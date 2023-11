Ces deux télés à moins de 630 euros sont de vrais bons plans du Black Friday

Il ne faut pas tarder pour profiter de ces deux promotions du Black Friday sur des télévisions de marque.

Faut-il profiter du Black Friday pour s'acheter une télévision ? En cette période de grande opération commerciale, c'est très clair : il y a autant d'arnaques que de bonnes affaires. Beaucoup de revendeurs gonflent l'étendue des rabais et proposent en réalité des télévisions au même prix ou presque qu'il y a 4 mois... Mais certains modèles de télévisions sont mis en vente à des prix très réduits.

Parmi ces modèles, nous en avons repérer deux qui sont de véritables bonnes affaires. On parle de télévisions haut de gamme, avec écrans OLED, qui offrent une qualité d'image exceptionnelle, des contrastes élevés et des couleurs riches. Avec un rapport qualité-prix assez incroyable à un tarif de 629 euros ou moins !

Le premier modèle sur lequel il faut se pencher est la télévision Samsung 55Q60C, une référence pour un écran de 139 cm. Pour obtenir le meilleur prix, voici notre comparateur spécial Black Friday 2023 :

Le second modèle qui a retenu notre attention est la télévision de la marque LG, le QNed Smart TV 55QNED75 de 139 cm.

Sur ces deux télévisions, les niveaux de noir et la précision des couleurs sont exceptionnelles. A noter : ces écrans OLED sont remarquablement minces, au design épuré et élégant. Le niveau de réactivité et les taux de rafraîchissement sont élevés. A savoir par ailleurs : les écrans OLED sont connus pour leur durabilité et leur longévité.