Black Friday PC portable : Un Chromebook Acer à seulement 169,99 € !

BLACK FRIDAY PC PORTABLE. L'ordinateur Portable Chromebook Acer bénéficie d'une réduction de moins 45%. Si vous êtes à la recherche d'un PC portable pour le travail, ne ratez surtout pas cette occasion chez Cdiscount !

Il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'au 25 novembre afin de bénéficier des meilleurs offres car le Black Friday Week est déjà là ! Si vous souhaitez vous procurer un PC pour vos études ou travail c'est bien le moment idéal !

En effet, il existe déjà plusieurs offres de PC et de Chromebook, ces PC portables ultraportables à petit prix qui sont idéaux pour les tâches bureautiques.

Les marques stars comme Acer, Asus ou HP sont généralement concernées par des rabais intéressants, parfois sous forme de pack proposé par exemple par la Fnac qui ajoute souris, ou housse de transport par exemple.

Meilleur deal du moment

L'Acer Chromebook 314 est un petit PC de 1.5 kg ultraportable. Grâce à sa batterie longue durée de 12 heures, ce laptop peut vous accompagner au travail, en classe ou même en voyage. Il dispose d'un bon processeur et de fonctionnalités intelligentes qui vous aident à bien manager votre temps. l'Acer Chromebook 314 possède également de bonnes connectivités (Wi-Fi 802.11 ac et Bluetooth 5.0), un écran antireflet de 14 pouces et un angle de vue élargi dans le cas ou vous souhaitez l'utiliser afin de regarder vos films et séries. L'écran tactile peut également être très bénéfique si vous voulez scrollez plus rapidement. Le Chromebook Acer fonctionne sous le système d'exploitation Chrome OS. Il dispose d'un taux de réponse de 8 ms et un stockage de 32 Go. Avec ce petit prix, l'Acer 314 est l'un des meilleurs choix sur le marché en cette période de Black Friday !

Meilleurs bons plans Black Friday sur les MacBook

Les MacBook sont également très recherchés lors du Black Friday. Si Apple a longtemps écarté tout rabais lors de cette opération, la marque à la pomme s'y convertit peu à peu, poussée aussi par les revendeurs qui proposent depuis plusieurs années des appareils Apple à prix cassé. Il devrait en être de même lors du Black Friday 2022, surtout si Apple annonce de nouveaux modèles lors de ses traditionnelles Keynote. Il est difficile de déterminer quel MacBook est le meilleur sur le marché, car cela dépendra de votre budget, votre utilisation et de vos exigences.

Le MacBook Air reste l'un des meilleurs MacBook d'Apple. Il y a plusieurs versions de celui-ci, on espère donc des réductions sur quelques MacBook Air durant ce Black Friday 2022. Les MacBook en général possèdent des capacités de performance incroyables, une longue durée de vie de batterie et des plaques thermiques très efficaces.

Meilleurs produits HP Black Friday PC Portables

HP est l'une des meilleurs marques d'ordinateurs portables sur le marché. La marque propose des ordinateurs de travail puissants et économiques. Le design de ces PC est simple, ergonomique et facile à transporter. Les ordinateurs sont généralement durables, confortables et rapides. La marque propose des réductions Black Deals anticipées sur plusieurs modèles de ses PC portables pour particuliers et professionnels à l'occasion du Black Friday.

HP Spectre x360 14-ef0049nf qui passe de 1449 € à 1399 € .

à . HP Spectre x360 16-f0007nf - OLED qui passe de 2590 € à 1899 € .

à . HP 255 G9, 15" qui passe de 618 € à 566 € .

à . HP ProBook 430 G8 qui passe de 1052 € à 707 €.

HP Spectre x360 14-ef0034nf 1 399,00€ VOIR L'OFFRE sur HP

HP Spectre x360 16-f0007nf - OLED 1 899,00€ VOIR L'OFFRE sur HP

HP 255 G9, 15" 566,35€ VOIR L'OFFRE sur HP

HP ProBook 430 G8 707,40€ VOIR L'OFFRE sur HP

Meilleurs produits et bons plans Black Friday PC Portables

Les produits Acer sont en général très retables comparés à leurs prix. Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable bon marché, l'Acer Chromebook 315 est là pour vous. Il remplit toutes les conditions qu'on attend d'un PC portable. Il est notamment équipé d'un écran tactile Full HD, son autonomie de batterie est assez longue et son processeur est bien performant.

Les PC portables et Chromebook sont généralement parmi les articles les plus soldés durant le week-end du Black Friday et le Black Friday Week, si vous trouvez un PC qui correspond à ce que vous cherchez parmi notre sélection n'hésitez pas à le saisir durant cette période de l'année !