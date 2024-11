Black Friday Télé : pour moins de 300 euros, ces 3 télévisions sont des pépites

TV. Quelles sont les meilleures offres du Black Friday sur les télévisions, lorsque l'on dispose d'un petit budget ? Pour moins de 200 euros, voici 3 téléviseurs performants.

Le Black Friday 2024 est très officiellement lancé ce vendredi 29 novembre ! Ceux qui ont patienté jusqu'à la date fatidique peuvent se réjouir : les offres les plus fortes des enseignes et des constructeurs de télévisions sont encore là, et si quelques modèles bradés n'ont plus de stocks, les bonnes affaires se poursuivent, jusqu'à au moins lundi. Vous pouvez retrouver toutes les promotions les plus intéressantes sur les télés du Black Friday sur notre article dédié, ou profitez de cet article pour retrouver les meilleures télés proposées ce week-end, à moins de 300 euros.

Cette année, le marché regorge de modèles performants pour les budgets serrés, parfaits pour une expérience multimédia de qualité, sans avoir à dépenser des fortunes. Voici une sélection des meilleures télévisions disponibles sur l'entrée de gamme, au rapport qualité-prix assuré

Une qualité d'image assurée : la télé Samsung 43CU6905 (43 pouces)

Caractéristiques principales : Résolution 4K UHD, HDR10+, système d'exploitation Tizen, design ultra-fin.

: Résolution 4K UHD, HDR10+, système d'exploitation Tizen, design ultra-fin. Points forts : Bords élégants, interface Tizen rapide, bons contrastes pour un téléviseur LED.

: Bords élégants, interface Tizen rapide, bons contrastes pour un téléviseur LED. Pourquoi elle se démarque : Une option fiable pour une utilisation familiale, offrant une qualité d'image proche des modèles haut de gamme

Le top qualité/prix : la télé TV LED TCL 43P755 (43 pouces)

Caractéristiques principales : Résolution 4K UHD, HDR10, Google TV, Dolby Atmos.

: Résolution 4K UHD, HDR10, Google TV, Dolby Atmos. Points forts : Excellente qualité d'image pour le prix, interface Google TV fluide et intuitive, son Dolby Atmos immersif.

: Excellente qualité d'image pour le prix, interface Google TV fluide et intuitive, son Dolby Atmos immersif. Pourquoi elle se démarque : Ce modèle allie connectivité moderne et résolution 4K, idéal pour les films et le streaming.

TV LED TCL 43P755 2024 Neuf à partir de 267,76 € Rakuten 267,76 € Voir

Fnac 281,99 € Voir

Boulanger 289,00 € Voir

Cdiscount 329,90 € Voir

Darty 329,99 € Voir

Rue du Commerce 339,34 € Voir

Amazon 356,10 € Voir

Pixmania 395,35 € Voir

La moins chère : la télé LG 32LQ630B

Caractéristiques principales : Résolution Full HD 1080p, WebOS, processeur α5 Gen 5.

: Résolution Full HD 1080p, WebOS, processeur α5 Gen 5. Points forts : Couleurs vives et traitement d'image performant grâce au processeur α5, interface WebOS complète.

: Couleurs vives et traitement d'image performant grâce au processeur α5, interface WebOS complète. Pourquoi elle se démarque : Un excellent rapport qualité-prix pour une TV compacte mais puissante

TV LED LG 32LQ630 Neuf à partir de 197,35 € Rakuten 197,35 € Voir

Electro Dépôt 198,00 € Voir

Leclerc 198,00 € Voir

Amazon 229,00 € 200,00 € Voir

Cdiscount 200,00 € Voir

Pixmania 218,39 € Voir

Darty 219,00 € Voir

Fnac 219,00 € Voir

Rue du Commerce 220,04 € Voir

Les promotions du Black Friday sont souvent parmi les plus agressives de l'année, permettant de faire des économies significatives sur des modèles récents ou d'entrée de gamme à gamme moyenne. Si vous prévoyez d'accueillir pour Noël ou d'améliorer votre installation home cinéma, c'est une période stratégique pour acheter, mais soyez lucides sur les pratiques des commerçants : si la concurrence pousse de nombreux détaillants (Fnac, Cdiscount, Amazon, Boulanger, etc.) à faire des promotions pour ne pas perdre de ventes durant le Black Friday, les opérations de promotion ont lieu toute l'année désormais. Avant votre achat, comparez les prix !