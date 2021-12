Black Friday Apple et Airpods : toujours en promotion !

AIRPODS. La fin du Black Friday ne signifie pas la fin des promotions ! Plusieurs enseignes proposent désormais des offres pour les fêtes de fin d'année.

Désireux de vous offrir des AirPods à Noël, mais vous avez manqué le Black Friday ? Pas de panique. La majorité des sites web spécialisés ont troqué les promotions du vendredi noir contre de nouvelles offres spécialement prévues pour Noël ! Il est toujours temps de vous préparer pour les fêtes de fin d'année, mais ne tardez pas trop si vous souhaitez être livré en temps et en heure.

Une majorité de produits estampillés Apple sont toujours en baisse de prix après le Black Friday et le Cyber Monday. Si les promotions ne sont peut-être plus aussi exceptionnelles, elles méritent clairement de l'attention et permettent de trouver des appareils comme les AirPods à très bon prix !

MEILLEURS produits

Quelles offres AirPods 1 et 2 après le Black Friday ?

Les sites de commerce en ligne proposent une sélection d'AirPods régulièrement en promotion, même après le Black Friday. L'arrivée des AirPods 3 a clairement fait baisser les tarifs des versions antérieures, les 1 et 2 affichés à prix réduit. Voici ce que proposent les sites de vente en ligne. Ces derniers peuvent être un très beau cadeau de fin d'année tant ils sont devenus la norme en termes d'écouteurs.

Apple AirPods 2 avec boîtier de charge Cdiscount 125,00 € 70,00 € Voir

Electro Dépôt 139,00 € Voir

Rakuten 142,90 € Voir

Fnac 148,50 € Voir

Materiel.net 149,00 € Voir

LDLC.com 149,00 € Voir

La Redoute 149,00 € Voir

Boulanger 179,99 € 149,00 € Voir

Ecouteurs Apple EarPods avec jack 3.5 mm Rakuten 13,60 € Voir

Amazon 19,00 € 16,99 € Voir

Cdiscount 19,00 € 16,99 € Voir

LDLC.com 18,95 € Voir

La Redoute 19,00 € Voir

Fnac 22,97 € Voir

Boulanger 19,99 € 19,00 € Voir

La 3e génération d'AirPods a été proposée pour ce Black Friday à moins de 200 euros, un rabais important sur le prix initial. Les prix ont un peu remonté depuis, mais il n'est pas impossible que de nouvelles promotions pointent le bout de leur nez d'ici quelques jours. Voici ce qu'on peut encore trouver en ce moment :

Apple AirPods 3 Rakuten 179,99 € Voir

Fnac 198,98 € Voir

Amazon 199,00 € Voir

Cdiscount 199,00 € Voir

Boulanger 199,99 € 199,00 € Voir

La Redoute 239,22 € Voir

Les AirPods Max ont également également fait partie des écouteurs proposés à prix barrés durant cette grande période du Black Friday 2021. Voici notre sélection sur cette gamme de produits casques audio d'Apple. Le casque est passé à moins de 450 euros pendant le Black Friday.

Nouveau AirPods Max Rue du Commerce 466,00 € Voir

Rakuten 499,00 € Voir

Amazon 629,00 € 554,90 € Voir

La Redoute 552,69 € Voir

Fnac 578,93 € Voir

Materiel.net 629,95 € Voir

LDLC.com 629,95 € Voir

Les AirPods Pro sont les produits les plus haut de gamme d'Apple en matière d'écouteurs. Ils intègrent un mécanisme de réduction active du bruit, un mode "transparence", uniques sur les AirPods. On retrouve aussi sur ces écouteurs sans fil un mode audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de tête. Des promotions ont émergé sur les AirPods Pro, voici une sélection pour juger des différences de prix chez les principaux marchands.

