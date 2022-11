Black Friday Amazon : TOP 40 des meilleures promos, 100% bons plans

Le Black Friday 2022 se poursuit chez Amazon, avec des ventes flashs et des deals estampillés "vendredi noir". Avant le jour-J, voici les articles qu'il faut bien considérer pour faire de bonnes affaires.

Le Black Friday, ce sont des promos partout ? Attention. En réalité, cette grande opération commerciale de fin novembre est un feu d'artifice de prix barrés, mais avec de nombreux pétards mouillés. Tout ne se vaut pas, il est donc important de détecter les vraies bonnes affaires des promotions survendues. Sur Amazon, les rabais concernent de très nombreuses catégories, force est de constater que des efforts importants sont faits par les marques qui vendent en ligne sur Amazon.

Amazon propose-t-il les meilleures promotions durant ce Black Friday ? Difficile de répondre à cette question. Mais il est clair que de véritables bons plans, sur des produits high tech très recherchés et sur des objets du quotidien, sont bien là. Nous avons identifié des dizaines de rabais très intéressants, mais nous avons aussi vu des articles mis en avant comme de forts rabais, mais qui sont en réalité partout chez les sites concurrents au même prix... et pas si réduits.

Nous vous proposons donc sur nos coups de coeur un comparatif de prix, pour être certains que les bons plans dénichés sur Amazon ne sont pas - à certains instants de la journée ou de la semaine - moins chers ailleurs !

L'ensemble des promotions se trouvent sur la page Black Friday 2022 d'Amazon (à retrouver sur ce lien), il s'agit en réalité de "ventes flash" qui concernent de nombreuses catégories. Voici les promotions Black Friday les plus intéressantes aujourd'hui :

Les articles en vente flash du jour

Les "sélections" de produits en promotion Black Friday

Voici les articles que nous avons retenus et qui constituent de véritables bons plans Black Friday. Amazon propose des réductions sur des milliers de produits, très variés, privilégiant des rabais sur des produits du quotidien.

Pixel 6A, Galaxy... Des smartphones moins chers

Smartphone Android 5G Google Pixel 6a Neuf à partir de 333,99 € Occasion à partir de 307,19 € Amazon 343,00 € 333,99 € Voir

Rakuten 346,00 € Voir

Fnac 458,98 € 348,98 € Voir

Cdiscount 454,20 € 349,90 € Voir

Darty 349,00 € Voir

Boulanger 459,00 € 349,00 € Voir

Galeries Lafayette 459,00 € 349,00 € Voir Amazon 343,00 € 307,19 € Voir

Rakuten 346,00 € 345,00 € Voir

Samsung Galaxy S22, 5G 128Go Noir Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 499,00 € Rakuten 519,99 € Voir

Amazon 697,00 € 599,00 € Voir

Darty 667,00 € Voir Rakuten 519,99 € 499,00 € Voir

Amazon 697,00 € 593,01 € Voir

La Nintendo Switch à prix barré !

La console de salon incontournable est affichée à prix barré sur Amazon ! Ce pack comprend le cultissime Mario Kart 8 et trois mois d'abonnement en ligne : le tout pour 269,94 euros au lieu de 329,99€ ! Un pack ultra complet à ne pas louper !

Pack Switch + Mario Kart 8 + 3 mois d'abonnement online 269,94€ VOIR L'OFFRE sur Amazon

Le PC portable Huawei MateBook D 15 à 479 euros

HUAWEI MateBook D 15 PC Portable 15.6'' Neuf à partir de 479,99 € Amazon 799,99 € 479,99 € Voir

Rakuten 529,97 € Voir

Electro Dépôt 529,97 € Voir

Rue du Commerce 574,23 € 551,26 € Voir

Cdiscount 558,59 € Voir

Fnac 609,90 € Voir

Darty 626,11 € Voir

L'enceinte JBL FLIP 5 à 89,99 euros

Enceinte sans fil Jbl FLIP 5 Noir Neuf à partir de 89,99 € Occasion à partir de 82,79 € Amazon 99,99 € 89,99 € Voir

Cdiscount 89,99 € Voir

Rakuten 93,49 € Voir

Fnac 139,86 € 99,86 € Voir

Darty 99,99 € Voir Amazon 99,99 € 82,79 € Voir

Rakuten 93,49 € 99,99 € Voir

Fnac 139,86 € 125,62 € Voir

Amazon n'est pas le seul géant du e-commerce à réduire les prix des fameux téléphones d'Apple. Une sélection des meilleures promotions est à retrouver ci dessous.

