Nicolas Sarkozy en prison, en direct : des images fortes avec Carla Bruni, une déclaration émue

Nicolas Sarkozy est incarcéré à la prison de la Santé, à Paris, dans la matinée de ce mardi 21 octobre. Son femme et son avocat l'ont accompagné jusqu'à la maison d'arrêt.

L'essentiel : Ce mardi 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entre en prison. Condamné à cinq ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen, l'ancien président de la République doit purger sa peine à la maison d'arrêt de la Santé, à Paris.

Nicolas Sarkozy a quitté son domicile du XVIe arrondissement de Paris vers 9h15 pour rejoindre la maison d'arrêt de la Santé. Il a été vu avec ses enfants et sa femme, Carla Bruni, remerciant les dizaines de personnes venues le soutenir. Il s'est rendu à la prison en voiture, accompagné de son épouse et d'un de ses avocats, Me Christophe Ingrain.

"Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent", a écrit Nicolas Sarkozy dans un dernier message posté sur X. L'homme politique a également "dénoncé un scandale judiciaire" et a assuré que "la vérité triomphera".

Nicolas Sarkozy "fera trois semaines à un mois" en prison selon Me Christophe Ingrain. L'ancien chef de l'Etat et ses avocats ont fait savoir qu'ils demanderont une remise en liberté dans les plus brefs délais, surement dès mardi. Une demande à laquelle les juges devront répondre sous deux mois maximum. La réponse pourrait survenir avant la mi-novembre compte tenu de la médiatisation de l'affaire.

D'ici là, Nicolas Sarkozy sera placé à l'isolement pour assurer sa sécurité à la prison de la Santé. "Il sera toujours seul" a assuré le directeur de la maison d'arrêt, Sébastien Cauwel, sur RTL. Photos de Sarkozy en prison : des images de son arrivée, avant d'autres de lui en cellule ?

Combien de temps Nicolas Sarkozy va-t-il rester en prison ?

