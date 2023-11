Black Friday vélos et trottinettes électriques : Xiaomi casse ses prix, les meilleurs deals

Le Black Friday est souvent l'occasion de faire de bonnes affaires et notamment pour les vélos et trottinettes électriques.

Le Black Friday 2023 a débuté et les premières offres sont probablement faites pour vous. Les vélos électriques et les trottinettes sont souvent des stars du Black Friday. Pratique en zone urbaine pour se déplacer à moindre coût, la trottinette électrique a pris une place très importante dans le paysage urbain. Souvent onéreux, les trottinettes et les vélos ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde, pensez à bien comparer les prix et les caractéristiques techniques avant de vous lancer dans un tel achat. Pour vous aider, voici une sélection des meilleures offres disponibles.

Trottinettes électriques Xiaomi

La trottinette électrique XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 4 FR NOIR est un classique de la mobilité urbaine de la marque Xiaomi. La puissance de sortie maximale est de 600W lui permettant de gravir des côtes avec une pente allant jusqu'à 16° et de rouler avec aisance et confort. Elle dispose d'une autonomie allant jusqu'à 35 km grâce à sa batterie d'une capacité de 7650 mAh le tout à une vitesse jusqu'à 25 km/h.

La Xiaomi Mi Electric Scooter 1S est en promotion et se situe en milieu de gamme de la marque. Dotée d' une batterie 7650 mAh avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 kilomètres, la trottinette présente de gros avantages. Pour assurer une meilleure sécurité, elle est équipée d' un système de freinage régénératif et à disque à la roue arrière, ainsi qu'un système E-ABS à la roue avant

Trottinettes électriques "pas cher"

Elle est la moins chère des trottinettes électriques Xiaomi. Bien évidemment, elle présente des caractéristiques techniques moins importantes, mais elle est tout de même dotée d' une batterie 5100 mAh avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 20 kilomètres.

RCB Trottinette Electrique pliable, Scooter électrique Ultra Portable avec APP Mode 3 Vitesses écran LCD régulateur de Vitesse R13

Avec une vingtaine de kilomètres d'autonomie pour une vitesse maximale de 25 km/h. L'application de la trottinette permet de suivre l'état de cette dernière et sa batterie. Considérée comme "ultra portable", la trottinette permet des déplacements faciles.

Vélos électriques "pas cher"

Véritable incontournable de la ville mais aussi des promenades en campagne, le vélo électrique permet de se déplacer rapidement et efficacement. Comme chaque année, il est un objet phare à surveiller lors de cette édition 2023 du Black Friday.

Ce vélo électrique HITWAY dispose notamment d'un écran LCD qui vous permet de surveiller le niveau de la batterie, la vitesse de conduite... Son autonomie est de 35-70KM max et son temps de recharge est évalué entre 4 et 5h.

Black Friday les vélos français VELAIR

Certains vélos de la marque française VELAIR sont parfois en promotion sur différents sites de vente. Les VELAIR URBAN et VELAIR CITY Noir ou Bordeaux sont parfois affichés avec de belles baisses de prix pour le Black Friday. Adaptés pour la ville, ces vélos seront parfaits pour vos trajets urbains.