Apple iPhone 13 (128 Go) Neuf à partir de 779,98 € Occasion à partir de 650,00 € Rakuten 779,98 € Voir

Amazon 909,00 € 849,00 € Voir

Cdiscount 849,00 € Voir

Fnac 908,95 € Voir

Materiel.net 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir

La Redoute 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir Rakuten 779,98 € 650,00 € Voir

Fnac 908,95 € 789,99 € Voir

Amazon 909,00 € 840,51 € Voir

Apple iPhone 13 (512 Go) Neuf à partir de 1010,00 € Occasion à partir de 1092,77 € Reconditionné 1065,00 € 1010,00 € Voir

Rakuten 1150,00 € Voir

Amazon 1259,00 € 1209,00 € Voir

Fnac 1258,95 € Voir

Cdiscount 1259,00 € Voir

Materiel.net 1259,00 € Voir

La Redoute 1259,00 € Voir

Darty 1259,00 € Voir

Galeries Lafayette 1259,00 € Voir Amazon 1259,00 € 1092,77 € Voir

Apple iPhone 14 (128 Go) Neuf à partir de 879,99 € Occasion à partir de 800,00 € Rakuten 879,99 € Voir

Reconditionné 995,00 € 940,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 980,00 € Voir

Ubaldi 980,00 € Voir

Leclerc 1000,00 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Cdiscount 1019,00 € Voir

Materiel.net 1019,00 € Voir

LDLC.com 1019,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Rakuten 879,99 € 800,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 970,20 € Voir

Fnac 1018,95 € 1029,00 € Voir

Les objets de la vie quotidienne

Amazon est réputé pour la diversité des objets proposés sur son site internet. Parmi cette sélection vous pourrez retrouver des objets pratiques pour la vie de tous les jours... Et tout ca en promotion ! Parmi cette sélection vous retrouverez machine à café, appareil photo, aspirateur, casque audio, balance connectée ; voici une large gamme de produits en promotions !

Aspirateur Balai sans Fil Léger 26 KPa - Eureka AK10 Neuf à partir de 167,99 € Occasion à partir de 156,23 € Amazon 259,00 € 167,99 € Voir Amazon 259,00 € 156,23 € Voir

Sac à dos Padded Pak'R 24 Litres Insulate Purple Neuf à partir de 27,99 € Occasion à partir de 27,15 € Amazon 32,95 € 27,99 € Voir

Fnac 94,00 € Voir Amazon 32,95 € 27,15 € Voir

Pèse personne impédancemètre balance connectée Bluetooth Neuf à partir de 18,99 € Occasion à partir de 35,00 € Amazon 19,99 € 18,99 € Voir

Cdiscount 25,99 € Voir

Darty 24,99 € Voir

Rakuten 27,99 € Voir

Fnac 29,99 € Voir

La Redoute 29,99 € Voir Rakuten 27,99 € 35,00 € Voir

Krups Vertuo Plus noir Machine expresso Neuf à partir de 89,00 € Occasion à partir de 62,41 € Amazon 218,35 € 89,00 € Voir

Fnac 101,15 € Voir

Darty 101,15 € Voir

Rakuten 107,62 € Voir

Rue du Commerce 116,00 € 105,45 € Voir

Cdiscount 109,99 € 110,85 € Voir Amazon 218,35 € 62,41 € Voir

Fnac 101,15 € 79,00 € Voir

Rakuten 107,62 € 80,00 € Voir

Cdiscount 109,99 € Voir

STARBUCKS Toffee Nut Latte par Nescafé Dolce Gusto, En Édition Limitée. Torréfaction ambrée, 6 x 12 Capsules Neuf à partir de 20,99 € Amazon 25,14 € 20,99 € Voir

Siemens EQ.300 s100 - TI351209RW Neuf à partir de 319,99 € Occasion à partir de 240,97 € Amazon 407,98 € 319,99 € Voir

Fnac 368,90 € Voir

Cdiscount 371,15 € Voir

Rue du Commerce 382,00 € Voir

Rakuten 429,01 € Voir

La Redoute 438,11 € Voir Amazon 407,98 € 240,97 € Voir

Rakuten 429,01 € 399,00 € Voir

BRITA, Carafe Filtrante, Marella, 2.4L, 12 Cartouches Filtrantes MAXTRA+ incluses - Blanc Neuf à partir de 56,99 € Amazon 70,90 € 56,99 € Voir

Fnac 109,98 € Voir

Rasoir Électrique Braun Series 7 Neuf à partir de 189,49 € Occasion à partir de 142,86 € Amazon 250,00 € 189,49 € Voir Amazon 250,00 € 142,86 € Voir

Montre BERING Femmes Analogique "Classic Collection" Neuf à partir de 78,99 € Amazon 158,61 € 78,99 € Voir

Cdiscount 104,77 € Voir

Darty 109,98 € Voir

Fnac 112,38 € Voir

Rakuten 185,37 € Voir

Noel approche à grand pas et Amazon propose une sélection de jeux vidéos ; jouets à prix réduits à l'approche des fêtes. Lego, Star Wars, Pokémon ; Harry Potter, nombreux articles demandés y figurent !

