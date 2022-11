Black Friday PC portable et MacBook : les bons plans 2022

BLACK FRIDAY PC PORTABLE. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à chercher son PC portable idéal. On vous propose les meilleurs deals du moment ainsi qu'une sélection des meilleurs produits PC portable et Macbook 2022.

En 2022, le Black Friday se tiendra le dernier vendredi de novembre, soit le vendredi 25 novembre 2022, mais les premières promotions en ligne devraient apparaître dès le début du mois de novembre. Pour ce Black Friday 2022, on devrait à nouveau retrouver des offres sur les petits Chromebook, ces PC portables et ultraportables à petit prix mais idéaux pour des tâches bureautiques. Les marques stars comme Acer, Asus ou HP sont généralement concernées par des rabais intéressants, parfois sous forme de pack proposé par exemple par la Fnac qui ajoute souris, ou housse de transport par exemple. En attendant le grand jour, retrouvez ci-dessous notre veille sur les PC portables et Macbook stars du marché.

Voici parmi ces réductions hâtives, un ordinateur portable Acer. L'Acer Chromebook 314 est initialement l'un des meilleurs PC petit budget, il profite en ce moment de presque de 50% de remise chez Cdiscount. Si vous cherchez donc le meilleur PC pour vos études ou pour votre vie quotidienne à moins de 200€, cette réduction est faite pour vous.

Quels sont les meilleurs bons plans du Black Friday sur les Macbook ?

Les Macbook sont également très recherchés lors du Black Friday. Si Apple a longtemps écarté tout rabais lors de cette opération, la marque à la pomme s'y convertit peu à peu, poussée aussi par les revendeurs qui proposent depuis plusieurs années des appareils Apple à prix cassé. Il devrait en être de même lors du Black Friday 2022 surtout si Apple annonce de nouveaux modèles lors de ses traditionnelles Keynote. Il est difficile de déterminer quel Macbook est le meilleur sur le marché, car cela dépendra de votre utilisation et de vos exigences.

Le MacBook Air reste l'un des meilleurs Macbook d'Apple. Il y a plusieurs versions de celui-ci, on espère donc des réductions sur quelques Macbook Air durant ce Black Friday 2022. Les Macbooks en général possèdent des capacités de performance incroyables, une longue durée de vie de batterie et des plaques thermiques très efficaces.

Quels sont les meilleurs bons plans du Black Friday sur les PC Portables ?

Le Black Friday débute officiellement le 25 novembre, nous vous conseillons donc de patienter si vous chercher à vous procurer le meilleur ordinateur portable au meilleur prix possible. Cependant, si vous avez vraiment besoin d'un ordinateur portable en urgence, quelques magasins font des soldes dès le début du mois de novembre. Si vous voyez un ordinateur portable qui vous intéresse à un prix qui vous convient, n'hésitez pas à le saisir.

Les produits Acer sont en général très retables comparés à leurs prix. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable bon marché, l'Acer Chromebook 315 est là pour vous. Il remplit toutes les conditions qu'on attend d'un PC portable. Il est notamment équipé d'un écran tactile Full HD, son autonomie de batterie est assez longue et son processeur est bien performant.

Les PC portables et Chromebook sont généralement parmi les articules les plus soldés pendant le week-end du Black Friday. Donc si vous le pouvez, patientez jusqu'à la période de soldes vous permettra d'acquérir un PC avec de meilleurs performances, sans avoir à dépenser plus!