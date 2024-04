Les petits sachets de sucre ont une ouverture secrète que personne n'utilise

Les sachets de sucre sont très utiles au quotidien. Ceci étant, peu de personnes savent vraiment comment bien les ouvrir.

Les petits sachets de sucre en poudre sont souvent très utiles pour agrémenter un yaourt nature ou un café. Ils sont souvent mis à disposition dans les restaurants, mais sont aussi vendus en supermarché et peuvent surtout être transportés partout. Ils sont fabriqués par de grandes marques comme Daddy ou Saint-Louis. L'une des promesses de ces produits très courants est qu'ils permettent d'avoir une idée plus précise de la quantité versée, au gramme près : la plupart affichent très exactement 4, 5 ou 6 grammes de sucre l'unité, soit l'équivalent d'une pierre de sucre, mais en plus précis.

Par habitude, le sachet de sucre est souvent ouvert par le haut, en étant déchiré, avant d'être penché vers le produit à sucrer. Or, ce ne serait pas forcément la meilleure solution pour se servir correctement. Cette dosette de sucre aurait une ouverture secrète bien plus adaptée afin d'éviter que quelques grains de sucres restent cachés dans le fond du sachet ou de renverser une partie du précieux contenu.

Les sachets ne sont pas faits pour être déchirés par le haut. Et d'ailleurs, leur forme allongée n'est pas du tout choisie au hasard. L'ouverture facile n'est juste pas clairement indiquée. La technique d'ouverture "officielle" est normalement parfaitement adaptée à la forme de ces sachets : pour bien ouvrir un sachet de sucre, il faut en réalité le placer à l'horizontale au-dessus de la tasse, du pot de yaourt ou tout autre contenant puis le casser en deux au milieu et ensuite en remontant les deux côtés, le tout va se verser facilement, sans que rien ne tombe à côté. Voici comment il faut s'y prendre. Dans la vidéo de Monsieur astuces, c'est d'ailleurs encore plus simple.

Cette technique est idéale quand un sachet complet est la dose de sucre qui convient à son consommateur. Sinon, il vaut peut-être mieux déchirer par le haut. Une "buchette", comme cela est nommé par la marque Daddy, correspond à 4/5 grammes de sucre. Or selon l'OMS, les adultes ne devraient pas consommer plus de 30g de sucre par jour et les enfants 24 grammes, soit l'équivalent respectif de six et cinq dosettes.

Si cette quantité est trop importante pour être utilisée en un seul coup, il semblerait logique de se demander combien de temps le reste peut être gardé. Or le sucre est un aliment non périssable. Il n'y a donc a pas de limite ni de risque. Il faut simplement le conserver entre 15 et 25 degrés et à l'abri des rayons directs du soleil. Seuls certains sucres spéciaux, notamment ceux utilisés pour réaliser des gelées, peuvent avoir une date de péremption, qui sera évidemment indiquée.