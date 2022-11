Black Friday montre connectée : des promos avant le grand rush

Le Black Friday 2022 est l'occasion de s'offrir des procuits high tech ; mais avant la grande opération commerciale de fin novembre, des montres connectées sont déjà vendues à prix réduit.

Des montres connectées en promotion ? En ce moment, c'est possible. Alors que le Back Friday n'a pas encore vraiment commencé - la date officielle est le 25 novembre -, on découvre déjà quelques rabais intéressants sur certains modèles. Il faut dire que les montres connectées sont des produits très recherchés et que des réductions sont opérées régulièrement sur des produits de ce type, sur un marché en quasi-constante évolution. Reste qu'avec l'approche du Black Friday, les bonnes affaires arrives : avant le grand rush, s'offrir certaines montres connectées peut déjà être une bonne affaire.

Il faut savoir que le Black Friday est une opportunité, chaque année, pour les montres connectées. L'Apple Watch et la Galaxy Watch sont régulièrement parmi les plus recherchées de l'événement. Il faut aussi regarder du côté des autres constructeurs comme Xiaomi ou Huawei qui proposent également de jolies références. Il est également possible de consulter des marques moins portées sur le monde de la tech en général avec Garmin ou Fossil qui proposent aussi de nouvelles montres connectées très intéressantes et parfois dotées de promotions.

Quelles promotions sur l'Apple Watch ?

Il s'agit certainement d'une des références en matière de montres connectées, d'autant que de nouvelles fonctionnalités sont rajoutées au fil des ans et qu'elle est certainement la meilleure montre connectée pour un iPhone.

Quelles promotions sur les montres Samsung ?

Samsung propose également souvent ses montres connectées en promotion. La firme séduit de nombreux clients avec ses Galaxy Watch, déclinées sur plusieurs gammes. La montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro fait partie des bonnes affaires du moment.

Quelles promotions sur les montres Xiaomi pendant le Black Friday ?

Xiaomi s'est imposé comme une marque sérieuse pour de nombreux produits, des téléphones aux trottinettes électriques. La firme chinoise s'est également fait une place sur le marché des montres connectées, notamment avec les Mi Band.

Quelles promotions sur les montres Huawei ?

Huawei propose des bracelets et montres connectées à d'excellents prix, notamment pour l'opération Black Friday 2022 qui se prépare déjà. La marque dispose notamment des Watch GT et Huawei Band qui peuvent séduire bien des publics différents grâce à leurs tarifs et fonctionnalités.

Quelles promotions sur les montres Garmin ?

Les montres de la marque Garmin offrent un design sobre et élégant, couplé à une grosse autonomie et de multiples fonctions pour vous accompagner toute la journée. Cette marque est de plus en plus plébiscitée d'année en année, des promotions sont déjà là.

Quelles montres connectées Fossil en promotion ?

Fossil est une marque reconnue pour ses montres. Le constructeur propose de temps en telmps de belles réductions sur ses montres classiques, mais également sur les connectées. Voici celles à suivre alors que le Black Friday 2022 se prépare.