10:04 - Sarkozy chahuté par les détenus dès son arrivée en prsion "Oh bienvenue Sarkozy !" "Y a Sarkozy !". L'arrivée de l'ancien chef de l'Etat à la prison de la Santé a été remarquée par les détenus qui ont crié depuis les cellules au moment où leur nouveau co-détenu a fait son apparition rapportent des journalistes de l’AFP. 09:54 - Nicolas Sarkozy est officiellement en prison Nicolas Sarkozy a pénétré dans l'enceinte de la maison d'arrêt de la Santé pour y être incarcéré. C'est la première fois qu'un ex-président de la République est officiellement en prison en France. Il va à présent se soumettre aux formalités qui attendent tous les détenus lors de leur incarcération. 09:47 - Nicolas Sarkozy arrivé à la prison de la Santé Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris. Me Christophe Ingrain, un de ses avocats, est présent avec lui dans son véhicule. L'ancien chef de l'Etat va entrer dans la maison d'arrêt dans les prochaines minutes, mais selon les informations de Franceinfo, Nicolas Sarkozy ne devrait pas rejoindre la prison à pied. C'est la voiture aux vitres teintées l'ayant conduit à destination qui devrait entrer dans l'enceinte pénitentiaire. 09:41 - Le message de Nicolas Sarkozy sur le chemin de la prison Sur le chemin entre son domicile et la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a posé un dernier message sur X. "Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme ce matin, c'est un innocent", a-t-il déclaré promettant de continuer à "dénoncer ce scandale judiciaire". "Je n'ai pas de doute. La vérité triomphera", a-t-il ajouté. 09:34 - Nicolas Sarkozy veut "écrire sur son expérience, sur l'injustice dont il est victime" Nicolas Sarkozy, assuré de passer au moins quelques semaines en prison, compte mettre ce temps à profit pour "écrire sur son expérience, sur l'injustice dont il est victime" a indiqué Me Christophe Ingrain qui a confirmé que l'ancien chef de l'Etat "a la volonté d'écrire". Nicolas Sarkozy avait déjà exprimé ce désir dans Le Figaro et La Tribune du dimanche assurant connaître l'exergue de son futur ouvrage. 09:30 - L'entrée de Nicolas Sarkozy en prison se fera "seul" et de manière "très formelle" Nicolas Sarkozy entrera seul à la prison de la Santé. Me Christophe Ingrain, l'un de ses avocats, a jugé "irréel" de penser qu'il va accompagner l'ancien chef de l'État en prison : "Accompagner Nicolas Sarkozy en détention sur ce dossier là et savoir que dans quelques heures il sera en cellule, ça paraît du délire." Il a ajouté concernant l'arrivée de Nicolas Sarkozy en prison qu'elle sera "très formelle" : "Il va devoir affronter ce que n'importe quel nouveau détenu doit faire face. Des formalités administratives, vérifications de ses effets..." 09:26 - Darmanin défend sa décision d'aller voir Sarkozy en prison Gérald Darmanin, qui a annoncé qu'il irait rendre visite à Nicolas Sarkozy en prison, défend sa décision sur X. Il estime que cela "n’atteint en rien à l’indépendance des magistrats mais relève du devoir de vigilance du chef d’administration que je suis". Plus tôt ce matin, le procureur général auprès de la Cour de cassation, Rémy Heitz, a réagi a indiqué sur Franceinfo qu'il "y a un risque qu'une telle visite soit ressentie par les magistrats et perçue par l'opinion comme une forme d'obstacle à la sérénité et de risque d'atteinte à l'indépendance des magistrats". 09:16 - Nicolas Sarkozy en route pour la prison de la Santé Nicolas Sarkozy a gagné le véhicule aux vitres teintées qui doit le conduire à la prison de la Santé, à Paris. La maison d'arrête est situé à seulement quelques kilomètres du domicile du couple Sarkozy. 09:13 - Nicolas Sarkozy quitte son domicile Il est 9h12 est Nicolas Sarkozy quitte son domicile. Il est accompagné de son épouse Carla Bruni et des ses enfants, dont ses trois fils sortis quelques minutes plus tôt. 09:10 - Départ du domicile à 9h30 et arrivée en prison à 10 heures pour Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy est toujours à son domicile pour l'heure, il devrait sortir de chez lui dans quelques minutes et être accueilli par la centaine de personnes massées. Selon son avocat, Me Christophe Ingrain, l'ancien chef de l'Etat "sera à 10 heures en détention". 09:04 - "Nicolas Sarkozy fera trois semaines à un mois de détention" Une demande de remise en liberté sera déposée "très rapidement" assure maître Christophe Ingrain, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, sur BFMTV. "Une seule nuit en prison est une nuit de trop", estime ce dernier. L'avocat est convaincu que la demande sera acceptée : "Il n'y a objectivement aucune raison pour que la cour d'appel refuse cette mise en liberté, mais il y a l'aléa judiciaire et on y fera face". Quant au délai de réponse qui laisse aux juges deux mois pour statuer, il assure qu'il "n'y aura pas de régime de faveur, sa demande sera examinée dans le délai moyen, soit un mois." Au total, "Nicolas Sarkozy fera trois semaines à un mois de détention avant que la cour d'appel statue" selon Me Christophe Ingrain. 08:54 - Ce qui attend Sarkozy pour son arrivée et son premier jour en prison (2/2) Après l'enregistrement de son identité, Nicolas Sarkozy se rendra au vestiaire où il laissera ses papiers et ses effets personnels interdits dans la prison. Il aura un coffre-fort pour laisser ses bijoux, à l'exception de son alliance et d'éventuels objets religieux, et son argent. Il devra également se soumettre à une fouille intégrale comme tous les autres détenus. Puis, un "kit arrivant" lui sera remis avec le nécessaire pour faire sa toilette, des sous-vêtements propres, des drapes, une couverture, de la vaisselle ainsi que le nécessaire pour écrire. Dernière étape à son arrivée en prison, un entretien avec un responsable de l'administration pénitentiaire pour indiquer d'éventuels problèmes de santé, des blessures, ou encore des particularité concernant son régime alimentaire. Un autre entretien "arrivant" avec plusieurs personnes suivra dans les 24 heures après son arrivée. Enfin, un examen médical sera effectué dans les 48 heures après son incarcération. 08:35 - Ce qui attend Sarkozy pour son arrivée et son premier jour en prison (1/2) "Je n’ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute y compris devant les portes de la Santé", a déclaré Nicolas Sarkozy auprès de La Tribune Dimanche assurant n'avoir demandé aucun aménagement. Il sera donc accueilli en prison comme tous les autres détenus. A son arrivé, il recevra le guide d'accueil et le règlement de la prison, puis il sera enregistré au service de greffe : on confirmera son identité, lui rappellera les raisons de son incarcération, prendra une photo et récupèrera des empreintes digitales. Après quoi, sa carte d'identité de détenu sera créée et un numéro de détenu lui sera attribué, appelé "numéro d'écrou". 08:23 - Des dizaines de personnes devant le domicile du couple Sarkozy Plusieurs dizaines, voire une petite centaine, de personnes sont déjà présentes devant le domicile de Nicolas Sarkozy, la villa Montmorency dans le XVIe arrondissement de Paris selon les journalistes sur place. Il s'agit d'anonymes, de soutiens ou encore d'électeurs qui souhaitent apporter leur soutien à l'ancien chef de l'Etat. "Ça m'a fait de la peine, j'espère qu'il ne va pas rester longtemps en prison" indique un homme se décrivant comme "un admirateur de Nicolas Sarkozy" à BFMTV. Franceinfo précise que plusieurs personnalités politiques sont présentes : Agnès Evren qui est la porte-parole de LR, l'eurodéputée Nadine Morano et le sénateur Roger Karoutchi. A noter qu'aucun poids lourds politiques n'a fait le déplacement. 08:12 - Un rassemblement devant la prison de a Santé avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy Une cinquantaine de personnes sont réunies devant l'entrée de la prison de la Santé qui doit accueillir Nicolas Sarkozy dans les prochaines heures rapporte France Inter. Il s'agit d'un rassemblement d'agents pénitentiaires du syndicat UFAP UNSa Justice qui dénoncent "une incarcération médiatique" alors que "la crise pénitentiaire est totale". "A la prison de la Santé, le taux d'occupation explose à 190%", dénonce l'UFAP UNSa Justice dans un communiqué. Le syndicat a plusieurs revendications : de meilleures conditions de travail, plus "d'attractivité et de reconnaissance" pour pourvoir les "4 000 postes vacants" au sein de l'administration pénitentiaire et le paiement de "milliers d'heures supplémentaires". LIRE PLUS

