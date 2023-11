Black Friday AirPods : c'est parti ! AirPods Pro, AirPods 3 et 2... Les meilleures offres du jour

BLACK FRIDAY AIRPODS. Le Black Friday a débuté avec de belles offres à la clé pour les AirPods 3, AirPods Pro ou bien sûr sur les modèles précédents affichés parfois à prix cassés.

C'est parti pour une semaine de promotions et prix barrés. Avant le Black Friday vendredi prochain, place à la Black Week, une semaine où les promos sont déjà nombreuses et où vous pouvez profiter de bons tarifs et de stocks encore conséquents. Sur certains produits, le Black Friday est un moment très intéressant, c'est le cas sur les AirPods, les célèbres écouteurs sans fil d'Apple. Chaque année, ils font partie des produits les plus recherchés par les Français.

Qu'en est-il cette année ? Bonne nouvelle, il y a déjà de belles offres en ligne. Pour les amateurs d'AirPods 3, il est ainsi déjà possible de réaliser des économies substantielles, avec plusieurs sites, dont le géant Amazon, proposant des réductions sur le prix habituel de 199 euros fixé par Apple. Profitez dès aujourd'hui de ces offres avant le grand jour du Black Friday.

AirPods 3 Neuf à partir de 129,00 € Occasion à partir de 138,52 € Rakuten 129,00 € Voir

Reconditionné 174,00 € 141,00 € Voir

Rue du Commerce 167,94 € Voir

Amazon 199,00 € 175,00 € Voir

Ubaldi 175,00 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Leclerc 183,00 € Voir

Materiel.net 189,00 € Voir

Fnac 198,98 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir Amazon 199,00 € 138,52 € Voir

Rakuten 129,00 € 145,00 € Voir

Fnac 198,98 € 164,00 € Voir

Les nouveaux AirPods Pro 2, dévoilés en septembre avec leur système de recharge USB-C, pourraient influencer les prix des modèles précédents, notamment les AirPods 3 sortis en 2021. Les prémices de ces baisses de prix sont déjà visibles en ligne, avec des offres attractives repérées par la rédaction sur divers sites. Vous pouvez directement les retrouver ci-dessous.

Après un modèle AirPods classique affiché à 99 euros ces derniers jours, place aussi aux AirPods 2 affichés à prix barrés sur plusieurs sites de vente en ligne, dont CDiscount. Ce n'est évidemment pas la dernière génération mais c'est sans doute le meilleur moyen de profiter de prix bas tout en s'offrant des écouteurs à la qualité reconnue. Rakuten propose aussi des prix réduits sur ces AirPods 2.

AirPods 2 - MV7N2ZM/A Neuf à partir de 109,98 € Occasion à partir de 109,00 € Rue du Commerce 109,98 € Voir

Rakuten 119,00 € Voir

Amazon 149,00 € 130,00 € Voir

Materiel.net 129,00 € Voir

Leclerc 130,00 € Voir

Cdiscount 139,00 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Ubaldi 149,00 € Voir

Darty 149,00 € Voir

Boulanger 149,00 € Voir Rakuten 119,00 € 109,00 € Voir

Fnac 148,50 € 109,98 € Voir

Amazon 149,00 € 119,06 € Voir

Les AirPods Pro 2 avec boîtier de charge USB-C et compatibilité MagSafe ont proposés le plus souvent à un prix de 279 euros. C'est ce tarif qu'il faut donc avoir bien en tête durant ce Black Friday pour tenter de profiter de bonnes affaires sur les derniers écouteurs haut de gamme d'Apple.

AirPods Pro 2 avec USB-C Neuf à partir de 229,99 € Occasion à partir de 262,26 € Rakuten 229,99 € Voir

Fnac 278,98 € Voir

Amazon 279,00 € Voir

Cdiscount 279,00 € Voir

Leclerc 279,00 € Voir

Materiel.net 279,00 € Voir

Ubaldi 279,00 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Boulanger 279,00 € Voir Amazon 279,00 € 262,26 € Voir

La 3e génération d'AirPods est sortie à la fin de l'année 2021. Son petit historique lui permet donc de bénéficier désormais de promos intéressantes, même si les meilleurs prix seront sans doute à scruter du côté des AirPods 2. Voici ce qu'on peut trouver en ce moment en ligne.

Ecouteurs Apple AIRPODS 3 Neuf à partir de 159,93 € Occasion à partir de 140,00 € Rue du Commerce 159,93 € Voir

Rakuten 183,99 € Voir

Amazon 209,00 € 186,00 € Voir

Cdiscount 186,00 € Voir

Ubaldi 186,00 € Voir

Leclerc 192,00 € Voir

Materiel.net 199,00 € Voir

Fnac 208,98 € Voir

Darty 209,00 € Voir

Boulanger 209,00 € Voir Rakuten 183,99 € 140,00 € Voir

Amazon 209,00 € 155,46 € Voir

Fnac 208,98 € 209,00 € Voir

Les AirPods Pro sont les produits les plus haut de gamme d'Apple en matière d'écouteurs. Ils intègrent un mécanisme de réduction active du bruit, un mode "transparence", uniques sur les AirPods. On retrouve aussi sur ces écouteurs sans fil un mode audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de tête. Ils sont donc logiquement bien plus chers mais des promotions ont tout de même lieu sur ces AirPods Pro. Voici une sélection pour juger des différences de prix chez les principaux marchands à quelques jours du Black Friday 2023.

Apple AirPods Pro avec boîtier de charge - Suppresseur de bruit actif Occasion à partir de 50,00 € Rakuten 50,00 € Voir

Apple Airpods Pro Blanc avec boîtier de charge Reconditionné Neuf à partir de 179,00 € Occasion à partir de 172,38 € Electro Dépôt 179,00 € Voir

Rue du Commerce 186,46 € Voir

Fnac 199,99 € 189,99 € Voir

Darty 189,99 € Voir

Boulanger 189,99 € Voir Fnac 199,99 € 172,38 € Voir

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés régulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui. Moins prisés que les AirPods, les casques "Max" devraient bénéficier de quelques promotions pour ce cru du Black Friday 2023. Ce n'est pas encore massivement le cas mais de petites ventes flashs peuvent apparaître à tout moment !

AirPods Max Neuf à partir de 539,00 € Occasion à partir de 461,10 € Rue du Commerce 539,00 € Voir

Fnac 578,98 € Voir

Amazon 579,00 € Voir

Rakuten 579,00 € Voir

Darty 579,00 € Voir Amazon 579,00 € 461,10 € Voir

Reconditionné 519,00 € 486,00 € Voir

Rakuten 579,00 € 500,00 € Voir

Fnac 578,98 € 533,90 € Voir