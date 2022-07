Rattrapage du bac 2022 : découvrez les tout derniers résultats

RATTRAPAGE DU BAC 2022. Le dernier jour des rattrapages du baccalauréat a eu lieu vendredi. Tous les candidats au bac 2022 sont donc fixés désormais. Découvrez tous les résultats des rattrapages dans nos résultats du bac...

[Mis à jour le 9 juillet 2022 à 10h02] Le résultat du bac 2022 est désormais complet, les tout derniers candidats ayant passé leurs oraux de rattrapage hier vendredi et étant désormais fixés sur leur sort. Pour découvrir les résultats du rattrapage du baccalauréat, utilisez le moteur de recherche ci-dessus. Les résultats du rattrapage ont été ajoutés au fil de l'eau aux résultats du bac publiés depuis mardi.

Entre le 6 et le 8 juillet, plus de 53 000 lycéens ont passé la session des épreuves orales de rattrapage. Pour les candidats ayant obtenu une moyenne comprise entre 8 et 10 à l'issue de la première série d'examens, ces oraux de repêchage étaient la dernière occasion de faire leurs preuves. Avec un taux de réussite de 86% avant les rattrapages, soit une baisse de 4,7 points par rapport à l'année précédente, ce baccalauréat 2022 aura donné davantage de fil à retordre aux Terminales.

Où trouver le résultat de l'oral de rattrapage ?

Les résultats de l'oral de rattrapage sont fournis aux candidats dans la foulée de l'épreuve, ce qui permet à chacun de savoir s'il a récupéré suffisamment de points pour être bachelier. Ils sont ensuite communiqués au rectorat au cours de la journée ou au plus tard le lendemain. Les résultats sont alors réintégrés aux résultats initiaux du bac et consultables gratuitement sur Linternaute.com. Pour cela, rendez vous sur notre page des résultats du bac.

Pour cette phase de la dernière chance, seules deux épreuves ont été passées par les candidats en repêchage dont l'objectif était d'atteindre la note de 10/20. Les épreuves de rattrapage portent chaque année sur les matières choisies par les candidats : ainsi, pour récupérer le maximum de points, la clé est de tenir compte de ses facilités dans les différents domaines d'étude, mais aussi du coefficient de chacune des épreuves.