Harry Potter - Intégrale Neuf à partir de 69,17 € Occasion à partir de 20,00 € Amazon 110,93 € 69,17 € Voir

Leclerc 79,99 € Voir

Fnac 210,24 € 80,00 € Voir

Rakuten 83,57 € Voir

Cdiscount 94,87 € Voir Rakuten 83,57 € 20,00 € Voir

Fnac 210,24 € 39,16 € Voir

Amazon 110,93 € 91,26 € Voir

Le Magyar à pointes Lego Harry Potter 76406 Neuf à partir de 35,49 € Occasion à partir de 50,50 € Rakuten 35,49 € Voir

Amazon 49,99 € 42,90 € Voir

Cdiscount 42,90 € Voir

Leclerc 42,90 € Voir

Fnac 49,99 € 44,99 € Voir

La Grande Recré 49,90 € Voir

Darty 51,35 € Voir

Galeries Lafayette 55,00 € Voir Rakuten 35,49 € 50,50 € Voir

HARRY POTTER - HEDWIGE ENCHANTÉE Neuf à partir de 49,27 € Occasion à partir de 47,52 € Amazon 59,99 € 49,99 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Rakuten 49,27 € Voir

Leclerc 49,99 € Voir

La Grande Recré 59,90 € Voir

Fnac 63,39 € Voir

Darty 66,81 € Voir

La Redoute 73,92 € Voir Amazon 59,99 € 47,52 € Voir

Peluche l'enfant animé Neuf à partir de 27,00 € Occasion à partir de 39,95 € Amazon 36,00 € 27,00 € Voir

Cdiscount 35,00 € Voir

Rakuten 35,57 € Voir

Fnac 39,99 € Voir

La Grande Recré 39,95 € Voir

Darty 46,05 € Voir Rakuten 35,57 € 39,95 € Voir

LEGO Avatar - Les montagnes flottantes Multicolore LEGO Neuf à partir de 66,48 € Amazon 99,99 € 66,48 € Voir

Rakuten 66,48 € Voir

Leclerc 66,48 € Voir

Cdiscount 79,41 € Voir

Fnac 99,99 € 98,86 € Voir

Galeries Lafayette 95,00 € Voir

Darty 98,86 € Voir

Micromania 99,99 € Voir

La Redoute 104,99 € Voir

Gotham Knights PS5 Neuf à partir de 39,00 € Occasion à partir de 33,90 € Amazon 49,95 € 39,99 € Voir

Cdiscount 39,00 € Voir

Fnac 59,99 € 39,99 € Voir

Boulanger 49,99 € 39,99 € Voir

Rakuten 48,58 € Voir

Leclerc 49,95 € Voir

Darty 58,08 € Voir Rakuten 48,58 € 33,90 € Voir

Amazon 49,95 € 37,19 € Voir

Fnac 59,99 € 68,38 € Voir

Sonic Frontiers Switch Neuf à partir de 29,90 € Occasion à partir de 27,81 € Amazon 40,39 € 29,90 € Voir

Cdiscount 59,99 € 39,99 € Voir

Rakuten 39,70 € Voir

Fnac 59,99 € 39,39 € Voir

Micromania 59,99 € 39,99 € Voir

La Redoute 42,98 € Voir

Darty 46,35 € Voir Amazon 40,39 € 27,81 € Voir

Rakuten 39,70 € 27,99 € Voir

Micromania 59,99 € 39,99 € Voir

Fnac 59,99 € 48,95 € Voir

Garage automobile PLAYMOBIL Neuf à partir de 36,02 € Occasion à partir de 45,00 € Amazon 40,77 € 36,02 € Voir

Rakuten 59,00 € Voir

Darty 63,77 € Voir

Fnac 75,64 € Voir Rakuten 59,00 € 45,00 € Voir

Amazon 40,77 € 89,99 € Voir

Amazon mise sur 11 jours consécutifs de Black Friday : il faut donc compter sur deux week-ends de promotions, encadrant une petite semaine (du lundi au vendredi) de rabais, suivis d'un "cybermonday" de rab le 28 novembre. Si Amazon a débuté si tôt son Black Friday, cela peut lui donner un avantage comparatif considérable : rappelons que le Black Friday, contrairement aux soldes, n'est pas encadré strictement par la loi : il n'y a ni date officielle, ni les mêmes obligations pour les commerçants sur les produits proposés en réduction. Dans cette bataille commerciale régie par les lois de la jungle, celui qui communique le plus avec un plan rodé et un départ précoce peut faire la différence. Il est donc à noter que d'autres enseignes se sont ajustées : certaines marques et sites de vente en ligne ont même osé un "Black Friday Month", qui a timidement commencé le 1er novembre 2022...

Quelles sont les meilleures promos Black Friday hors Amazon ?

Si Amazon est associé fortement au Black Friday en France, c'est parce que la plateforme de ventes en ligne a joué un rôle déterminant pour qu'il devienne un rendez-vous incontournable en France. Mais dorénavant, presque tous les principaux commerçants font des promotions Black Friday. Linternaute vous propose de suivre l'événement avec tout ce qu'il faut savoir concrètement, comment identifier les vraies bonnes affaires... depuis notre grand direct à retrouver ici :

À noter que la date officielle du Black Friday reste bien le vendredi 25 novembre pour cette année 2022 : ce jour-là, des promotions inédites émergent toujours, compte tenu de l'attention des clients, qui restent concentrés sur cette date. Mais attention, pour vraiment profiter des bonnes affaires, nous vous conseillons d'anticiper, de lister ce dont vous avez besoin avant de vous lancer et de sortir la carte bleue.