Apple AirPods Pro avec boîtier de charge - Suppresseur de bruit actif Rakuten 219,00 € Voir

Rue du Commerce 219,99 € Voir

Apple Airpods Pro Blanc avec boîtier de charge Reconditionné 249,99 € 199,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Ecouteurs AirPods Pro Rakuten 219,00 € Voir

Fnac 258,50 € Voir

La Redoute 259,00 € Voir

Boulanger 259,00 € Voir

Des produits de la marque à la pomme sont toujours l'objet de quelques promotions pendant le Black Friday. Pour ce Black Friday 2021, des offres promotionnelles sur les MacBook sont apparues, sur des accessoires également, tout comme sur les montres connectées d'Apple, les AppleWatch. Il faut savoir que des promotions Black Friday sont toujours appliquées aux AppleWatch. A noter que des iPhone ont aussi été proposés en promotion, pour les consulter, rendez-vous sur notre page consacrée au Black Friday iPhone.

Apple Watch Series 3 (GPS, 38mm) Boîtier en Aluminium Gris Sidéral Amazon 219,00 € Voir

Rue du Commerce 260,44 € Voir

Rakuten 314,00 € Voir

Apple MacBook Air 13'' 512 Go Gris sidéral Nouveau Cdiscount 1399,00 € 1299,90 € Voir

Rue du Commerce 1366,97 € Voir

Rakuten 1387,59 € Voir

Materiel.net 1399,94 € Voir

LDLC.com 1399,94 € Voir

La Redoute 1474,99 € Voir

Nouveau Apple AirTag Cdiscount 29,99 € Voir

Fnac 34,98 € Voir

Amazon 35,00 € Voir

Rakuten 35,00 € Voir

Materiel.net 34,96 € Voir

LDLC.com 34,96 € Voir

La Redoute 44,33 € Voir

Apple MacBook Air 13'' 256 Go Cdiscount 1129,00 € 1079,99 € Voir

Fnac 1129,49 € 1128,99 € Voir

Amazon 1129,00 € Voir

Rakuten 1129,00 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Rue du Commerce 1129,00 € Voir

La Redoute 1129,00 € Voir

Boulanger 1129,00 € Voir

Apple MacBook Air avec Apple M1 Chip (13 Pouces, 8 Go RAM, 256 Go SSD) Cdiscount 999,00 € Voir

Rue du Commerce 1051,99 € Voir

Amazon 1129,00 € 1066,00 € Voir

Fnac 1129,49 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Boulanger 1129,00 € Voir

Rakuten 1133,59 € Voir

La Redoute 1182,59 € Voir

iPad Air 10,9'' 256 Go Argent Wi-Fi 4ème génération Amazon 839,00 € Voir

Rakuten 971,00 € Voir

iMac 27" Ecran Retina 5K 256 Go SSD Argent Fnac 1998,79 € 1698,79 € Voir

Amazon 1999,00 € 1699,99 € Voir

Rue du Commerce 1761,99 € Voir

Rakuten 1901,99 € Voir

La Redoute 1919,99 € Voir

iPad Air 10,9'' 64 Go Bleu Ciel Wi-Fi Cellular 4ème génération Rakuten 729,00 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Materiel.net 809,95 € Voir

LDLC.com 809,95 € Voir

La Redoute 904,45 € Voir

APPLE MacBook Pro Touch Bar (2020) Cdiscount 1449,00 € 1213,90 € Voir

Amazon 1449,00 € 1259,99 € Voir

Rakuten 1349,99 € Voir

Fnac 1449,49 € 1349,49 € Voir

Boulanger 1449,00 € 1349,99 € Voir

Rue du Commerce 1369,99 € Voir

Materiel.net 1449,95 € Voir

LDLC.com 1449,95 € Voir

La Redoute 1478,99 € Voir

Apple iPad Pro 11" 512 Go Rakuten 1281,30 € Voir

Amazon 1289,00 € Voir

La Redoute 1483,99 € Voir

APPLE Iphone Xr 64Go Noir - Reconditionné Cdiscount 326,66 € Voir

Electro Dépôt 439,98 € 418,98 € Voir

Pour rappel, le Black Friday n'a jamais vraiment été une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.