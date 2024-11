Pour le Black Friday, ces trottinettes électriques sont à moins de 200 euros, un modèle très connu en fait partie

Avec le Black Friday, les trottinettes électriques connaissent de belles réductions. Certains modèles tombent même sous les 200 euros.

La trottinette électrique est un nouveau moyen de déplacement à la mode. Très pratique, elle permet de réaliser plus rapidement les trajets du quotidien et de manière écologique. Pour le Black Friday, des modèles sont à prix réduits et sont ainsi plus accessibles. C'est donc le moment idéal pour se lancer et se mettre à la trottinette.

Même si les prix peuvent évoluer, plusieurs modèles sont disponibles chez les géants de la vente en ligne à moins de 200 euros. On vous propose les meilleures offres sur 5 modèles de marque différents.

Le iScooter, le modèle le moins cher

Si vous cherchez une trottinette à petit prix, optez pour le iScotter i9 Pro. Il est proposé à 160,02 euros au lieu de 179 euros. Ce modèle offre une autonomie par charge de 25 à 30km. Il est idéal pour les trajets urbains. Il récolte une très bonne note sur le site AliExpress qui propose cette promo.

La Cecotec Bongo Série D, la trottinette tout terrain

Cette trottinette électrique Cecotec adulte est à prix abordable. 199 euros chez Amazon au lieu de 229 euros. Elle possède une autonomie de 20km, idéale pour les trajets du quotidien. Avec une puissance de 250 W, elle peut gravir des pentes et rouler sur n'importe quelle surface.

La trottinette Tenboom, parfaite pour le travail et l'aventure

Cette trottinette est conçue pour allier performance et confort. Elle convient pour les trajets au quotidien mais aussi pour les balades. Elle pèse seulement 12,5 kg et est pliable, c'est idéal pour la transporter. Son autonomie va de 20 à 30km. Elle peut monter les pentes jusqu'à 11 degrés. En promotion chez CDiscount, elle est disponible à 199,99 euros au lieu de 299,99 euros.

La Aovo, la trottinette aux 30km d'autonomie

La AOVO ES80 M365 PRO permet une autonomie de 30-35 km maximum après une charge d'environ 4 heures. La vitesse maximale est de 25km/h. Elle permet un mode croisière de roule. Grâce au Bluetooth, votre smartphone devient un vrai tableau de bord avec l'affichage du kilométrage, la puissance restante... Elle est actuellement proposée sur CDiscount à 119 euros plutôt que 279 euros.

La célèbre Ninebot à moins de 200 euros

L'offre qui a attiré notre attention est celle sur la trottinette électrique Ninebot E2 E powered by Segway. Chez E.Leclerc, elle est à 199 euros pour le Black Friday. Ses points forts : légère, compacte et pliable, avec une autonomie maximale de 25 km. Elle peut se connecter en Bluetooth avec l'application dédiée. Elle offre aussi trois modes de conduite (éco, conduite, sport).