. Au moins cinq personnes sont dans un état grave à l'hôpital São José de Lisbonne, l'établissement où la plupart des blessés ont été transférés. Les principales blessures sont des "traumatismes et des fractures", précise le média portugais SIC. sur place, l'Institut de médecine légale a renforcé ses équipes pour accélérer les autopsies, qui, selon lui, seront terminées en fin de matinée.

08:24 - Une réparation provisoire du funiculaire en 2024 Selon les informations publiées sur le site officiel de Carris, en mai dernier, le funiculaire Glória a été immobilisé temporairement du 4 au 7 du même mois, "en raison de travaux de maintenance". Il a également subi au moins deux autres interventions : une maintenance régulière en 2022 et une réparation provisoire en 2024. Par ailleurs, selon un article du journal en ligne Eco, l'appel d'offres ouvert en avril dernier pour un nouveau contrat de maintenance "a été annulé ce mois-ci en raison du prix", rapporte Diario de Noticias. Le montant estimé était de 1,9 million d'euros hors taxes, soit le double de la valeur actuelle, pour 36 mois, mais aucune entreprise n'a soumis d'offre correspondant à ce prix de base. "Le contrat avec MNTC a pris fin le 31 août et une nouvelle entreprise aurait été recrutée par entente directe à compter du 1er septembre", apprend-on, selon une information de SIC.