"Fascinant !" Cette épave était prise pour un navire viking, c'est tout autre chose

Longtemps associée à l'ère viking, cette épave a fait l'objet de nouvelles recherches, qui lui attribuent une toute autre origine.

Les plongeurs continuent d'explorer les épaves retrouvées au fond de l'eau. À Landfjärden, en Suède, les archéologues maritimes du musée des Epaves travaillent actuellement sur cinq d'entre elles, qui ont été découvertes dans les profondeurs de la mer Baltique. Ils se sont concentrés en particulier sur celle nommée "Vrak 5", qui est la plus ancienne.

"Il s'agit d'un grand navire, mesurant probablement environ 35 mètres de long et 10 mètres de large. La coque du navire s'élève encore bien au-dessus du fond marin, et à l'arrière, l'étambot et le gouvernail sont restés droits", décrit Håkan Altrock, conservateur du musée et responsable du projet d'investigation dans un communiqué. L'épave est donc dans un relativement bon état de conservation, les spécialistes en ayant partagé un modèle 3D. Ce navire a longtemps été assimilé à l'ère viking, située entre le VIIIème et le XIème siècle, ayant alors sombré il y a plusieurs centaines d'années. Les dernières recherches ont contredit cette datation : l'épave vient d'une toute autre époque.

Modélisation 3D de l'épave © Vrak

L'institution a assuré que le navire aurait en fait été construit vers la fin du XVème siècle et n'est donc pas un drakkar viking. "Nous l'avons datée avec certitude des années 1480, bien que le navire ait pu être construit dès les années 1460 et réparé plus tard dans les années 1480", a expliqué Håkan Altrock.

Les archéologues maritimes ont notamment tiré cette conclusion de la technique des "bordages à franc-bord" repérée sur l'épave. Cela signifie que les planches sont assemblées bord à bord pour créer une coque lisse, offrant un bon hydrodynamisme et permettant d'avoir une structure robuste, notamment pour transporter de lourds canons. Les vikings utilisaient, quant à eux, les "bordages à clin", où les planches se chevauchent afin d'avoir plus de légèreté et de flexibilité. L'épave retrouvée se rapproche donc davantage d'une caravelle, navire à voile inventé au XVème siècle.

Les experts souhaitent poursuivre les recherches sur cette épave car elle "représente un lien fascinant entre la construction navale médiévale et moderne". "Elle a le potentiel de nous fournir de nouvelles informations précieuses sur une période importante de l'histoire maritime de la Suède", a avancé Håkan Altrock.