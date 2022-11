Les meilleures promotions Black Friday sur les trottinettes électriques

Le Black Friday 2022 a débuté officiellement ce vendredi 25 novembre ! Linternaute vous a donc sélectionné une liste de bons plans à ne pas louper sur une sélection de trottinettes électriques.

Envie de vous déplacer rapidement en ville ? Le Black Friday vous incitera peut être à passer le cap pour acheter une trottinette électrique. Ces trottinettes vous permettront de pratiquer de courtes distances facilement, sans avoir à prendre la voiture ou même prendre les transports en commun. De nombreuses villes sont désormais équipées de pistes cyclables aménagées qui vous permettront de vous balader en toute sérénité.

D'ailleurs, depuis quelques années les ventes des trottinettes électriques augmentent. En 2021, plus de 900 000 de trottinettes électriques ont été vendues selon la Fédération des professionnels de la micromobilité. Peu étonnant car ces appareils présentent de nombreux avantages (à condition de respecter le code de la route et de rouler casqué) : les trottinettes électriques sont facilement transportables. Le Black Friday est donc l'occasion de se lancer dans un premier achat ou même remplacer votre ancienne trottinettes électriques. Linternaute a donc sélectionné une large gamme de trottinette pour que vous puissiez vous y retrouver simplement.

Le bon plan du moment : la URBANGLIDE RIDE 62S

Parmi une sélection de trottinettes électriques en promotion, la URBANGLIDE RIDE 62S est passée en dessous de la barre des 200 euros ! Cette trottinette poids plume présente une autonomie de 15 km, pliable, elle se rangera facilement et se rechargera rapidement !

Urbanglide Ride 62S Neuf à partir de 198,19 € Occasion à partir de 119,99 € Fnac 238,19 € 198,19 € Voir

Amazon 239,00 € 199,99 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Rue du Commerce 228,05 € Voir

Cdiscount 259,99 € Voir

Rakuten 261,87 € Voir Rakuten 261,87 € 119,99 € Voir

Fnac 238,19 € 119,99 € Voir

Amazon 239,00 € 183,22 € Voir

Les trottinettes électriques pas chères

Voici une sélection de trottinettes électriques affichées à prix barré et à un prix raisonnable !

Urbanglide Ride 100S Neuf à partir de 318,19 € Fnac 358,19 € 318,19 € Voir

Amazon 359,00 € 319,99 € Voir

Cdiscount 349,99 € 319,99 € Voir

Rue du Commerce 319,00 € Voir

Darty 319,99 € Voir

Rakuten 375,25 € Voir

Wispeed T855 (Bleu Horizon) Neuf à partir de 299,90 € Amazon 369,00 € 299,90 € Voir

Cdiscount 369,90 € 299,90 € Voir

Fnac 397,99 € 332,00 € Voir

Ubaldi 339,00 € Voir

Darty 339,99 € Voir

Rakuten 356,00 € Voir

Materiel.net 369,95 € Voir

LDLC.com 369,95 € Voir

KUGOO KIRIN M4 Trottinette électrique pliante 500W - Affichage LED - Max 43 km/h - pneu antidérapant 10" - double amortissement - double frein à disque - Noir Neuf à partir de 427,99 € Occasion à partir de 500,00 € Rakuten 427,99 € Voir Rakuten 427,99 € 500,00 € Voir

Trottinette électrique Ride 100 Xs (7.5Ah) Neuf à partir de 288,19 € Occasion à partir de 110,00 € Fnac 328,19 € 288,19 € Voir

Amazon 339,00 € 289,99 € Voir

Cdiscount 329,99 € 289,99 € Voir

Rue du Commerce 299,00 € Voir

Rakuten 319,92 € Voir

Electro Dépôt 319,92 € Voir

Darty 319,99 € Voir

Ubaldi 334,00 € Voir Rakuten 319,92 € 110,00 € Voir

Les trottinettes électriques Xiaomi

Xiaomi a lancé sa première trottinette électrique en 2017, et depuis la marque chinoise a connue un large succès étant l'un des plus gros vendeurs. Les trottinettes Xiaomi sont réputés pour leurs qualités, et large gamme de prix.

XIAOMI Mi Electric Scooter Lite Essential - 250W - Noir Neuf à partir de 347,89 € Occasion à partir de 220,00 € Rakuten 347,89 € Voir

Fnac 348,19 € Voir

Electro Dépôt 347,89 € Voir

Cdiscount 349,00 € Voir

Leclerc 349,00 € Voir

Rue du Commerce 349,00 € Voir

Boulanger 348,80 € Voir

Galeries Lafayette 348,80 € Voir

Darty 349,99 € Voir Rakuten 347,89 € 220,00 € Voir

XIAOMI Mi Electric Scooter 1S - 250W - Noir Neuf à partir de 348,19 € Fnac 348,19 € Voir

Darty 349,99 € Voir

Rue du Commerce 507,43 € Voir

Electric Scooter 3lite Black Fr Neuf à partir de 446,49 € Occasion à partir de 435,53 € Rue du Commerce 469,99 € 446,49 € Voir

Fnac 448,19 € Voir

Amazon 449,00 € Voir

Cdiscount 449,00 € Voir

Rakuten 449,00 € Voir

Leclerc 449,00 € Voir

Materiel.net 449,95 € Voir

LDLC.com 449,95 € Voir

La Redoute 449,00 € Voir

Darty 449,99 € Voir

Boulanger 449,00 € Voir

Galeries Lafayette 449,00 € Voir Amazon 449,00 € 435,53 € Voir

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Blanc Neuf à partir de 478,19 € Occasion à partir de 300,00 € Fnac 528,19 € 478,19 € Voir

Cdiscount 479,00 € Voir

Rakuten 479,00 € Voir

Ubaldi 479,00 € Voir

Darty 479,99 € Voir

Boulanger 479,00 € Voir

Galeries Lafayette 479,00 € Voir

Materiel.net 529,94 € Voir

LDLC.com 529,94 € Voir Rakuten 479,00 € 300,00 € Voir

Trottinette électrique SEGWAY G30E II Neuf à partir de 645,00 € Occasion à partir de 538,90 € Amazon 759,00 € 645,00 € Voir

Ubaldi 645,00 € Voir

Cdiscount 799,00 € 649,00 € Voir

Rakuten 649,00 € Voir

Fnac 649,99 € Voir

La Redoute 799,00 € 649,00 € Voir

Darty 649,99 € Voir

Boulanger 799,00 € 649,00 € Voir

Galeries Lafayette 799,00 € 649,00 € Voir Rakuten 649,00 € 538,90 € Voir

Le Black Friday est une immense opération commerciale sans réglementation précise : méfiez-vous des prix barrés et surtout, comparez les prix avant d'acheter ! Nos articles Black Friday avec comparatif de tarifs sont faits pour ça !