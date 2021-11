Black Friday Macbook et PC portable : un Surface Pro à moins de 1000 euros !

BLACK FRIDAY PC PORTABLE. Le Black Friday 2021 approche ! Quelles sont les premières promotions disponibles en ligne sur les PC, PC portables et Macbook ? Voici la sélection de la rédaction spéciale Black Friday !

[Mis à jour le 18 novembre 2021 à 12h01] C'est déjà l'heure des premiers gros rabais. Alors que le Black Friday approche à grands pas, les premiers bons plans tombent sur les sites de vente en ligne. Comme chaque année, les PC portables font partie des produits fréquemment proposés à prix réduits. Ce sera de nouveau le cas cette année. Asus, Dell, HP mais aussi Apple avec ses Macbook peuvent afficher de beaux rabais selon les modèles et les sites. A la veille du lancement de la Black Friday week ce 19 novembre et avant le grand jour du Black Friday le vendredi 26 novembre, on trouve ainsi un très bon Surface Pro 7 proposé à moins de 1000 euros sur le site d'Amazon. De quoi profiter d'un modèle hybride combinant les qualités d'un PC portable et d'une tablette, le tout avec un très bon écran haute définition.

Surface Pro 7 999,95 VOIR L'OFFRE sur Amazon

PC Hybride & PC 2 en 1 SURFACE PRO 7 PLATINE i5, 8Go RAM, 256Go La Redoute 1094,99 € Voir

Fnac 1253,99 € 1167,97 € Voir

Rakuten 1264,99 € Voir

Quelles sont les meilleures offres du Black Friday 2021 sur les PC ?

Il est affiché habituellement à près de 1300 euros ! Sorti en septembre 2020, l'ordinateur portable Huawei MateBook D14 est mis en vente par Amazon avec une ristourne de 400 euros. Un bon plan d'autant que les qualités d'autonomie du PC sont vantées par les spécialistes, le tout avec une touche de tactile sur l'écran.

HUAWEI MateBook 14 2020 Amazon 1299,99 € 983,17 € Voir

La Redoute 1049,99 € Voir

Rakuten 1128,99 € Voir

PC Ultra-Portable Asus X409FA-BV606T Fnac 699,63 € 509,63 € Voir

Rakuten 612,97 € Voir

Cdiscount 835,00 € Voir

Dell Inspiron 17 7706 Amazon 1399,00 € 1199,00 € Voir

Rue du Commerce 1399,99 € Voir

Fnac 1518,23 € Voir

Rakuten 1547,04 € Voir

Dell Inspiron 15 3501 Intel EVO i7-1165G7 Amazon 1099,00 € 915,88 € Voir

Fnac 1036,99 € Voir

Rakuten 1048,99 € Voir

La Redoute 1063,99 € Voir

Rue du Commerce 1084,98 € Voir

HP Chromebook x360 Amazon 349,00 € 319,00 € Voir

Rakuten 436,27 € Voir

Quels sont les meilleurs bons plans sur les Macbook ?

Quelques offres sont également formulées pour les Macbook Air et Pro, avec des remises qui méritent le coup d'oeil. Mais de plus gros rabais devraient arriver dans les prochaines semaines, et notamment le jour du Black Friday !

MacBook Air 13 pouces Rakuten 999,00 € Voir

Amazon 1129,00 € 1049,00 € Voir

Rue du Commerce 1051,99 € Voir

Cdiscount 1054,00 € Voir

Boulanger 1129,00 € 1080,45 € Voir

Fnac 1129,49 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

La Redoute 1218,99 € Voir

Apple MacBook Pro 13 Pouces Amazon 2129,00 € 1794,99 € Voir

Rue du Commerce 1794,99 € Voir

Cdiscount 2056,14 € 1799,00 € Voir

La Redoute 1799,00 € Voir

Boulanger 1929,00 € 1799,36 € Voir

Rakuten 1840,15 € Voir

Fnac 2076,99 € Voir

D'autres promotions seront proposées au fil des jours. Toutefois, il convient d'être vigilant sur les offres trop alléchantes : des marchands n'hésitent pas à gonfler leurs rabais artificiellement. Il est donc d'usage de comparer les prix sur différents sites.