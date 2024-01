Il y a bien une différence d'âge idéale dans un couple, un sérieux problème apparaît si on s'en écarte

Un écart d'âge "idéal" dans un couple a été mis en évidence par plusieurs études, il pourrait être le secret d'un couple qui dure.

La différence d'âge dans un couple est-elle problématique ou anecdotique ? Chacun y va de son opinion et de ses théories. Pour certains, un grand écart n'est pas envisageable, il est perçu comme un frein au bon fonctionnement d'un couple. Tandis que pour d'autres, il serait le secret d'un couple qui dure. C'est aussi un sujet où certains clichés persistent, à tort ou à raison, comme celui très ancien selon lequel les femmes choisissent un compagnon plus âgé car les hommes ont tendance à mûrir moins vite que les femmes.

Au-delà des clichés et des idées reçues, des experts se sont bel et bien posé la question des effets de la différence d'âge dans un couple. En 2017, le professeur Wang-Sheng Lee de l'université de Deakin, en Australie, a mené une étude portant sur la satisfaction conjugale chez les couples avec différence d'âge. Selon cette étude, plus l'écart d'âge est élevé, plus la relation connaît un déclin rapide. Ces recherches sont même arrivées à une conclusion statistique : un écart d'âge situé entre 1 à 3 ans entre les partenaires serait idéal. Pas plus.

Une étude plus récente est arrivée à des résultats similaires : plus la différence d'âge est conséquente, plus elle impacterait la solidité du couple. Selon Gina Marie Guarino, thérapeute spécialisée dans la santé mentale et fondatrice de PsychPoint (une entreprise conseillant les professionnels de la santé mentale): "Plus la différence d'âge est importante entre les deux partenaires, plus il est probable que ceux-ci rencontrent des difficultés dans la gestion des moments charnières de leur vie de couple". On parle ici de la santé, des priorités personnelles ou encore du désir de fonder une famille.

Les défis qui s'imposent dans les couples d'âges différents varient en fonction de l'écart d'âge lui-même. Selon la thérapeute Brandy Porche, conseillère auprès de l'entreprise américaine spécialisée Mindpath Health, "même dans le cas d'un écart d'âge assez réduit, 4 ou 5 ans, différents niveaux de maturité peuvent être observés." Ce à quoi elle ajoute : "Quand l'écart d'âge est plus important, entre 10 et 15 ans ou plus, les expériences de vie peuvent être très différentes."

Des chercheurs iraniens, qui ont épluché plus de 250 articles de sciences sociales sur le sujet, ont trouvé une parfaite illustration de ce constat : le désir sexuel. "Il semble que la différence d'âge soit un facteur majeur influençant la sexualité des couples et pourrait donc affecter la satisfaction conjugale". La raison mise clairement en avant par les travaux sur le sujet est qu'avec l'âge, les désirs sexuels évoluent : "Les conjoints s'attendent à des activités sexuelles différentes les uns des autres, et cette inadéquation des activités sexuelles qui en résulte crée des zones d'insatisfaction parmi les couples qui ont un écart d'âge plus grand".