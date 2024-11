Black Friday 2024 : c'est déjà lancé, des promos folles avant la date officielle

La grande opération du Black Friday 2024 a déjà été lancée par des géants de la vente en ligne ! Même si la date du vendredi noir n'est pas pour tout de suite, les bons plans sont déjà nombreux !

Et pour cause : le Cyber Monday propose avant tout des promotions sur des produits high tech. Ces derniers peuvent concerner plusieurs sortes d'offres. Si vous êtes à la recherche de gros rabais sur des ordinateurs portables, des jeux vidéo ou des tablettes, le Cyber Monday peut être l'occasion ultime de craquer

Le Black Friday est une opération commerciale qui peut engager n'importe quel commerce, physique ou dématérialisé. En France, il est régulièrement possible d'y retrouver les mêmes participants chaque année. Lors des des précédentes éditions du Black Friday, des promotions étaient visibles chez certaines enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, CDiscount, et bien d'autres. Certaines enseignes spécialisées comme Zara, Électro Dépôt ou Castorama participent également régulièrement au Black Friday.

Pour ne pas se faire avoir, il faut donc comparer les offres, parfois longuement, et connaître le niveau des prix pratiqués sur tous les secteurs qui profitent du Black Friday. Et bonne nouvelle : Linternaute s'occupe de dénicher les vrais bons plans et les vraies promotions en ligne, avec un récapitulatif des meilleures offres disponibles.

Dernières mises à jour

L'iPhone 14 Plus perd 190 euros pour le Black Friday ! La Fnac propose actuellement un joli prix sur l'iPhone 14 Plus avec une remise de 190 euros, passant de 869 à 679 euros. S'il n'est pas le dernier en date de la franchise, il s'agit d'un téléphone performant et son prix est bien plus accessible.

Ce four encastrable profite d'une réduction de 36% ! Ce four encastrable grand volume de Hisense bénéficie d'une belle offre. Proposé actuellement à 349 euros dans le cadre des opérations à l'approche du Black Friday, cela représente 200 euros de moins que son prix habituel. Doté de la chaleur tournante pulsée, il assure une cuisson homogène et rapide de vos préparations. Avec son volume de 77 L, vous pouvez cuire plusieurs plats simultanément. Un mode pizza à 300 °C est aussi disponible.

Ce frigo Samsung profite d'une belle promo Vous avez envie de changer de réfrigérateur ? Pour son Black November, Cdiscount propose un réfrigérateur combiné Samsung à 429 euros au lieu de 499 euros. Il dispose de la technologie Multi-Flow qui diffuse de l'air froid à tous les niveaux du réfrigérateur. Tiroirs et porte-bouteilles sont aussi à disposition pour mieux organiser son frigo.

Le Google Pixel 7a voit son prix baisser pour le Black Friday Envie d'un bon petit smartphone qui excelle en photographie ? Boulanger propose actuellement une belle offre sur le Google Pixel 7a qui s'affiche désormais à 349 euros. Cela représente une petite baisse de prix de 50 euros par rapport à son tarif récent et c'est toujours bon à prendre ! Le Google Pixel 7a est un smartphone compact et qui brille particulièrement sur deux points : l'expérience logicielle et la photographie. Ce smartphone vous permettra de produire des clichés riches en couleurs et en détail, et ce, à moins de 350 euros.