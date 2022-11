Black Friday vélos électriques et trottinettes électriques : le best-of des promotions

Les sites de e-commerce n'ont pas attendu le 25 novembre, jour J du Black Friday, pour lancer leurs premières promotions. L'internaute recense un best of des vélos et trottinettes électriques en réductions dès maintenant.

[Mis à jour le 18 novembre 2022 à 6h30] Les promotions commencent dès maintenant ! Les sites de e-commerce n'ont pas attendu le jour officiel du Black Friday pour lancer leurs promotions. Vous pourrez retrouver dans cet article une sélection de vélos électriques et de trottinettes électriques à prix réduit. Ces promotions seront présentes de mi-novembre jusqu'à fin novembre vous permettront également d'anticiper vos achats de Noël.

Le site de L'internaute sélectionne dès à présent une sélection de bonnes affaires. La liste de trottinettes et de vélos électriques ci-dessous est très régulièrement mise à jour, pour que vous puissiez sélectionner l'offre qui vous correspond. Attention lors du Black Friday certaines géant du e-commerce mette en avant de faux bons plans, avec des rabais pas aussi impressionnants qu'il n'y paraît. Un conseil : comparez avant d'acheter !

Quelles sont les meilleures promotions sur les vélos électriques ?

Les vélos électriques pas chers

Il existe une large palette de vélos électriques, avec des prix parfois très avantageux. Cependant, il faut vérifier avant l'achat si votre projet et en adéquation avec son utilisation. Les vélos à un prix inférieur à 1 000 euros s'useront plus rapidement que la gamme supérieure.

Les vélos électriques milieu de gamme de prix

Les vélos électriques Made in France

Quitte à acheter un premier (ou nouveau) vélo électrique qui présente de nombreux avantages écologiques, autant favoriser un produit "made in France" qui permet d'avantager au maximum le circuit court. Made in France ne signifie pas que toute la production a été réalisée en France mais qu'une partie significative a eu lieu dans l'hexagone. Voici une sélection de vélo français à surveiller.

Les vélos électriques "pour découvrir"

Selon le site internet Cyclabe, c'est entre 1 700 euros et 2 500 euros que les vélos électriques sont le plus souvent de bonne qualité et jugé fiable permettant de "découvrir ce mode de déplacement".

Véritable incontournable de la ville mais aussi des promenades en campagne, le vélo électrique permet de se déplacer rapidement et efficacement. Comme chaque année, il est un objet phare à surveiller lors de cette édition 2022 du Black Friday. D'autant que si vous achetez un vélo électrique neuf, vous pouvez bénéficier d'une aide de l'Etat. Ce bonus écologique variera selon plusieurs critères, comme indiqué sur le site du ministère de l'Economie. Si vous n'avez jamais bénéficié de cette prime "bonus vélo", elle est reste valable jusqu'au 31 décembre 2022.

300 € pour un particulier avec un revenu fiscal de référence par part égal ou inférieur à 13 489 €.

400 € pour un particulier avec un revenu fiscal de référence par part égal ou inférieur à 6 300 € ou une personne en situation de handicap.

1 000 € pour l'achat d'un vélo cargo, vélo allongé, vélo adapté à une situation de handicap, vélo pliant, qu'ils soient électriques ou traditionnels pour un revenu fiscal par part compris entre 6 301 € et 13 489 €. L'aide sera de 2 000 € si vous avez un revenu fiscal par part inférieur ou égal à 6 300 €.

Quelles sont les meilleures promotions sur les trottinettes électriques ?

Les trottinettes électriques ont le vent en poupe. En France en 2021, il s'est vendu plus de 900 000 de trottinettes électriques selon la Fédération des professionnels de la micromobilité. Ce chiffre impressionnant représente une augmentation de 42% comparé à 2020. Peu étonnant car ces appareils présentent de nombreux avantages (à condition de respecter le code de la route et de rouler casqué) : les trottinettes électriques sont facilement transportables, et surtout, permettent de profiter de l'air extérieur !

Les trottinettes électriques pas chères

Il existe des trottinettes électriques de tout type de gamme, allant du modèle peu cher au modèle de luxe. Le Black Friday est également l'occasion de voir le prix de certaines trottinettes baisser ! Attention toutefois aux sites Internet qui gonflent leurs prix avant de les baisser le jour J, en cas de doute n'hésitez pas à comparer sur un site dédié.

Les trottinettes électriques Xiaomi

Xiaomi est l'un des plus importants vendeurs de trottinettes électriques au monde. Le fabricant chinois renouvelle régulièrement sa gamme, et il y en a pour tous les prix. Le Black Friday est l'occasion de surveiller certains modèles.

