Toutes ces montres connectées Garmin sont en promotion : ce sont les meilleures offres du Black Friday

Cette année, les montres de sport Garmin sont bradées pour le Black Friday. Voici notre sélection des plus belles réductions à ne pas rater.

Le Black Friday bat son plein. C'est donc l'occasion idéale pour gâter les sportifs autour de nous ou pour se faire plaisir ! Et Garmin l'a bien compris. C'est pourquoi de nombreuses montres de la marque américaine sont en promotion depuis le début de la semaine et pour encore quelques jours.

L'une des offres les plus intéressantes concerne la Fenix 7 pro. Alors qu'elle coûtait plus de 750 € à sa sortie, elle est aujourd'hui disponible chez Amazon pour seulement 556,30 €, ce qui équivaut à un rabais de presque 200 € ! Plébiscitée par les sportifs, elle est équipée d'un écran résistant d'1,3 pouce, d'une batterie longue durée et d'une mémoire de 32 Go. Depuis sa commercialisation, elle est sans arrêt applaudie pour son autonomie impressionnante.

Parmi les autres montres de la gamme, la Fenix 7X est, elle aussi, concernée par des réductions intéressantes. À la Fnac par exemple, elle passe de plus de 700 euros, à 505,20 €. Capteur de foulée, altimètre, baromètre, boussole, cardiofréquencemètre, chronomètre, GPS intégré, la liste de ses fonctionnalités semble infinie.

Qui dit nouvelle gamme, dit nouvelle promo ! Cette fois, c'est la montre connectée Instinct 2X Solar edition qui passe de 399 euros à 308,99 €. Dans sa version rouge vif, elle comprend une lampe torche à LED, le suivi de 50 sports différents ainsi qu'une analyse de la santé aboutie. Fréquence cardiaque, stress, sommeil, oxymètre, elle vous fournira un rapport détaillé sur l'état de votre corps.

En plus de ces trois montres, nous avons déniché une offre imbattable sur la Venu 3S, qui profite de 184 euros de rabais et une seconde sur la Vivoactive 5 qui ne coûte plus que 229 €. Ces deux prix bradés sont à retrouver chez Pixmania jusqu'à la fin du Black Friday !