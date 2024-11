Promo exclusives sur les air fryers Ninja pour le Black Friday - Jusqu'à 90 euros de remise

Avec le Black Friday, faites un pas vers une cuisine plus saine et pratique grâce aux air fryers Ninja en promotion. Voici les meilleures offres.

Le Black Friday est l'occasion rêvée pour faire des économies sur des appareils électroménagers de qualité, et cette année, les air fryers Ninja sont à l'honneur. Si vous cherchez à adopter une cuisine plus saine sans compromettre le goût, ces promotions exclusives sont faites pour vous. Avec jusqu'à 90 € de remise, c'est le moment parfait pour investir dans cet indispensable de la cuisine moderne.

Pourquoi choisir un air fryer Ninja ? Les friteuses sans huile Ninja sont réputées pour leur polyvalence et leur efficacité. Elles permettent de préparer des repas croustillants avec peu ou pas d'huile, tout en préservant les saveurs. Grâce à leurs multiples fonctions de cuisson : friture, rôtissage, déshydratation ou encore réchauffage, ces appareils sont idéaux pour cuisiner rapidement, tout en économisant de l'énergie. A l'occasion du Black Friday, ne manquez pas les offres exclusives sur de nombreux modèles d'air fryers Ninja.

Toutes les promos du moment sur les air fryers Ninja

Parmi les modèles en promotion, on retrouve ces trois friteuses sans huile, avec des réductions allant jusqu'à 90 €. Ces appareils deviennent plus accessibles que jamais.

90 euros de remise sur la friteuse sans huile Ninja Foodi Flex 10,4

Ce modèle combine capacité XXL pour 8+ personnes et technologie DualZone pour cuisiner deux plats simultanément avec des réglages différents. Ses 7 modes (Air Fry, Roast, Bake...) offrent polyvalence, et elle réduit les graisses jusqu'à 75 % tout en cuisant 65 % plus vite qu'un four. L'air fryer passe à 199,99 € au lieu de 289,99 €.

Pour acheter le airfryer Ninja Foodi Flex 10,4, c'est par ici

60 euros de remise sur la friteuse sans huile Ninja Foodi MAX DualZone

Cet air fryer offre une grande flexibilité grâce à ses deux zones de cuisson indépendantes, permettant de préparer deux plats en même temps avec des réglages différents. Elle cuit jusqu'à 75% plus vite que les méthodes traditionnelles, réduisant les graisses de 75% et garantissant des résultats croustillants sans huile. Avec ses 6 modes de cuisson, c'est un appareil polyvalent, rapide et économique pour toute la famille. Actuellement en vente au prix de 179,99 € pour le Black Friday, au lieu de 239,99 €.

Pour acheter le airfryer Ninja Foodi MAX DualZone, c'est par ici

40 euros de remise sur la friteuse sans huile Ninja MAX PRO 6,2 L

Ses avantages sont nombreux, notamment une cuisson rapide et saine. Son mode Max Crisp permet de cuire des aliments surgelés sans décongélation préalable, et ce jusqu'à 50 % plus rapidement que les fours traditionnels. Sa plaque de cuisson ajustable (haute ou basse) vous offre une flexibilité maximale pour cuire une large variété d'aliments. Ce modèle est idéal pour les repas familiaux, avec une capacité généreuse de 6,2 L, tout en restant compact pour un gain de place en cuisine​. Pour le Black Friday, elle est vendue à 118,99 € au lieu de 159,99 €.

Pour acheter le airfryer Ninja MAX PRO 6,2 L, c'est par ici

Bonne nouvelle, la marque propose aussi un code promo de bienvenue, qui vous offre une remise supplémentaire, valable sur ces trois airfryers. Il vous suffit d'entrer le code BFFLASH2024 valable dès maintenant jusqu'au 07/01. Il vous offre jusqu'à 25€ de réduction en plus :

Achat < 150€ = 5€ de réduction

Achat entre 150 et 250€ = 15€ de réduction

Achat > 250€ = 25€ de réduction

Attention, ces promos sont disponibles pour une durée limitée, et selon le stock disponible.