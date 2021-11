Amazon Black Friday, Jour 3 : les offres les plus alléchantes du moment

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Le "Black Friday avant l'heure d'Amazon continue ce mercredi pour le troisième jour de l'opération. Pas beaucoup de nouveauté en rayon, mais encore de bonnes affaires à réaliser sur une large gamme de produits...

[Mis à jour le 10 novembre 2021 à 12h32] Amazon n'a pas attendu pour lancer son Black Friday 2021. Le géant américain a débuté lundi, en France une opération baptisée "Black Friday avant l'heure" qui propose d'ores et déjà de belles réductions sur une large gamme de produits. Alors que la date du Black Friday est programmée au 26 novembre, on trouve déjà sur le site d'Amazon des prix barrés sur une sélection de produits Bosch, d'ustensiles de cuisine Tefal, Krups, Severin pou d'aspirateurs robot iRobot, Bissell, Rowenta. Le Black Friday avant l'heure d'Amazon offre aussi un paiement 4 fois sans frais et une série de prix barrés sur les smartphones, PC portables, appareils ménagers, téléviseurs, mais aussi sur les jouets à quelques semaines de Noël désormais .

On ne va pas se mentir : ce mercredi matin, on trouve peu de nouvelles promotions sur le site d'Amazon par rapport au moment du lancement de l'opération lundi. Mais il y a encore de belles opportunités dans ce Black Friday avant l'heure, comme une réduction de plus de 150 euros sur le Samsung Galaxy S20 FE ou de 100 euros sur le MacBook Pro Touch Bar 13 pouces. On trouve aussi dans la sélection du Black Friday d'Amazon des réductions pouvant aller jusqu'à -50% comme sur l'enceinte connectée maison, l'Echo Dot de 3e génération, ou même -70% comme par exemple sur des souris gaming Logitech.

Pour consulter la liste des offres rendez-vous sur cette page. Et les bons plans devraient monter en puissance puisqu'on peut s'attendre, après le Black Friday avant l'heure, à une "Black Friday Week" comme chaque année dès le lundi 22 novembre. Voici quelques-unes des offres à ne pas manquer ce mardi :

Les meilleures offres du Black Friday avant l'heure sur Amazon

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" 659,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

MacBook Air 13 Pouces 256 Go SSD 1129,00 € 1049,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

MacBook Pro avec Touch Bar 13" 1249,00 € 1149,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV CHiQ L40H7A, 40 Pouces(100cm) 399,99 € 249,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Airpods 2 avec boitier de charge filaire 149,00 € 132,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Casque bluetooth à réduction de bruit Sony 300,00 € 169,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur robot connecté iRobot Roomba 971 499,00 € 369,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Robot Laveur iRobot Braava Jet m6134 699,00 € 479,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Aspirateur balai sans fil Rowenta Air Force Flex 560 327,14 € 279,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Souris Gamer Filaire Logitech G402 Hyperion Fury 69,99 € 21,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

HP Chromebook PC Ultraportable Tactile 14” 599,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Bosch ProSilence Série I 429,99 € 361,51 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Machine expresso Krups Vertuo Plus silver 199,99 € 123,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Amazon, qui a grandement contribué à l'implantation du Black Friday en France, est l'enseigne qui proposera une fois encore le plus de promotions, sur des milliers de produits, mais aussi celle qui réalisera sans doute le plus de ventes lors du Black Friday 2021. Parmi les promos les plus marquantes l'année dernière, on trouvait jusqu'à -45% sur les aspirateurs robots (Irobot, Neato, Rowenta), un pack Exclusif Microsoft Surface Pro 7, l'enceinte connectée d'Amazon Echo avec Alexa, des deals sur les appareils de cuisine et en particulier les robots, de nombreuses offres flash notamment sur les PC portables, PC gamers et des accessoires informatiques... Soulignons que des produits comme les jouets, les brosses à dents électriques de la marque Oral-B, ou encore les enceintes Bose sont presque systématiquement bradés chez Amazon lors du Black Friday.