Black Friday PC Gamer : les meilleurs deals 2022

BLACK FRIDAY PC GAMER. Vous cherchez à vous procurer un PC Gamer durant ce Black Friday ? Voici quelques promotions anticipées, ainsi que des informations de base pour bien choisir votre futur PC Gamer.

Les ordinateurs sont toujours très recherchés pendant les soldes du Black Friday, donc si vous souhaitez mettre les mains sur une bonne affaire de PC Gamer, c'est le moment idéal de prendre de l'avance sur vos achats. Voici une idée globale des meilleures PC portables Gamer sur le marché ainsi que des parties consacrées aux grandes marques du PC Gaming et aux offres les plus attractives en ce moment.

Le meilleur deal du moment

Vous souhaitez vous procurer un PC Gamer avant le Black Friday ? Le meilleur PC Gamer rapport qualité-prix sur le marché en ce moment est le PC portable ASUS TUF Gaming A17. Celui-ci est disponible à moins de 1000€. Il comprend tous les caractéristiques nécessaires de base que l'on souhaite avoir dans un PC Gamer.

Avant toute chose, il est important de connaître les critères basiques sur lesquels se baser afin de choisir le bon PC Gamer qui répond à vos besoins. L'étape primordiale est de savoir quel est votre budget afin d'avoir une gamme de choix plus étroite. Une fois ce choix fait, vous allez devoir considérer le GPU et le processeur de votre futur PC Gamer, notamment si vous aimez jouer aux jeux avec un bon graphisme et hautes résolutions. Un disque dur SSD est également très important pour avoir un temps de chargement de jeu plus rapide. La plupart des jeux dépendent du GPU mais il est aussi possible de le mettre à jour sur certains ordinateurs portables. De nombreux PC Gamer portables vous permettent également de mettre à niveau votre RAM et stockage mais il faut se renseigner d'abord.

Si vous voulez acquérir un PC gamer avec une marque de référence, ASUS est probablement fait pour vous. Depuis plusieurs années maintenant, la marque propose de gros rabais sur ses PC gaming durant le Black Friday. En fixe ou en portable, avec une carte graphique imposante ou plus classique, le choix est toujours très large. L'un des meilleurs PC de jeu de 2022 est l'Asus ROG Zephyrus G15. Ce PC Gamer est en mesure de gérer les jeux les plus exigeants sur le marché actuel. La combinaison de son GPU (AMD Radeon RX 6700S) et CPU (AMD Ryzen 6900HS) permet une performance de jeu irréprochable. Il existe deux configurations de mémoire, 16 Go et 32 ​​Go ainsi qu'une option de stockage de 1 To.

Le ASUS ROG STRIX G15 G513IM-HN008W est notamment un très bon choix, ce PC Gamer dispose d'une carte graphique Nvidia RTX 3070, un processeur AMD Ryzen 7 4800H et un stockage SSD 512 Go. Ce PC Gamer profite notamment en ce moment d'une réduction anticipée chez Boulanger et Galerie Lafayette.

Dans l'univers du gaming, les PC MSI sont souvent évoqués et utilisés par les Gamers. Le Black Friday est l'occasion de s'offrir un appareil de qualité avec cette marque. Si les réductions sont moins importantes que pour un ordinateur Asus ou encore HP, l'édition 2022 du Black Friday permet de profiter quelques réductions de plusieurs centaines d'euros.

Si l'ordinateur portable Gaming a la côte depuis plusieurs années maintenant, le PC Gamer fixe est très avantageux et offre un véritable confort et surtout une qualité supérieure. La carte graphique, le processeur, le stockage... Tous les composants offrent un rendement supérieur qu'un pc portable Gamer.

Vous avez déjà un équipement complet mais vous voulez profiter de l'opération Black Friday pour acquérir un écran plus performant ? Les écrans de PC Gamer seront régulièrement en promotion durant cette opération commerciale avec des rabais importants.

Attendre le Black Friday pour se procurer des accessoires pour son PC est une très bonne décision. En effet, plusieurs accessoires de Gaming comme les casques, les souris, les écrans, etc… auront des prix plus réduits que d'habitude. De plus, plusieurs personnes décident notamment d'acquérir un clavier Gamer alors qu'ils ne possèdent pas d'ordinateur portable ou fixe de type Gaming, mais souhaitent profiter du meilleur confort pour leur ordinateur de travail ou de loisirs.