Ce mardi 21 octobre 2025, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, rejoint la maison d'arrêt de la Santé, après sa condamnation à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le procès libyen. Il sera emprisonné dans une cellule de 11m2 avec une fenêtre, scellée, et à l'isolement et non au quartier VIP. Il possédera une petite télévision, mais pas de téléphone portable. Il ne croisera aucun autre détenu pour assurer sa sécurité. Il aura droit à trois parloirs par semaine et deux promenades par jour, trois gardes l'accompagneront pour entrer et sortir. Pour rappel, à compter de son premier jour de prison, ses avocats peuvent déposer une demande de remise en liberté. Une fois cette démarche effectuée, la justice aura deux mois pour statuer.

Nicolas Sarkozy n'a demandé aucun accommodement en vue de son incarcération. "La djellaba est autorisée, le tapis de prière aussi, mais la boussole est interdite", raconte-t-il au Figaro, on apprend également qu'il pourra faire l'achat d'une balayette. L'ancien maire de Neuilly-sur-Seine pourra aussi emporter une écharpe qui ne devra pas excéder un mètre, un couteau à bout rond et une fourchette. Sa cellule comprendra "une plaque pour cuisiner, et il pourra acheter de la nourriture sur catalogue", précise le quotidien.

Le journal révèle qu'il a été conseillé à Nicolas Sarkozy de s'équiper de boules Quies car "la nuit, vous entendez beaucoup de bruits, des cris, des hurlements". "J'emporte le Comte de Monte-Cristo en deux volumes et la biographie de Jésus par Jean-Christian Petitfils", confie-t-il, alors que les règles sont strictes en matière de manuscrits : trois livres à couverture souple par semaine maximum, la couverture ne doit pas être cartonnée. La rédaction d'un nouveau livre est également envisagée, "je connais déjà l'exergue", lance-t-il. "Ils ont voulu me faire disparaître, et ça me fait renaître", conclut-il, loin d'être résigné.

Un appel au rassemblement initié par Louis Sarkozy

Dès samedi dernier, son fils, Louis, a appelé sur ses réseaux sociaux à un rassemblement le jour de l'incarcération de son père, mardi, "à 8h30", à "l'angle de la rue Pierre-Guérin et rue de la Source", là où résident l'ancien chef de l'Etat et son épouse, Carla Bruni-Sarkozy. "Soyons nombreux à venir exprimer votre soutien à Nicolas Sarkozy", poursuit-il. "Nous, son clan, sa famille, ses amis, ses soutiens, serons à ses côtés pour lui témoigner notre amour, notre respect et notre fidélité éternelle", dit-il.

Un appel au rassemblement aussi relayé par Pierre Sarkozy, autre fils de Nicolas Sarkozy, sur Instagram : "Si la justice des hommes connaissait ton cœur comme je le connais, je ne sais pas si elle résisterait à la vue de son propre reflet", a-t-il écrit. De son côté, Louis Sarkozy - candidat aux élections municipales à Menton (Alpes-Maritimes), assure que "ce rassemblement n'a rien de politique (...) il ne s'agit ni d'une protestation, ni d'une dénonciation. C'est simplement un geste de soutien, un témoignage silencieux et digne d'une patrie reconnaissante envers un homme qui lui a consacré sa vie".

Du soutien, Nicolas Sarkozy pourrait également en trouver chez certaines personnalités politiques de premier plan. Ce lundi 20 octobre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il ira "voir en prison" Nicolas Sarkozy et s'inquiétera "de ses conditions de sécurité" lors de sa détention. "Je ne peux pas être insensible à la détresse d'un homme (...) Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite", ajoute-t-il sur France Inter. Emmanuel Macron, lui, a reçu Nicolas Sarkozy à l'Elysée vendredi 17 octobre dernier, selon une information du Figaro.