Le Google Pixel 8a est à prix cassé pour la veille du Black Friday !

Le Black Friday, c'est demain ! Le départ n'a pas encore officiellement commencé mais les offres inondent d'ores et déjà le marché. Le Google Pixel 8a, lancé il y a quelques mois, fait l'objet de réductions très alléchantes.

Le Black Friday approche de plus en plus, et Rakuten brade ses prix ! C'est le cas pour le Google Pixel 8a 128 Go, qui bénéficie d'une réduction de près de 20%. Affichant en temps normal le prix de 549,00€, le téléphone de Google arbore désormais 394,98€, ce qui vous fait économiser 155€ ! Une occasion à ne pas manquer pour ce téléphone apprécié par la critique, qui n'attend plus que vous !

A noter qu'en intégrant le code CLUBR20, vous économisez 20€ sur votre produit. Votre Google Pixel 8a reviendrait donc à 374,98€, une somme dérisoire par rapport au tarif d'origine.

Google Pixel 8a 128 Go Obsidien Neuf à partir de 394,98 € Occasion à partir de 387,03 € Rakuten 394,98 € Voir

Amazon 549,00 € 399,00 € Voir

Boulanger 549,99 € 399,99 € Voir

Darty 399,00 € Voir

Cdiscount 401,99 € Voir

Rue du Commerce 405,99 € Voir

Fnac 408,00 € Voir

Pixmania 550,99 € 457,34 € Voir Amazon 549,00 € 387,03 € Voir

Fnac 408,00 € 399,30 € Voir

Rakuten 394,98 € 410,00 € Voir

Avec son écran Oled LTPO large de 6,1 pouces, le Google Pixel 8a présente une résolution d'image ultra-qualitative de 2400 x 1080 pixels ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone possède des performances optimisées, grâce à son processeur Google Tensor G3 cadencé à 3,0 GHz.

Le Google Pixel 8a possède une RAM de 8 Go et une capacité de stockage interne de 128 Go. Le téléphone présente une batterie de 4492 mAh avec une charge rapide atteignant 18W.

Pour ce qui est de la caméra, le Google Pixel 8a est doté de deux capteurs dorsaux, l'un atteignant 64 Mpx, le second 13 Mpx, tout comme le module selfie situé à l'avant du téléphone.

En termes de connectivité, le Xiaomi 14 est compatible avec le WiFi 6E, et le Bluetooth 5.3. Il possède un port USB-C et peut être déverrouillé via empreintes et reconnaissance faciale.